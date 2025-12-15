Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Tyle NFZ zapłacił za jednego pacjenta. Rekordowe kwoty

shutterstock_2660243863
Zabraknie 13 miliardów w budżecie NFZ
Publiczna ochrona zdrowia kosztuje coraz więcej. W 2024 roku średni koszt leczenia jednego pacjenta w systemie NFZ wzrósł do ponad 5 tysięcy złotych, a łączne wydatki na świadczenia i refundację sięgnęły 169 miliardów złotych. Coraz większa część tych środków trafia do niewielkiej grupy najciężej chorych pacjentów.
Kluczowe fakty:
  • Z nowego zestawienia NFZ wynika, że rosnące wydatki nie rozwiązują wszystkich problemów systemu. Około 80 proc. budżetu przeznaczonego na świadczenia i refundację leków trafia do niespełna 20 proc. pacjentów. Dlaczego?
  • Analiza danych pokazuje wyraźne różnice w kosztach leczenia w zależności od wieku i płci. Na jakich pacjentów NFZ wydaje najwięcej?
  • Eksperci zwracają uwagę, że mimo rekordowych kwot wydanych w 2024 r., w kasie NFZ wciąż brakuje środków na bieżące funkcjonowanie ochrony zdrowia. Na jakich świadczeniach będą cięcia w 2026 r.?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Średni koszt leczenia jednego pacjenta wzrósł w ciągu roku o kilkaset złotych

Z podsumowania przygotowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, obejmującego refundację świadczeń medycznych oraz leków, wynika, że w 2024 roku przeciętny koszt leczenia jednego pacjenta wyniósł około 5,25 tys. zł. To wyraźnie więcej niż rok wcześniej - w 2023 roku średnia wartość refundowanych świadczeń była o około 750 zł niższa.

Fundusz podkreśla, że wzrost ten ma charakter długofalowy. Średnia wartość refundacji zwiększa się nieprzerwanie od 12 lat, co analitycy wiążą zarówno z rozwojem coraz droższych terapii, jak i z procesami demograficznymi, w tym starzeniem się społeczeństwa.

Zastrzyk gotówki nie uleczy NFZ. W przyszłym roku zabraknie 13 miliardów
Dowiedz się więcej:

Zastrzyk gotówki nie uleczy NFZ. W przyszłym roku zabraknie 13 miliardów

W 2024 roku NFZ przeznaczył bezpośrednio na leczenie pacjentów - wliczając w to także podstawową opiekę zdrowotną - łącznie 169 mld zł. To o 24,5 mld zł więcej niż rok wcześniej. Skala wzrostu pokazuje, jak dynamicznie rosną koszty funkcjonowania publicznego systemu ochrony zdrowia.

- Nasze wyliczenia pokazują, w jaki sposób w imieniu wszystkich ubezpieczonych gospodarujemy środkami na zdrowie. Dane jasno wskazują, że na leczenie pacjentów w publicznym systemie wydajemy coraz więcej - podkreśla prezes NFZ Filip Nowak.

Zasada Pareto w ochronie zdrowia: większość pieniędzy trafia do niewielkiej grupy pacjentów

Analizy Funduszu potwierdzają, że struktura wydatków na leczenie jest silnie nierównomierna. Około 80 proc. budżetu przeznaczonego na świadczenia i refundację leków trafia do niespełna 20 proc. pacjentów - tych, którzy wymagają najbardziej kosztownego i intensywnego leczenia.

W latach 2020-2024 terapię o wartości co najmniej 100 tys. zł otrzymało ponad 590 tys. pacjentów. Jeszcze bardziej obciążające dla systemu są terapie najdroższe. W samym 2024 roku NFZ wydał 357 mln zł na leczenie stu pacjentów o najwyższych kosztach terapii - o 43 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Najdroższe terapie pochłaniają jedną trzecią budżetu Funduszu

Jak przekazał Filip Urbański, dyrektor departamentu analitycznego NFZ, w latach 2020-2024 koszty leczenia pacjentów, których terapia przekraczała 100 tys. zł, stanowiły łącznie 31,5 proc. wszystkich wydatków Funduszu.

Szczególnie kosztowna jest grupa pacjentów objętych terapiami, których średnia wartość przekracza 250 tys. zł. Na ten cel przeznaczono 14,4 proc. budżetu NFZ. W praktyce oznacza to, że ponad 47 mld zł rocznie trafia na leczenie około 1 proc. mieszkańców Polski.

"Brakujące miliardy" nadal problemem

Rekordowe wydatki NFZ nie przekładają się na stabilność finansową systemu. W przyszłym roku w kasie Funduszu może zabraknąć około 23 mld zł, a prognozy na kolejne lata są jeszcze bardziej niepokojące - do 2028 roku łączny deficyt ochrony zdrowia może sięgnąć nawet 90 mld zł.

- To jest kwota wynikająca z tego, jak bardzo dziura budżetowa w kasie ochrony zdrowia rośnie już od lat. Te problemy nie pojawiły się nagle. One narastały przez kilka lat i bardzo dobrze widać to po tym, ile pieniędzy trzeba co roku dosypywać do budżetu NFZ spoza składki zdrowotnej - mówił na początku grudnia we "Wstajesz i wiesz" Piotr Wójcik z redakcji "Zdrowie" portalu tvn24.pl.

Brakujące miliardy w budżecie NFZ. "Pacjenci to odczuwają"
Dowiedz się więcej:

Brakujące miliardy w budżecie NFZ. "Pacjenci to odczuwają"

Jeszcze kilka lat temu dodatkowe dopłaty do budżetu Funduszu mieściły się w granicach 2-5 mld zł rocznie. Sytuacja zmieniła się w czasie pandemii, gdy pojawiła się możliwość znacznie większego wsparcia systemu. W kolejnych latach - jak wskazują eksperci - do wzrostu deficytu przyczyniły się m.in. ustawowe podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia oraz przesuwanie finansowania części świadczeń, w tym ratownictwa medycznego, bezpośrednio do NFZ.

- Zaczęły się robić problemy, a teraz trzeba coraz więcej dosypywać do budżetu NFZ - podkreślał Wójcik.

Eksperci nie mają wątpliwości, że planowane cięcia wydatków będą odczuwalne dla pacjentów. - To będzie terapia szokowa. Nie ma dziś żadnego scenariusza, w którym pacjenci tego nie odczują - mówił dziennikarz tvn24.pl, zwracając uwagę, że skutki już są widoczne: przekładane planowe przyjęcia, opóźnienia we włączaniu do programów lekowych oraz narastające problemy m.in. w reumatologii i gastroenterologii.

"Puste szpitale i dobrze opłacony personel". Przyszłość ochrony zdrowia rysuje się w ciemnych barwach
Dowiedz się więcej:

"Puste szpitale i dobrze opłacony personel". Przyszłość ochrony zdrowia rysuje się w ciemnych barwach

W ramach oszczędności planowane są także limity na badania obrazowe, takie jak rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa. To - jak ostrzegają specjaliści - może dodatkowo wydłużyć czas diagnostyki i leczenia, pogłębiając różnicę między rosnącymi kosztami systemu, a realną dostępnością świadczeń dla pacjentów.

Wiek i płeć wpływają na koszty leczenia pacjentów

Analiza danych NFZ pokazuje również wyraźne różnice w kosztach leczenia w zależności od wieku i płci. Najwyższe średnie wydatki dotyczą pacjentów w wieku 75-79 lat - to właśnie w tej grupie koszty leczenia na osobę są największe.

Średnia wartość refundacji świadczeń dla mężczyzn jest nieco wyższa niż dla kobiet. W skali całej populacji mężczyźni generują przeciętnie ponad 5,3 tys. zł kosztów leczenia rocznie, podczas gdy w przypadku kobiet jest to niemal 5,1 tys. zł. Różnice te wyraźnie narastają wraz z wiekiem: w grupie 75-79 lat średni koszt leczenia mężczyzn wynosi około 13,6 tys. zł, a kobiet - niespełna 10,6 tys. zł.

