Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Zaczyna się jesienna fala COVID-19. "Wchodzimy w nią w gorszym momencie"

|
Test na COVID-19
Lekarze nadal obserwują zachorowania na koronawirusa
Do 76 przypadków tygodniowo na 100 tysięcy osób wzrosła liczba zakażeń wirusem COVID-19 - wynika z danych opublikowanych przez Centrum e-Zdrowia. To prawie siedmiokrotny wzrost w porównaniu do ubiegłego miesiąca. - Powstaje kolejna fala koronawirusa - przyznaje w rozmowie z tvn24.pl dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny.

- Od czterech tygodni rośnie liczba zachorowań. Oznacza to, że możemy mieć do czynienia z kolejną falą koronawirusa, tym razem jesienną. Przypomnę, że w ubiegłym roku mieliśmy falę w środku lata i trwała ona do końca października - mówi dr Paweł Grzesiowski.

Wchodzimy w jesienną falę

Jak podaje Centrum e-Zdrowia, tygodniowa liczba zarejestrowanych zakażeń wirusem COVID-19 wzrosła do 76 na 100 tysięcy mieszkańców. Tydzień wcześniej była to wartość 11,1. Rok wcześniej, w analogicznym momencie roku, zakażeń było 128,7 i zbliżaliśmy się do szczytu fali epidemii, w której współczynnik osiągnął wartość 141,7. Teraz szczyt fali przypadnie na jesień.

Mężczyzna chorował na COVID przez dwa lata bez przerwy. Jak to możliwe?
Dowiedz się więcej:

Mężczyzna chorował na COVID przez dwa lata bez przerwy. Jak to możliwe?

- Wchodzimy w nią w gorszym momencie, bo mamy już w szkołach dzieci. Zrobiło się też chłodniej, więc zamykamy w domach okna. Sprzyja to przenoszeniu się wirusa w zamkniętych pomieszczeniach - mówi Grzesiowski.

Jak wskazuje Główny Inspektor Sanitarny, za tę falę pandemii odpowiadają nowe warianty koronawirusa. Najpierw pojawiły się one w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, a po około miesiącu dotarły również do naszego kraju. Co to oznacza z punktu widzenia przebiegu choroby?

Bezpłatne szczepienia przeciwko COVID-19. Co warto o nich wiedzieć?
Dowiedz się więcej:

Bezpłatne szczepienia przeciwko COVID-19. Co warto o nich wiedzieć?

- To w dalszym ciągu wariant Omikron, tylko jego kolejne odmiany genetyczne. Choroba dotyczy głównie górnych dróg oddechowych. To zapalenie gardła, zatok, nosa. Czasami mamy zapalenie oskrzeli. Choroba przebiega z osłabieniem, bólami mięśniowymi, na pewno większym odczynem zapalnym niż przy zwykłym przeziębieniu. Tych ciężkich zapaleń płuc, z zakrzepicą, nie ma wiele. Na cięższą postać choroby mogą zapaść osoby z czynnikami ryzyka - zwłaszcza osoby z chorobami przewlekłymi i w starszym wieku. Tu rzeczywiście hospitalizacje mogą wzrosnąć - wyjaśnia dr Paweł Grzesiowski.

Szczepionki już są, zainteresowanie - spore

Najskuteczniejszą formą zabezpieczania przed zakażeniem i zachorowaniem nadal pozostaje szczepionka. Ta zaktualizowana już dotarła do Polski, rozpoczęły się szczepienia, w ramach których wszystkie osoby zainteresowane mogą skorzystać z takiej formy profilaktyki. Dr Paweł Grzesiowski ocenia, że zainteresowanie szczepieniami jest całkiem duże.

- W pierwszych dniach szczepień mieliśmy sygnały mówiące o tym, że pacjenci wręcz szturmują punkty. Zaszczepiło się już ponad 3 tysiące osób w tych pierwszych dniach, a ponad 20 tysięcy kolejnych jest na szczepienie zapisanych na ten tydzień. Pacjenci pytają o szczepionki, ale niestety nie wszystkie punkty szczepień zdołały je zamówić. Niektórzy muszą więc trochę poczekać - mówi GIS.

