- Kobieta w 14. tygodniu ciąży w grudniu ub. r. przeszła profilaktyczny zabieg w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny przy ulicy Madalińskiego. Tego samego dnia jej mąż otrzymał od lekarza informację o komplikacjach po znieczuleniu i konieczności przewiezienia żony do innej placówki.
- Kobieta zmarła w szpitalu MSWiA przy ul. Wołoskiej 19 grudnia - 10 dni po zabiegu. Dotarliśmy do informacji, z jakim podejrzeniem przyjęto ją na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej szpitala MSWiA oraz jakie dawano jej szanse na przeżycie.
- Co wydarzyło się w sali F szpitala na Mokotowie? Kluczowy okazuje się serwis tzw. kolumn anestezjologicznych. Dziennikarze "Superwizjera" i tvn24.pl ustalili, jak wyłoniono firmę, która go przeprowadziła. Dotarli również do przedsiębiorcy, który miał serwisować urządzenie.
- Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) - odpowiedzialny m.in. za nadzór nad wyrobami medycznymi i przyjmowanie obowiązkowych zgłoszeń o poważnych incydentach - dowiedział się o sprawie dopiero po miesiącu od zdarzenia.
- Lekarz ze szpitala przy Madalińskiego, który chce pozostać anonimowy, mówi nam, czy zespół medyczny ma szanse wykryć błędne podłączenie aparatury.
Do Szpitala św. Rodziny przy ul. Madalińskiego pani Kalina trafiła 8 grudnia. Miała przejść profilaktyczny, zaplanowany zabieg ginekologiczny.
Sam zabieg - jak słyszeliśmy od męża kobiety, a ten od lekarza prowadzącego ciążę - przebiegł prawidłowo, a problemy - zaburzenia oddychania - zaczęły się dopiero po jego zakończeniu.
Z informacji, które uzyskaliśmy z naszych źródeł, wynika, że w urządzeniu podającym gazy medyczne najprawdopodobniej nieprawidłowo podłączono węże. Gdy stan pacjentki zaczął się pogarszać, personel próbował podać jej tlen przez maskę, jednak ze względu na powyższy, możliwy błąd - z urządzenia zamiast tlenu najpewniej wydobywał się podtlenek azotu. Według naszego informatora, zamiast kobietę ratować, jeszcze bardziej ją usypiano.
Akcja reanimacyjna trwała 12 minut, zanim udało się przywrócić krążenie i oddech. Jak się dowiedzieliśmy, na salę miano wezwać drugiego anestezjologa, a pacjentkę ostatecznie zaintubowano przy użyciu worka samorozprężalnego (tzw. ambu), odłączając ją od kolumny anestezjologicznej.
Mąż: "Napisała, że za chwilę ją biorą"
Mąż zmarłej, pan Hubert, był w kontakcie z żoną do ostatnich chwil przed zabiegiem. Jak mówił 9 stycznia w rozmowie z dziennikarzami „Superwizjera” i tvn24.pl: - Jak wstała rano, to napisała, że przyszły pielęgniarki, podczepiły kroplówki. Po ósmej dostałem ostatnią wiadomość: że za chwilę ją biorą.