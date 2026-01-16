Tragedia w szpitalu przy Madalińskiego Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Kobieta w 14. tygodniu ciąży w grudniu ub. r. przeszła profilaktyczny zabieg w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny przy ulicy Madalińskiego. Tego samego dnia jej mąż otrzymał od lekarza informację o komplikacjach po znieczuleniu i konieczności przewiezienia żony do innej placówki.

Kobieta zmarła w szpitalu MSWiA przy ul. Wołoskiej 19 grudnia - 10 dni po zabiegu. Dotarliśmy do informacji, z jakim podejrzeniem przyjęto ją na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej szpitala MSWiA oraz jakie dawano jej szanse na przeżycie.

Co wydarzyło się w sali F szpitala na Mokotowie? Kluczowy okazuje się serwis tzw. kolumn anestezjologicznych. Dziennikarze "Superwizjera" i tvn24.pl ustalili, jak wyłoniono firmę, która go przeprowadziła. Dotarli również do przedsiębiorcy, który miał serwisować urządzenie.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) - odpowiedzialny m.in. za nadzór nad wyrobami medycznymi i przyjmowanie obowiązkowych zgłoszeń o poważnych incydentach - dowiedział się o sprawie dopiero po miesiącu od zdarzenia.

Lekarz ze szpitala przy Madalińskiego, który chce pozostać anonimowy, mówi nam, czy zespół medyczny ma szanse wykryć błędne podłączenie aparatury.

Do Szpitala św. Rodziny przy ul. Madalińskiego pani Kalina trafiła 8 grudnia. Miała przejść profilaktyczny, zaplanowany zabieg ginekologiczny.

Sam zabieg - jak słyszeliśmy od męża kobiety, a ten od lekarza prowadzącego ciążę - przebiegł prawidłowo, a problemy - zaburzenia oddychania - zaczęły się dopiero po jego zakończeniu.

Z informacji, które uzyskaliśmy z naszych źródeł, wynika, że w urządzeniu podającym gazy medyczne najprawdopodobniej nieprawidłowo podłączono węże. Gdy stan pacjentki zaczął się pogarszać, personel próbował podać jej tlen przez maskę, jednak ze względu na powyższy, możliwy błąd - z urządzenia zamiast tlenu najpewniej wydobywał się podtlenek azotu. Według naszego informatora, zamiast kobietę ratować, jeszcze bardziej ją usypiano.

Akcja reanimacyjna trwała 12 minut, zanim udało się przywrócić krążenie i oddech. Jak się dowiedzieliśmy, na salę miano wezwać drugiego anestezjologa, a pacjentkę ostatecznie zaintubowano przy użyciu worka samorozprężalnego (tzw. ambu), odłączając ją od kolumny anestezjologicznej.

Mąż: "Napisała, że za chwilę ją biorą"

Mąż zmarłej, pan Hubert, był w kontakcie z żoną do ostatnich chwil przed zabiegiem. Jak mówił 9 stycznia w rozmowie z dziennikarzami „Superwizjera” i tvn24.pl: - Jak wstała rano, to napisała, że przyszły pielęgniarki, podczepiły kroplówki. Po ósmej dostałem ostatnią wiadomość: że za chwilę ją biorą.