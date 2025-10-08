Zwiększa poziom cukru zamiast produkować insulinę? Winny jest nowy gen

Rośnie liczba osób chorujących na anoreksję Źródło: TVN24

O odkryciu nowego genu o nazwie SMOC1 poinformowało pismo "Nature Communications". Według cytowanych naukowców z City of Hope, organizacji zajmującej się między innymi badaniami i leczeniem raka w USA, gen SMOC1 przekształca produkujące insulinę komórki beta trzustki - w komórki alfa, które zwiększają poziom cukru we krwi. Dzieje się to na wysepkach trzustkowych, czyli skupiskach komórek, które produkują i uwalniają hormony do krwiobiegu. Komórki beta wytwarzają insulinę, która obniża poziom cukru we krwi, natomiast komórki alfa - glukagon, który go podwyższa.

Utrzymanie tej równowagi hormonalnej ma kluczowe znaczenie dla regulacji prawidłowego poziomu cukru we krwi. W cukrzycy typu 2 (T2D) niektóre komórki beta "zapominają" o swojej roli i zaczynają się zachowywać bardziej jak wspomniane komórki alfa, co powoduje zaburzenia regulacji poziomu cukru we krwi.

Jak wyglądało badanie?

Autorzy badań wykorzystali zaawansowane techniki sekwencjonowania RNA do analizy pojedynczych komórek wysp trzustkowych pochodzących od 26 osób – połowy z cukrzycą typu 2 i połowy bez tej choroby. Naukowcy podzielili komórki na podgrupy i zmapowali, jak jeden typ komórek przekształcał się z czasem w inny. Udało się odkryć pięć różnych typów komórek wysepek, z których każdy miał swoją własną trajektorię i sygnaturę genetyczną. W zdrowych wysepkach niektóre komórki podążają rozgałęzionymi ścieżkami, które mogą prowadzić do dojrzałości jako komórki alfa lub beta, co sugeruje elastyczność w identyfikacji komórek. Jednak w cukrzycy ta płynność została utracona; komórki beta przekształcały się wyłącznie w komórki alfa.

- U zdrowych osób komórki wysepek mogą dojrzewać w różnych kierunkach - niektóre stają się bardziej podobne do komórek alfa, inne do komórek beta - powiedział główny autor publikacji, dr AdolGarcia-Ocaña. - Jednak w cukrzycy typu 2 ścieżka prowadzi tylko w jedną stronę: komórki beta zaczynają naśladować komórki alfa. Ta zmiana może wyjaśniać, dlaczego u osób z tą chorobą poziom insuliny spada, a poziom glukagonu rośnie – dodał.

Aktywność SMOC1 w niewłaściwym miejscu doprowadziła do niepożądanych konsekwencji: spadła produkcja insuliny, aktywność genów kształtujących tożsamość komórek beta uległa zahamowaniu, a komórki beta wykazywały markery typowe dla komórek niedojrzałych lub alfa.

Dodatkowe odkrycie

Naukowcy zidentyfikowali również "komórki AB", które produkują zarówno insulinę, jak i glukagon. To sugeruje, że komórki AB mogą ewoluować w komórki alfa lub beta. Spośród 10 genów, które wykazywały stałą aktywność w komórkach transformujących się z komórek beta do alfa, wyróżniał się SMOC1. - Zwykle SMOC1 jest aktywny w komórkach alfa zdrowych osób - wyjaśnił współautor, dr Geming Lu. - Zaobserwowaliśmy jednak, że zaczął się pojawiać również w komórkach beta chorych na cukrzycę. Nie powinien się tam znajdować - tłumaczył.

Wyniki te sugerują, że ekspresja SMOC1 w komórkach beta zmniejsza poziom krążącej insuliny, co prowadzi do wyższego poziomu cukru we krwi. Pozwala to naukowcom lepiej zrozumieć, jak postępuje cukrzyca typu 2. - Nasze wyniki wskazują, że SMOC1 powoduje dysfunkcję komórek beta i ich przesunięcie w kierunku stanu przypominającego komórki alfa - powiedział dr Garcia-Ocaña. - To pomaga wyjaśnić, dlaczego poziom insuliny spada, a poziom glukagonu rośnie u osób z cukrzycą typu 2 - dodał. - Gen SMOC1 był dotychczas słabo zbadany pod kątem cukrzycy. Białko, które koduje, wiąże się z czynnikami wzrostu, które stymulują rozwój tkanek w całym organizmie. Wiąże się również z wapniem, który jest niezbędny do uwalniania insuliny. Na podstawie tych właściwości podejrzewamy, że SMOC1 silnie wpływa na różnicowanie i funkcjonowanie komórek beta - wyjaśnił współautor badania, Randy Kang.

Nadzieja dla cukrzyków

Odkrycia City of Hope sugerują nowe możliwości diagnostyki i leczenia cukrzycy typu 2. Mapując zmiany w komórkach wysp trzustkowych, naukowcy mogą badać sposoby odwrócenia lub zapobiegania szkodliwym zmianom, zanim zaburzą one kontrolę poziomu cukru we krwi. SMOC1 można też wykorzystać jako biomarker w diagnostyce nieprawidłowego funkcjonowania komórek beta w cukrzycy typu 2. Blokowanie SMOC1 lub odwrócenie skutków jego działania może też oferować nowe strategie ochrony prawidłowego funkcjonowania komórek beta i zwiększenia produkcji insuliny u osób z cukrzycą. Wreszcie odkrycie, że niektóre komórki mogą zmieniać typ, otwiera drogę do terapii reprogramujących komórki, które mogłyby przywrócić produkcję insuliny. Może także otworzyć drogę do nowych terapii regeneracyjnych. Planowane dalsze badania mają wyjaśnić, jak ekspresja SMOC1 zachodzi w komórkach beta w cukrzycy typu 2, co ją reguluje, jak mogą kontrolować jej ekspresję oraz potencjalne czynniki blokujące aktywność SMOC1.