Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Z dzieckiem przysposobionym do lekarza bez kolejki? Idą duże zmiany

shutterstock_2379652239
System pieczy zastępczej pęka w szwach. 80 dzieci czeka na bezpieczny dom
Źródło: TVN24
Dzieci adopcyjne będą miały pozakolejkowy dostęp do świadczeń zdrowotnych - zapowiada wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Ma to być jeden z elementów nowelizacji ustawy o pieczy zastępczej i adopcji. Na jakie jeszcze zmiany mogą liczyć rodziny zastępcze?

Wiceministra rodziny pracy i polityki społecznej przyznaje, że system musi bardziej otworzyć się na potrzeby rodzin zastępczych. - Musi zapewniać wsparcie w trudnych sytuacjach i nie zostawiać opiekunów i dzieci samym sobie - dodaje.

"Zagwarantujemy szybszy dostęp do opieki zdrowotnej"

Jak informuje Aleksandra Gajewska, w ministerstwie trwają prace nad nowelizacją ustawy o pieczy zastępczej i adopcji, dzięki której dzieci przysposobione będą miały m.in. pozakolejkowy dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Wiceministra zapowiada, że rodzice zastępczy dostaną stabilne warunki pracy - nową umowę rodzicielstwa zastępczego, lepsze wynagrodzenie, a świadczenia będą co roku waloryzowane. - Chcemy też, by każda rodzina zastępcza mogła korzystać z Karty Dużej Rodziny, niezależnie od liczby dzieci. Zagwarantujemy też szybszy dostęp do opieki zdrowotnej - wymienia Gajewska.

Dzieci potrzebują "tylko" bezpiecznego domu. Muszą czekać w kolejce
Dowiedz się więcej:

Dzieci potrzebują "tylko" bezpiecznego domu. Muszą czekać w kolejce

Poznań

Decyzje muszą być podejmowane jak najszybciej

Wiceszefowa resortu podkreśla, że jej ministerstwo pozostaje w stałej współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, żeby sądownictwo działało sprawnie i możliwie szybko regulowało sytuację dziecka.

- W przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa dziecka decyzje o umieszczeniu w pieczy zastępczej muszą być podejmowane jak najszybciej, z myślą o zdrowiu i dobru dziecka, a jednocześnie chcemy przeciwdziałać skierowaniom do pieczy tam, gdzie widzimy przestrzeń do pracy z rodzicami, którzy potrzebują wsparcia w wykonywaniu swojej roli - zaznacza wiceministra.

Aleksandra Gajewska informuje, że wzmocnione będzie też wsparcie, które rodziny otrzymają od powiatów .- Tworzymy też centra wsparcia rodzin zastępczych w każdym województwie, żeby rodziny nie zostawały same z problemami, z którymi borykają się dzieci w pieczy zastępczej. Rozwijamy też Centralny Rejestr Pieczy Zastępczej, dzięki któremu możemy szybciej reagować, kiedy dziecko potrzebuje pomocy - wskazuje.

Pięciolatek zadzwonił po pomoc, bo rodzice leżeli pijani. Rodzeństwo zostało rozdzielone
Dowiedz się więcej:

Pięciolatek zadzwonił po pomoc, bo rodzice leżeli pijani. Rodzeństwo zostało rozdzielone

Łódź

"Nie myślę o liczbach, tylko o dzieciach"

Aleksandra Gajewska zwraca uwagę na to, że co setne dziecko w Polsce przebywa w pieczy zastępczej. - Jednak kiedy słyszę słowo "piecza zastępcza" nie myślę o liczbach, tylko o dzieciach, które w końcu mogą spokojnie zasnąć, bo wiedzą, że ktoś czuwa obok. Za tymi liczbami stoi tysiące konkretnych historii: dziecko, które po raz pierwszy jedzie na wakacje, które ma wreszcie swoje biurko do nauki, które może zadzwonić do mamy Kasi i powiedzieć, że dostało piątkę z matematyki - dodaje Gajewska i podkreśla, że większość dzieci jest w wieku szkolnym, ale "są też mniejsze dzieci, których rodzice nie poradzili sobie z życiem, i młodzi dorośli, którzy dopiero uczą się samodzielności".