Koronawirus znów w natarciu. Ruszyły zapisy na szczepienia
Dowiedz się więcej:

Koronawirus znów w natarciu. Ruszyły zapisy na szczepienia

Przypomnijmy, bezpłatne szczepienia są dostępne dla wszystkich, także dzieci, które ukończyły 6. miesiąc życia. Od ostatniego szczepienia przeciw COVID-19 należy zachować odstęp co najmniej 3 miesięcy (90 dni). E-skierowania na szczepienie wystawiono 9 września. Dostępne są one na Internetowym Koncie Pacjenta. Na szczepienie przeciw COVID-19 można się zapisać na trzy sposoby: w punkcie szczepień (przychodni POZ lub aptece), przez aplikację mojeIKP lub na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Szczegółowe instrukcje podaje Ministerstwo Zdrowia.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik/ap

Źródło: tvn24.plo

Źródło zdjęcia głównego: Michele Ursi/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Zdrowiee-zdrowieSzczepienia
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Szpital w Barcelonie. Dwie młode gwiazdy poza grą
Najnowsze
Hakyung Lee (2022)
Ukryła ciała w walizkach i wyjechała z kraju. 45-latka winną zabójstwa dzieci
imageTitle
Utajnione wyniki Złotej Piłki. Francuzi nie widzą kontrowersji
EUROSPORT
Zamierające drzewa iglaste w Arboretum
Iglaki zamierają w samym środku Polski
METEO
imageTitle
Nie żyje "tenisowy ojciec" Djokovicia
EUROSPORT
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Miał obrażać pasażerkę i uderzyć aktywistkę. Policja zatrzymała agresywnego mężczyznę
WARSZAWA
Most
Wezbrana rzeka niszczy most. Nagranie
METEO
Na chłopca przewróciła się bramka (zdjęcie ilustracyjne)
Bójka na meczu dziesięciolatków. Dorośli okładali się pięściami
Katowice
Samolot linii lotniczej Kam Air
Nastolatek w podwoziu samolotu poleciał do innego kraju. "Z ciekawości"
F-35 RAF
Estonia "otwiera drzwi" dla brytyjskich F-35A. Mogą przenosić broń atomową
Dominik Czarny z żoną stracili w wyniku fatalnej pomyłki 1,5 miliona złotych
Kto podmienił pietruszkę? Setki rolników na krawędzi bankructwa
Bartłomiej Plewnia
port statek cargo shutterstock_2441848865
Nowa i dużo szybsza trasa z Chin do Europy. Wyruszył pierwszy kontenerowiec
BIZNES
imageTitle
Platini, Messi i ona. "Zagra, choćby miała pięćdziesiąt stopni gorączki"
EUROSPORT
Pierwsze starty i lądowania z użyciem katapulty elektromagnetycznej na pokładzie lotniskowca Fuijan
Przełom w chińskiej marynarce. Tę technologię mieli dotąd tylko Amerykanie
Wojciech Skurkiewicz, Donald Tusk
Tusk "ogłosił, że będzie stosował prawo tak jak je rozumie"? Senator PiS manipuluje
Zuzanna Karczewska
Ministerstwo Obrony Narodowej , MON
MON tworzy cywilny Legion Medyczny. Znamy szczegóły
Polska
imageTitle
Świetny występ polskiej juniorki w mistrzostwach świata
EUROSPORT
Donald Trump - Marine One
Wycelował laser w helikopter Trumpa. Później "padł na kolana"
Radosław Sikorski
"Polska ostrzega Moskwę". Komentarze po słowach Sikorskiego
Polska
walizka podroz shutterstock_1555849247
W tym wieku Polacy opuszczają rodzinne gniazdo
BIZNES
macron
Blokada w Nowym Jorku. Media: Macron nie mógł przejść, zadzwonił do Trumpa
Ivana Brønlund
Zabrali jej dziecko, bo nie zdała "testów". Finał skandalicznej sprawy
Kwatera Główna NATO
Rada Północnoatlantycka o "coraz bardziej nieodpowiedzialnym zachowaniu Rosji"
Najechał na tył ciężarówki
Wjechał w tył ciężarówki. Nie żyje
Lublin
Pies (zdjęcie ilustracyjne)
Amstaff zaatakował 14-latkę i jej psa. Zwierzę nie przeżyło
Kujawsko-Pomorskie
Włochy. Zalany kemping Lago Isola w regionie Piemont, 22 września 2025
Woda porwała turystkę z kempingu. Na oczach męża
METEO
Lucy Guo
30-letnia miliarderka ma jedną ważną radę
BIZNES
Stargard. Pirat drogowy z wysokim mandatem
Pirat drogowy z wysokim mandatem
Szczecin
22 min
pc
Nie dasz się nabrać? "Im wystarczy kilkadziesiąt sekund"
Czarno na białym
Interwencja straży pożarnej w siedzibie UOKiK
Dym w archiwum UOKiK i ewakuacja
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica