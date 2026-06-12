Zdrowie Po wecie prezydenta: 800 lekarzy bez pracy, część pacjentów bez opieki? Agnieszka Pióro |

Setki lekarzy mogą stracić prawo pracy w Polsce. NRL chce weta prezydenta Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Decyzja prezydenta uderza w pacjentów żyjących z HIV, chorych na WZW C oraz w placówki medyczne - oceniła w piątek rzeczniczka MZ Anna Choszcz-Sendrowska. Karol Nawrocki zawetował w czwartek ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej dot. chorób zakaźnych, zawierającą również przepisy o egzaminach językowych dla lekarzy spoza Unii Europejskiej. W ocenie prezydenta właśnie ta część regulacji budziła poważne wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa pacjentów. Pisaliśmy o tym w tvn24.pl

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Pozostaje luka prawna

Wspomniana ustawa miała jednak również zapewnić osobom żyjącym z HIV, niezależnie od statusu ubezpieczeniowego, dostęp do wizyt lekarskich i korzystanie z programu leczenia antyretrowirusowego, w ramach programu polityki zdrowotnej, bez dodatkowych opłat. Rzeczniczka resortu zdrowia wyjaśniała dziś, że ustawa naprawiała lukę prawną, powstałą w 2022 r. Wtedy część finansowania świadczeń zdrowotnych została przeniesiona do NFZ, ale nie zapewniono odpowiednich podstaw prawnych do finansowania świadczeń dla nieubezpieczonych osób zakażonych HIV. - W efekcie obecnie pacjenci mają zapewniony dostęp do leczenia, ale NFZ nie ma jednoznacznej podstawy prawnej do finansowania części świadczeń związanych z ich leczeniem i monitorowaniem - dodała. Ustawa miała ten problem definitywnie rozwiązać - zaznaczyło MZ. Resort ostrzegł, że brak wejścia w życie tych przepisów oznacza utrzymanie niepewności prawnej, ryzyko ograniczenia dostępu do świadczeń dla tej grupy pacjentów i przedłużenie wzrostu zagrożenia epidemiologocznego.

Osadzeni bez leczenia?

Zawetowana ustawa dotyczyła też zmiany źródła finansowania badań diagnostycznych pacjentom z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, przebywającym w zakładach penitencjarnych.

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- Weto blokuje również rozwiązania dotyczące osadzonych w zakładach karnych chorujących na WZW C. Każde ograniczenie dostępu do leczenia chorób zakaźnych zwiększa ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się zakażeń. To problem nie tylko indywidualnych pacjentów, ale także bezpieczeństwa zdrowotnego całego społeczeństwa. Weto uderza w pacjentów żyjących z HIV, chorych na WZW C oraz w placówki medyczne, które mogą stracić część personelu potrzebnego do zapewnienia ciągłości leczenia - zaznaczyła Choszcz-Sendrowska. Podkreśliła, że MZ planuje ponownie podjąć proces legislacyjny dotyczący zakresu HIV i HCV, w takim samym brzmieniu jak w zawetowanej ustawie, aby zapewnić pacjentom bezpieczeństwo i dostęp do świadczeń.

Co dalej z lekarzami spoza UE?

Jednocześnie w ustawie zawarte zostały przepisy odnoszące się do egzaminów z języka polskiego dla lekarzy spoza Unii Europejskiej, pracujących w Polsce na podstawie warunkowego prawa wykonywania zawodu. Regulacje miały wydłużać do 1 maja 2027 r. terminy na złożenie takiego egzaminu.

- Nie mam żadnych wątpliwości, że rozwiązania poprawiające dostęp do leczenia osób żyjących z HIV oraz wzmacniające bezpieczeństwo epidemiologiczne są potrzebne i powinny zostać jak najszybciej wprowadzone - stwierdził prezydent. - Nie mogę jednak zaakceptować sytuacji, w której do ustawy dotyczącej walki z ciężkimi chorobami zostają dopisane przepisy budzące poważne wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa pacjentów. To kolejny raz, gdy rządzący stosują metodę na brzydką wrzutkę – podsumował w filmiku na portalu społecznościowym.

Wetując ustawę, Karol Nawrocki odpowiedział na apel Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL), która była przeciwna wydłużeniu terminu złożenia egzaminu z języka polskiego przez medyków spoza UE.

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"Samorząd lekarski z satysfakcją przyjął decyzję Prezydenta RP o zawetowaniu ustawy zawierającej przepisy wydłużające termin przedstawienia certyfikatu znajomości języka polskiego przez lekarzy spoza Unii Europejskiej wykonujących zawód w Polsce w ramach procedury uproszczonej" - skomentowali weto na portalu społecznościowym przedstawiciele NIL, którzy "od wielu miesięcy wskazywali, że skuteczna komunikacja między lekarzem a pacjentem jest jednym z podstawowych warunków bezpieczeństwa leczenia".

"Nie można w nieskończoność przedłużać okresów przejściowych i odstępstw od standardów, które obowiązują wszystkich wykonujących zawód lekarza w Polsce. Dzisiejsze weto to sygnał, że bezpieczeństwo pacjentów oraz równe zasady dostępu do wykonywania zawodu są wartościami nadrzędnymi. Liczymy teraz na szybkie wypracowanie rozwiązań, które będą jednocześnie wspierać system ochrony zdrowia i gwarantować najwyższą jakość opieki medycznej" - stwierdził Łukasz Jankowski, prezes NIL.

Do końca kwietnia br., kiedy upływał na to termin, 800 lekarzy, głównie Białorusinów i Ukraińców, nie zdało lub w ogóle nie podeszło do egzaminu językowego na poziomie B1. Ponad 253 NIL już odebrała warunkowe prawo wykonywania zawodu - informował o tym niedawno Marek Nowicki w "Faktach".