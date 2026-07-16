Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Szpitale ujawnią oferty i stawki. Resort zdrowia szykuje nowe przepisy

|
Lekarze korzystają z kalkulatora opłat za usługi, aby zaoszczędzić pieniądze na ubezpieczeniu zdrowotnym i kosztach leków
Sobierańska-Grenda o zmianach w systemie ochrony zdrowia. "Chcę dziś wysłać jasny sygnał"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Szpitale i przychodnie mające podpisany kontrakt z NFZ będą musiały ujawniać szczegóły konkursów na świadczenia zdrowotne, w tym oferty, proponowane stawki oraz dane oferentów. Takie są założenia projektu ustawy, nad którym pracuje Ministerstwo Zdrowia. Nowe przepisy mają zwiększyć przejrzystość wydatkowania publicznych pieniędzy i ograniczyć nieprawidłowości przy wyborze podwykonawców. Założenia znamy, a kiedy projekt ustawy ujrzy światło dzienne?

Projektowana ustawa dotyczy głównie konkursów na realizowanie świadczeń zdrowotnych przez podwykonawców. Są nimi zarówno podmioty wykonujące działalność leczniczą (w tym np. spółki medyczne, szpitale, przychodnie), jak i osoby posiadające kwalifikacje w określonej dziedzinie medycyny.

Kogo obejmie projektowana ustawa?

Zgodnie z założeniami projektu, szpitale i przychodnie udzielające świadczeń w ramach NFZ będą miały obowiązek ujawniania informacji o konkursach, a także o ofertach, które wpłynęły - w tym o cenach lub kosztach w nich zawartych. Jawne mają być także nazwy podmiotów czy też osób zgłaszających się do konkursów. Informacje te mają być publikowane na stronach internetowych podmiotów medycznych NFZ oraz przekazywane przez centrum e-zdrowia.

Projektowana zmiana nakłada także obowiązek publikowania informacji o konkursach, w których wyłoniono przyjmującego zamówienie, ale nie została zawarta umowa. Powyższe wymogi mają dotyczyć wszystkich podmiotów, które mają umowy z NFZ.

Dodatkowy obowiązek ma być nałożony na szpitale mające kontrakty z NFZ, ale które są spółkami. Te jednostki będą musiały na swojej stronie internetowej zamieścić informacje o tym, z kim umowa została zawarta. Ma to być imię i nazwisko lub nazwa firmy.

SPZOZ-y już są w Centralnym Rejestrze Umów

Takich informacji nie będą musiały natomiast publikować samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ-y), a to dlatego, że obejmuje je ustawa o Centralnym Rejestrze Umów. Zgodnie z nią od 1 lipca wszystkie jednostki sektora finansów publicznych (którymi są SPZOZ-y) mają obowiązek publikowania umów na stronie przygotowanej do tego celu przez resort finansów. W CRU nie ma natomiast informacji o umowach zawartych przed 1 lipca ani o umowach aneksowanych.

CRU nie obejmuje szpitali, które są spółkami, gdyż spółki nie są jednostkami sektora finansów publicznych, stąd planowane jest nałożenie na nie szerszych obowiązków, co ma zrównać spółki z SPZOZ-ami w zakresie jawności umów.

Chodzi o jawność przepływów w publicznej ochronie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia w założeniach do projektu napisało, że planowane zmiany wynikają ze zgłaszanych nieprawidłowości dotyczących postępowań konkursowych oraz umów zawieranych na podstawie dotychczasowych przepisów. O tych planach szefowa resortu zdrowia mówiła 8 lipca podczas prezentacji pakietu zmian w ochronie zdrowia.

- Chcemy, żeby podmiot leczniczy, szpital, który pracuje w oparciu o pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia, ogłaszał, za ile i na jakich zasadach zatrudnił przedsiębiorcę, który będzie świadczył usługi medyczne - informowała Sobierańska-Grenda.

Oprócz opisywanych zmian Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało w lipcu również m.in. zakaz zawierania przez szpitale finansowane z publicznych pieniędzy umów ze "spółdzielniami lekarskimi."

- Nie będzie dalszego przyzwolenia na zawieranie umów przez podmioty lecznicze, przez szpitale z tak zwanymi spółkami - zaznaczyła. Jako przykład wymieniła między innymi głośną w ostatnich tygodniach sprawę szpitala w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim (spółka założona przez neurochirurgów dyktowała tam stawki sięgające 26 tys. złotych za godzinę i 300 tys. zł "dniówki za świadczone usługi).

Wyjaśnijmy, "spółdzielnie" czy inaczej "spółki lekarskie" to zakładane przez grupy medyków spółki, które często windowały wysokie stawki umów na zabezpieczenie usług niezbędnych szpitalowi, np. do zakontraktowania w NFZ pracy oddziału. O tym mechanizmie mówił w rozmowie z tvn24.pl Wojciech Wiśniewski z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

- Zostały powołane w celu zwiększenia siły negocjacyjnej lekarzy w rozmowach z dyrektorami szpitali. Jeśli dla placówki zagrożeniem bywa nawet odejście jednego lekarza, to co dopiero odejście na przykład pięciu lub sześciu? Jest wiele szpitali, w których spółdzielnie lekarskie doprowadziły do bardzo dużych trudności finansowych. Zasadniczo też, tam, gdzie działają spółdzielnie, mamy do czynienia również z kominami płacowymi - wyjaśniał Wiśniewski.

Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała również ograniczenia wysokości stawek godzinowych dla medyków pracujących w formule B2B, limity wydatków publicznych placówek ochrony zdrowia na wynagrodzenia, a także przyspieszenie wdrażania centralnej e-rejestracji oraz nowe narzędzie do zarządzania kolejką oczekujących na zabiegi planowe - "e-kolejkę".

Planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy o jawności konkursów prowadzonych przez zakontraktowane w NFZ szpitale to trzeci kwartał tego roku. Odpowiedzialnym za jego opracowanie będzie wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.

OGLĄDAJ: Kasy chorych, NFZ i "pokaż lekarzu, co masz w garażu". Tak reformowaliśmy ochronę zdrowia
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
48 min
Szymon Hołownia
Nowa funkcja Szymona Hołowni?
News Michalskiego
50 min
DokFoto5 (2)
Mój tata, seksturysta
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaResort zdrowiaNarodowy Fundusz ZdrowiaSzpitalLekarzepieniądze
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Ta opłata za parking mogła zwalić z nóg. Reakcja szpitala
Poznań
Półprzewodniki, naukowcy, laboratorium
Rekordowa inwestycja na rynku półprzewodników. "Wieloletni megatrend"
BIZNES
imageTitle
Ostrzeżenie dla rywali. Tomasiak w lepszej formie niż rok temu
EUROSPORT
Motocyklista już po raz drugi uciekał przed policjantami
Dwa razy próbował uciec. Wcześniej wjechał w bariery, teraz do rowu
Świętokrzyskie
Czy nadchodzi reaktywacji polskiego elektryka? Materiał Jacka Tacika
Jest potencjał, brakuje strategii. To może "zabić" polskiego elektryka
BIZNES
image-315d2a1b-df76-4d39-8978-d864aa52f352
Messi nosił go na rękach. Zagrają przeciw sobie w finale mundialu
EUROSPORT
Donald Trump
Nowe wysokie cła. "Nie ma uzasadnienia"
BIZNES
Mężczyzna doznał poważnych obrażeń
Pobił mężczyznę, bo myślał, że pochodzi z Ukrainy. Został zatrzymany
Łódź
Łukasz Żak
"Swoją postawą pokazał, na jaką karę zasługuje"
Polska
Żmija zygzakowata - Vipera berus
Wszystko, co musisz wiedzieć o żmijach zygzakowatych
METEO
imageTitle
Pogaczar zszokował w wywiadzie. Opowieść podbija internet
EUROSPORT
pln pieniadze shutterstock_2612869397
Nowe dane NBP o inflacji bazowej w Polsce
BIZNES
Łukasz Żak
Łukasz Żak skazany
WARSZAWA
shutterstock_795366337
Użyli nici jak włos, by powstrzymać kolejny udar u nastolatki. Niezwykły wyczyn polskich lekarzy
Zdrowie
Łukasz Żak
"Testował pan moją cierpliwość wiele razy". Wstrząsające uzasadnienie
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Dlaczego sąd nie wydał ENA za Ziobrą? Jest uzasadnienie
Polska
Sąd odmawia ENA, bo Ziobro "nie przebywa w UE". Nie zawsze tak było
Ziobro bez ENA, bo "nie przebywa w UE". Wobec Szmydta sąd postanowił inaczej
Michał Istel
Piotr-Oczko
Nie żyje profesor Piotr Oczko
Kraków
Mowy końcowe w procesie lekarzy w sprawie śmierci Jerzego Ziobry
Sprawa śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Prokuratura staje po stronie oskarżonych lekarzy
Kraków
Zwierzę widoczne na nagraniu od myśliwego
Na Dolnym Śląsku widziano "duże zwierzę kotowate". Jest nagranie
Wrocław
Były minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow
Nie wejdzie do nowego ukraińskiego rządu. Protesty w obronie byłego ministra obrony
Świat
Wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Wszystkie zakazy prowadzenia pojazdów Łukasza Żaka
Klaudia Ziółkowska, Jan Kunert
Policjanci zlikwidowali plantację konopi innych niż włókniste w Rykach
Namioty, lampy i prawie 1300 krzewów. Policja zlikwidowała plantację konopi
Lublin
argGettyImages-2285645497
Argentyńczycy przejęli wyjątkową ściągę
EUROSPORT
Dwie osoby zginęły w wypadku w Toruniu. Kierowca pod wpływem narkotyków
Tragedia na drodze, zginęły dwie osoby. Kierowca pod wpływem narkotyków
Kujawsko-Pomorskie
United Airlines Newark lotnisko - EQRoy shutterstock_748280290_1
Cios w linie lotnicze. Ceny w górę
BIZNES
Jarosław Szymczyk
Kilka razy się nie udało, jest nowy termin startu procesu byłego komendanta policji
Polska
imageTitle
Porażka go nie zatopi. Pozostanie trenerem Anglii
EUROSPORT
imageTitle
FIFA złamie własne zasady? "Piłce nożnej grozi samozagłada"
EUROSPORT
Upał
Powrót upału. Tak gorąco, że są alarmy drugiego stopnia
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica