USA. Epidemia odry w Teksasie Źródło: Reuters

Liczba przypadków odry zgłoszonych w europejskim regionie WHO w 2024 roku podwoiła się w porównaniu z poprzednim rokiem, osiągając poziom najwyższy od ponad 25 lat - wynika z opublikowanej w czwartek analizy Światowej Organizacji Zdrowia i UNICEF.

Spośród 127 350 przypadków zgłoszonych w europejskim regionie WHO w ubiegłym roku ponad 40 proc. dotyczyło dzieci poniżej piątego roku życia - podała organizacja. Europejski region WHO obejmuje 53 państwa, oprócz krajów geograficznej Europy to także Izrael, całe terytorium Rosji i Turcji oraz kraje Azji Centralnej i Kaukazu wchodzące niegdyś w skład ZSRR.

"Gwałtowny wzrost" zakażeń odrą

Dwa dni wcześniej Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) poinformowało o "gwałtownym wzroście" liczby zgłoszonych przypadków odry w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym w 2024 roku. Od 1 lutego 2024 do 31 stycznia 2025 w krajach UE/EOG zdiagnozowano łącznie 32 265 przypadków odry - podała ECDC, będąca niezależną agencją Unii Europejskiej. Najwięcej przypadków zgłoszono w Rumunii (27 568), we Włoszech (1 097), w Niemczech (637), Belgii (551) i Austrii (542). We wskazanym okresie zmarło z powodu odry 18 osób w Rumunii i jedna w Irlandii.

"Ciągła transmisja wskazuje na luki w zakresie wyszczepienia przeciwko tej chorobie, której można zapobiec" - podkreśliła ECDC na swojej stronie. Unijna agencja przypomniała, że odra jest chorobą wysoce zaraźliwą: łatwo przenosi się z człowieka na człowieka podczas kaszlu lub kichania, przez bliski lub bezpośredni kontakt z wydzielinami z nosa i gardła osoby zakażonej i szybko rozprzestrzenia się wśród osób, które nie zostały zaszczepione lub nie są w pełni uodpornione.

ZOBACZ TEŻ: Otyłość dopada również dzieci. "Mamy czarną koszulkę lidera"

Szczepionka na odrę

Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny, "szczepienie jest jedynym skutecznym środkiem zapobiegającym zachorowaniu na odrę". Po podaniu pierwszej dawki szczepionki odporność uzyskuje około 95-98 proc. zaszczepionych. Podanie drugiej dawki pozwala uzyskać niemal stuprocentową odporność.

W Polsce szczepienie na odrę objęte jest Programem Szczepień Ochronnych (PSO). Wykonuje się je szczepionką skojarzoną przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) u dzieci w 13.-15. miesiącu życia oraz w szóstym roku życia.

Odra Źródło: PAP

ZOBACZ TEŻ: Jest skuteczny przeciwko COVID-19, ale "mało kto może sobie pozwolić na jego zakup"