Autorka/Autor: adan

Źródło: PAP, tvn24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Narodowy Fundusz ZdrowiaZdrowieLekiTerapiePacjent
Czytaj także:
Praca, biuro, firma, pracownicy, biurka
To najważniejszy benefit dla pracowników
BIZNES
Policja zatrzymała obywatela Ukrainy (zdj. ilustracyjne)
"Podbiegł, wyrwał dziecko z rąk i odjechał"
Szczecin
Mateusz Morawiecki
Dwie wigilie w PiS? "Możemy się spotykać w dowolnych gronach"
Polska
JetBlue samolot
O włos od katastrofy. "Lecieli dokładnie na naszej ścieżce wznoszenia"
Świat
Mimo ekstremalnych mrozów życie w Jakucku toczy się jak zwykle
-45 stopni na termometrach. "Pogoda jest znakomita!"
METEO
Księżna Zofia
Pałac o spotkaniach księżnej z Epsteinem
Świat
Pożar instalacji w szkole na Targówku
Pożar instalacji w szkole. Ponad 400 osób ewakuowanych
WARSZAWA
pap_20210118_1RN (1)
Traci stanowisko po trzech miesiącach. Dyrektor Centrum e-Zdrowia odwołany
Zdrowie
imageTitle
Polacy znów na murawie? Tajemniczy trener Barcelony
EUROSPORT
Mgła w Krakowie
Siedem województw z niebezpieczną pogodą
METEO
shutterstock_2316860485
Wynajmują surogatki, by "stworzyć niepokonaną dynastię"
BIZNES
Mężczyzna trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Chciał pomóc koledze podczas ataku epilepsji, trafił do aresztu
Opole
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Wyścig z czasem" i "szalony finiszowy sprint". Ministra komentuje
BIZNES
Śmiertelny wypadek na ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wpadli do rzeki, kierowca zmarł w szpitalu
Poznań
imageTitle
Legenda muzyki pop zaśpiewa na otwarcie igrzysk
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk: niech prezydent przynajmniej nie przeszkadza
Polska
Moment kradzieży uchwycił monitoring
Zaszedł seniorkę od tyłu, brutalnie szarpał, by wyrwać torebkę. Nagranie
WARSZAWA
AdobeStock_287445570
W Zakopanem "bardzo wyraźny spadek zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10"
METEO
imageTitle
Szalony sezon w ekstraklasie. Czegoś takiego jeszcze nie widziano
EUROSPORT
Tragedia w punkcie opieki dziennej dla dzieci
15-miesięczna dziewczynka zmarła w punkcie opieki. Śledczy o nowych ustaleniach
Szczecin
Cliff Richard
Miał ruszać w trasę koncertową, dowiedział się, że ma raka
Maciej Wacławik
Andrzej Duda podczas uroczystego zapalenia świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim
Nie będzie Chanuki w Pałacu Prezydenckim? Ambasador USA reaguje
Polska
Kieszonkowiec w oku kamery monitoringu
Pomogli zatrzymać kieszonkowca, z autobusu pojechał do aresztu
Trójmiasto
Zalane auto w Vila-real we Wspólnocie Walenckiej
Samochody pod wodą i odwołane lekcje
METEO
portfel pieniadze shutterstock_2387670729
Nowe dane o zagrożeniu skrajnym ubóstwem
BIZNES
Protestujący na ulicach Brazylii
Chcą skrócenia kary byłego prezydenta. Protesty
Świat
Pożar pomieszczeń gospodarczych w Kościerzynie
Paliły się pomieszczenia gospodarcze, w domu obok 94-latka nie mogła się ruszyć
Trójmiasto
Dachowanie w miejscowości Kury
Dachowanie zakończył w rowie
WARSZAWA
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
Poznali się w sieci, uwierzyła w miłość "marynarza"
Wrocław
15 1120 min zdrowia foty-0008
Jest nowa lista leków refundowanych. Jakie zmiany?
Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica