Roszady w resorcie zdrowia. Czym zajmą się wiceministrowie?

Kluczowe fakty: Wczoraj nastąpiły fundamentalne zmiany w składzie osobowym kierownictwa resortu zdrowia. W miejsce trojga ustępujących wiceministrów powołanych zostało dwoje: Katarzyna Kęcka i Tomasz Maciejewski.

Z dotychczasowych wiceministrów na stanowisku została tylko Katarzyna Kacperczyk. Jej kompetencje zostaną prawdopodobnie rozszerzone o nadzór nad polityką lekową.

Jakie obowiązki zostaną przydzielone Katarzynie Kęckiej, a jakie Tomaszowi Maciejewskiemu?

Przypomnijmy, z funkcji wiceministrów zdrowia odwołani zostali urzędnicy nominowani z ramienia koalicjantów: Urszula Demkow (Polska 2050), Marek Kos (Polskie Stronnictwo Ludowe) i Wojciech Konieczny (Lewica). Wcześniej, pod koniec sierpnia ze stanowiskiem wiceministra pożegnał się Jerzy Szafranowicz, powołany przez poprzednią minister zdrowia Izabelę Leszczynę.

Z poprzedniego kierownictwa w resorcie została tylko Katarzyna Kacperczyk. Na stanowiska wiceministrów zostali powołani Katarzyna Kęcka, z wykształcenia pielęgniarka, dyrektor Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie oraz Tomasz Maciejewski, ginekolog położnik, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Kierownictwo resortu liczy więc po tych zmianach już nie sześć, jak dotychczas, a cztery osoby (minister i wiceministrowie). Jak będzie wyglądał podział kompetencji między nimi?

Ekspertka od kadr medycznych

Z ustaleń RMF FM wynika, że Katarzyna Kęcka będzie zajmować się kadrami medycznymi. To zgodne z jej dotychczasową ścieżką zawodową – z wykształcenia jest pielęgniarką ze specjalizacją kardiologiczną. Od 2013 r. zajmuje się kompetencjami pielęgniarskimi. Jest autorką i współautorką publikacji oraz podręczników w obszarze pielęgniarstwa. W latach 2018-2023 pełniła funkcję Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział w Szczecinie. Od 2019 r. jest Prezesem Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie.

"Zaangażowana w proces kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Prowadzi kursy specjalistyczne oraz kwalifikacyjne. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych" - czytamy o nowej wiceminister na stronie resortu zdrowia.

- Z panią wiceminister miałam się okazję spotkać i podyskutować na temat przyszłości kadr, nie tylko pielęgniarskich, ale i miksowania kompetencji. Takie mamy czasy i tego nie unikniemy. Pani Katarzyna Kęcka, oprócz tego, że jest pielęgniarką z wykształcenia, jest też kadrą zarządzającą. Ma doskonale zdiagnozowane problemy środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych - oceniała wczoraj w rozmowie z tvn24.pl Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Wiceminister otwarty na nowe technologie

Wiceminister Tomasz Maciejewski ma się natomiast zajmować e-zdrowiem i rozwijaniem elektronicznych narzędzi, takich jak e-rejestracja na wybrane badania i wizyty u lekarza czy e-karta DiLo (diagnostyki i leczenia onkologicznego).

Tomasz Maciejewski jest lekarzem ze specjalizacją z ginekologii, położnictwa i perinatologii. Od 2012 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

"Angażuje się w wykorzystywanie nowatorskich metod w leczeniu i opiece nad pacjentem. Propagator współpracy kliniczno-technologicznej - stworzył pierwszy w Polsce dział ds. AI i Innowacji Technologicznych w publicznej jednostce naukowo-badawczej działającej w systemie ochrony zdrowia. Aktywność tej jednostki organizacyjnej to m.in. konkurs Mother and Child Startup Challenge" - czytamy o Tomaszu Maciejewskim na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Nowy wiceminister jest też liderem grupy roboczej ds. innowacji w szpitalnictwie przy NIL IN - Sieci Lekarzy Innowatorów (działającej w ramach Naczelnej Izby Lekarskiej).

- Mamy swoje wyzwania (w skali świata - red.). To niedobory personelu medycznego. Za 7 lat będzie brakować od 30 do 80 milionów personelu medycznego, z czego około 15 milionów to lekarze i pielęgniarki. Jak sobie z tym poradzić? Czy przez tworzenie nowych zawodów? Ludzi jednak dalej będzie brakować. Druga rzecz to oczywiście roboty, które będą w stanie uwolnić nas przynajmniej z części obowiązków. Liderzy ochrony zdrowia wskazują na nowe technologie i to one mają nam pomóc w pokonywaniu problemu niedoboru kadr – mówił w 2023 roku podczas wydarzenia NIL IN Summit - Forum Naczelnej Izby Lekarskiej dla innowacji w medycynie.

Jak dodawał, jednym z głównych kierunków rozwoju nowoczesnej opieki zdrowotnej będzie rozwijanie opieki pozaszpitalnej .- To rozproszona pomoc medyczna, a wręcz prowadzenie leczenia w warunkach domowych. Oczywiście do tego są potrzebne rozwiązania chmurowe, technologie wspierające decyzje, automatyzacja zadań administracyjnych i bardzo ważne aplikacje czy inne usprawnienia. Ważna jest opieka bliżej pacjenta i wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej - dodawał.

Więcej obowiązków dla minister Katarzyny Kacperczyk

W Ministerstwie Zdrowia kierowanym przez Izabelę Leszczynę Katarzyna Kacperczyk zajmowała się nadzorem nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu. Podlegały jej departamenty: Analiz i Strategii, Oceny Inwestycji oraz Współpracy Międzynarodowej. Była zaangażowana w realizację zdrowotnych założeń polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i negocjacje w sprawie pakietu farmaceutycznego. Po okrojeniu liczby wiceministrów jej kompetencje mają się rozszerzyć - o nadzór nad polityką lekową, czym do tej pory zajmował się Marek Kos.

Oficjalna informacja o podziale kompetencji między nowych wiceministrów zdrowia miała zostać przekazana podczas zaplanowanej na dziś konferencji prasowej. Z uwagi na szczególną sytuację po naruszeniu przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej spotkanie nowego kierownictwa resortu zdrowia zostało jednak odwołane i ma się odbyć w późniejszym terminie.

Jakie są priorytety?

Podczas lipcowej rekonstrukcji rządu premier Donald Tusk podkreślał, że kluczową sprawą ma być kontynuacja zadań rozpoczętych przez Izabelę Leszczynę. Wśród priorytetowych zadań dla przyszłej ministry zdrowia Tusk wymienił zwłaszcza te projekty, które bezpośrednio dotyczą komfortu korzystania z usług ochrony zdrowia przez pacjentów.

- To będzie jedno z pierwszych zadań - przyspieszenie choćby takich rzeczy, jak e-rejestracja. Już wszyscy zaczynają rozumieć, że wielką szansą dla polskiego pacjenta będzie również szeroko pojęta cyfryzacja całego serwisu medycznego w Polsce. Będziemy czerpali z najlepszych wzorców i przede wszystkim radykalnie przyspieszymy prace w tej dziedzinie - zapowiedział premier.

Przypomnijmy, centralna e-rejestracja to jak na razie pilotaż. Rozwiązaniem systemowym ma się stać w przyszłym roku. Przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy zakłada, że e-rejestracja ma zastąpić rozproszony system zapisów na wizyty, zabiegi i operacje prowadzone w szpitalach i poradniach. Projekt przewiduje między innymi możliwość zapisu elektronicznego do lekarza.

Kolejne wyzwanie to reforma szpitalnictwa, będąca jednym z kamieni milowych KPO. Pod koniec sierpnia prezydent Karol Nawrocki podpisał przyjętą przez Sejm ustawę, której zapisy mają między innymi wprowadzać narzędzia pozwalające łatwiej łączyć szpitale przez jednostki samorządu terytorialnego. Reforma szpitali zakłada także tworzenie i zatwierdzanie programów naprawczych SP ZOZ-ów, w których wystąpiła strata netto.

Wciąż nierozwiązana pozostaje kwestia tzw. ustawy podwyżkowej. Na jej mocy pracownicy tego sektora otrzymują 1 lipca każdego roku podwyżki. Wysokość wynagrodzenia minimalnego w ochronie zdrowia jest uzależniona od przeciętnej pensji w gospodarce narodowej w poprzednim roku oraz współczynnika pracy przypisanego do danego stanowiska. W ocenie dyrektorów szpitali koszty powstałe przez ten mechanizm są obecnie za dużym obciążeniem dla placówek, ale pracownicy bronią przepisów.