- To szerokie spektrum, od niemowląt po dwudziestolatków, którym nadal potrzebna jest dorosła obecność i wsparcie - zauważa wiceszefowa MRPiPS.

Do pieczy zastępczej trafiają dzieci, których rodzice nie są w stanie należycie wypełniać swoich obowiązków. Jej celem jest zapewnienie dziecku czasowej opieki i wychowania. Powinno tam przebywać, dopóki nie będzie możliwości jego powrotu do biologicznej rodziny albo umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa lub zawodowa) i rodzinny dom dziecka. Instytucjonalne formy opieki zastępczej to placówki takie jak domy dziecka oraz placówki typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pwojc/zk

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieOchrona zdrowiapiecza zastępcza
Czytaj także:
zakopane kropowki shutterstock_2330014123
Walczą o wpisanie Krupówek do rejestru zabytków
Kraków
imageTitle
Owiana tajemnicą wizyta Messiego w Barcelonie i zagadkowy wpis
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: Rosja może otworzyć drugi front w Europie
Najnowsze
34-latek został zatrzymany przez policjantów z Nasielska
Ma długą listę zaległych kar, w więzieniu spędzi trzy lata i 122 dni
WARSZAWA
malijski żołnierz
20-letnia tiktokerka porwana i rozstrzelana przez dżihadystów
shutterstock_1247232826
Superstulatkowie pomogą w leczeniu dzieci z rzadką chorobą?
Zdrowie
Nocna Pomoc Lekarska (zdjęcie ilustracyjne)
Znajdziesz tam lekarza, gdy przychodnie zdrowia nie pracują
WARSZAWA
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
W długi weekend dużo dzieci trafia na SOR
WARSZAWA
imageTitle
Piłkarz Legii kontuzjowany. Opuści zgrupowanie kadry
Najnowsze
Wybuch wyrwał ścianę w całym mieszkaniu
Potężny wybuch i pożar w bloku. Ewakuowano mieszkańców
Olsztyn
Ryanair
Już od środy ważna zmiana dla podróżujących Ryanair. Za brak pobrana zostanie opłata
BIZNES
Delfin Mimmo
Delfin zamieszkał w Lagunie Weneckiej
METEO
Sowa utknęła w przewodzie kominowym
Sowa wleciała do komina
Kraków
Donald Tusk
Co dzisiaj oznacza "niepodległość"? Tusk wylicza
Polska
nowy-sacz
Prezydent zawieszony, jego obowiązki przejęła zastępczyni
Kraków
Dendrolog w pracy
Żoliborz ma swojego dendrologa, podjął pierwszą decyzję o wycince
WARSZAWA
Czterolatek wyszedł na ulicę w samej pieluszce. Rodzice byli pijani
Piła alkohol, był z nią pięcioletni syn
Kraków
Komisja Europejska
"Okres łaski" dla firm. Bruksela planuje nowe przepisy
BIZNES
Nicolas Sarkozy, Carla Bruni
Nicolas Sarkozy wyjdzie z więzienia
imageTitle
Gorzkie słowa pod adresem Rybakiny
EUROSPORT
Big Techy i fake newsy. Skoro jest dobrze, to dlaczego jest źle?
Big Techy i fake newsy. Skoro jest dobrze, to dlaczego jest źle?
Gabriela Sieczkowska
Susza w Iranie
Krytycznie niski poziom wody. Możliwa ewakuacja stolicy
METEO
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Ksiądz potrącił nastolatkę i uciekł. Apelacje po wyroku
WARSZAWA
imageTitle
Media: Lewandowski leci za ocean. Co ze zgrupowaniem?
EUROSPORT
Flaga Polski
Za co kochają Polskę? Za przyrodę, Chopina, "za wspaniałych ludzi z przeszłości"
Polska
Royel Otis
Dwa dni muzyki na światowym poziomie. Zakończył się Inside Seaside
Martyna Nowosielska-Krassowska
shutterstock_2416436427
Londyn wypadł z czołówki, Warszawa wysoko
BIZNES
Pożar w restauracji na wrocławskim Rynku
Pożar w restauracji na wrocławskim Rynku
Wrocław
Maroko, policja
Tragiczny wypadek w Maroku. Nie żyje dwóch Polaków
Śnieg
Apel o szykowanie zapasów w USA
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica