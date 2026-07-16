Polska Kolejna reakcja Mateusza Morawieckiego na ultimatum PiS. Pisze o "wąskiej grupie intrygantów" Oprac. Justyna Sochacka |

Szczucki: nie zgadzamy się z treścią tej uchwały, uważamy, że mamy wiele do wniesienia w środowisko PiS Źródło wideo: TVN35 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości przyjęło w środę uchwałę zobowiązującą członków partii do wystąpienia ze stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji o charakterze politycznym w ramach ugrupowania. Chodzi przede wszystkim o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. Jak mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek, ultimatum na zakończenie działalności stowarzyszeń upływa 23 lipca. Konsekwencją w przypadku nieprzestrzegania uchwały ma być wykluczenie z partii.

Morawiecki: chcę pozostać w PiS, chcę rozwijać Rozwój Plus

W czwartek po południu były premier Mateusz Morawiecki opublikował wpis, w którym ocenił, że "w momencie największego kryzysu rządu Tuska, ogromnej liczby afer, zawału służby zdrowia i konfliktów w koalicji, wywołanie wewnętrznego podziału w naszej partii przez wąską grupę intrygantów jest ostatnią rzeczą, której nam potrzeba".

"Moja deklaracja jest jasna: chcę pozostać w PiS, chcę rozwijać Rozwój Plus. Chcę wygranej ambitnej Polski. To wszystko możliwe tylko razem" - oświadczył.

W momencie największego kryzysu rządu Tuska, ogromnej liczby afer, zawału służby zdrowia i konfliktów w koalicji, wywołanie wewnętrznego podziału w naszej partii przez wąską grupę intrygantów jest ostatnią rzeczą, której nam potrzeba.



Moja deklaracja jest jasna: chcę pozostać w… pic.twitter.com/YqftQyK720 — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) July 16, 2026 Rozwiń

Wcześniej, w środę wieczorem w reakcji na uchwałę PiS Morawiecki przekazał między innymi, że "mamy unikalną szansę zbudowania Wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia".

"Nie możemy stracić z oczu tego celu tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań Rozwój Plus" - napisał.

Bochenek: cele stowarzyszenia Rozwój Plus stoją w sprzeczności z działalnością PiS

Rzecznik PiS napisał w czwartek, że "albo chce się być w jednej organizacji, albo w drugiej". "Cele stowarzyszenia 'Rozwój Plus' są jasne - polityczne i stoją w sprzeczności z działalnością PiS. Co więcej, działalność stowarzyszenia prowadzi do rozbijania struktur partii, wykorzystywania zasobów PiS do budowania własnej organizacji oraz podsycania konfliktów" - ocenił.

"Pomimo prób wmawiania, że jest inaczej, trzeba powiedzieć wprost: stowarzyszenie 'Rozwój Plus' nie pomaga, a szkodzi jedności polskiej prawicy, a przez to także przyszłości naszej Ojczyzny" - podkreślił.

Jeszcze w środę Jacek Sasin, założyciel stowarzyszenia Po Pierwsze Polska, oświadczył, że podporządkował się decyzji kierownictwa PiS.