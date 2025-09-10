Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Roszady w resorcie zdrowia. Czym zajmą się wiceministrowie?

|
Ministerstwo Zdrowia
Jolanta Sobierańska-Grenda zreformuje szpitale? "To jej konik"
Źródło: TVN24
Oddłużanie szpitali i cyfryzacja ochrony zdrowia - to główne cele, jakie stawia sobie resort zdrowia po wymianie kierownictwa - wynika z ustaleń RMF FM, dotyczących podziału kompetencji między wiceministrami. Wczoraj minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda wręczyła nominacje dwóm nowym wiceministrom - Katarzynie Kęckiej i Tomaszowi Maciejewskiemu. Jakie otrzymają zadania?
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Dowiedz się więcej:

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

WYDANIE SPECJALNE
Kluczowe fakty:
  • Wczoraj nastąpiły fundamentalne zmiany w składzie osobowym kierownictwa resortu zdrowia. W miejsce trojga ustępujących wiceministrów powołanych zostało dwoje: Katarzyna Kęcka i Tomasz Maciejewski.
  • Z dotychczasowych wiceministrów na stanowisku została tylko Katarzyna Kacperczyk. Jej kompetencje zostaną prawdopodobnie rozszerzone o nadzór nad polityką lekową.
  • Jakie obowiązki zostaną przydzielone Katarzynie Kęckiej, a jakie Tomaszowi Maciejewskiemu?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce można przeczytać w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

Przypomnijmy, z funkcji wiceministrów zdrowia odwołani zostali urzędnicy nominowani z ramienia koalicjantów: Urszula Demkow (Polska 2050), Marek Kos (Polskie Stronnictwo Ludowe) i Wojciech Konieczny (Lewica). Wcześniej, pod koniec sierpnia ze stanowiskiem wiceministra pożegnał się Jerzy Szafranowicz, powołany przez poprzednią minister zdrowia Izabelę Leszczynę.

Z poprzedniego kierownictwa w resorcie została tylko Katarzyna Kacperczyk. Na stanowiska wiceministrów zostali powołani Katarzyna Kęcka, z wykształcenia pielęgniarka, dyrektor Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie oraz Tomasz Maciejewski, ginekolog położnik, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Kierownictwo resortu liczy więc po tych zmianach już nie sześć, jak dotychczas, a cztery osoby (minister i wiceministrowie). Jak będzie wyglądał podział kompetencji między nimi?

Ekspertka od kadr medycznych

Z ustaleń RMF FM wynika, że Katarzyna Kęcka będzie zajmować się kadrami medycznymi. To zgodne z jej dotychczasową ścieżką zawodową – z wykształcenia jest pielęgniarką ze specjalizacją kardiologiczną. Od 2013 r. zajmuje się kompetencjami pielęgniarskimi. Jest autorką i współautorką publikacji oraz podręczników w obszarze pielęgniarstwa. W latach 2018-2023 pełniła funkcję Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział w Szczecinie. Od 2019 r. jest Prezesem Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie.

"Zaangażowana w proces kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Prowadzi kursy specjalistyczne oraz kwalifikacyjne. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych" - czytamy o nowej wiceminister na stronie resortu zdrowia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Podano nazwiska nowych wiceministrów zdrowia. To dyrektorzy szpitali

Podano nazwiska nowych wiceministrów zdrowia. To dyrektorzy szpitali

E-rejestracja, reforma szpitali, podwyżki. Zadania nowej ministry zdrowia

E-rejestracja, reforma szpitali, podwyżki. Zadania nowej ministry zdrowia

Piotr Wójcik

- Z panią wiceminister miałam się okazję spotkać i podyskutować na temat przyszłości kadr, nie tylko pielęgniarskich, ale i miksowania kompetencji. Takie mamy czasy i tego nie unikniemy. Pani Katarzyna Kęcka, oprócz tego, że jest pielęgniarką z wykształcenia, jest też kadrą zarządzającą. Ma doskonale zdiagnozowane problemy środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych - oceniała wczoraj w rozmowie z tvn24.pl Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Wiceminister otwarty na nowe technologie

Wiceminister Tomasz Maciejewski ma się natomiast zajmować e-zdrowiem i rozwijaniem elektronicznych narzędzi, takich jak e-rejestracja na wybrane badania i wizyty u lekarza czy e-karta DiLo (diagnostyki i leczenia onkologicznego).

Tomasz Maciejewski jest lekarzem ze specjalizacją z ginekologii, położnictwa i perinatologii. Od 2012 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

"Angażuje się w wykorzystywanie nowatorskich metod w leczeniu i opiece nad pacjentem. Propagator współpracy kliniczno-technologicznej - stworzył pierwszy w Polsce dział ds. AI i Innowacji Technologicznych w publicznej jednostce naukowo-badawczej działającej w systemie ochrony zdrowia. Aktywność tej jednostki organizacyjnej to m.in. konkurs Mother and Child Startup Challenge" - czytamy o Tomaszu Maciejewskim na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Nowy wiceminister jest też liderem grupy roboczej ds. innowacji w szpitalnictwie przy NIL IN - Sieci Lekarzy Innowatorów (działającej w ramach Naczelnej Izby Lekarskiej).

- Mamy swoje wyzwania (w skali świata - red.). To niedobory personelu medycznego. Za 7 lat będzie brakować od 30 do 80 milionów personelu medycznego, z czego około 15 milionów to lekarze i pielęgniarki. Jak sobie z tym poradzić? Czy przez tworzenie nowych zawodów? Ludzi jednak dalej będzie brakować. Druga rzecz to oczywiście roboty, które będą w stanie uwolnić nas przynajmniej z części obowiązków. Liderzy ochrony zdrowia wskazują na nowe technologie i to one mają nam pomóc w pokonywaniu problemu niedoboru kadr – mówił w 2023 roku podczas wydarzenia NIL IN Summit - Forum Naczelnej Izby Lekarskiej dla innowacji w medycynie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Resort zdrowia "odpolityczniony". Co na to medycy?

Resort zdrowia "odpolityczniony". Co na to medycy?

Piotr Wójcik
Centralna e-rejestracja od 2026 roku. Rząd przyjął projekt ustawy

Centralna e-rejestracja od 2026 roku. Rząd przyjął projekt ustawy

Anna Bielecka

Jak dodawał, jednym z głównych kierunków rozwoju nowoczesnej opieki zdrowotnej będzie rozwijanie opieki pozaszpitalnej .- To rozproszona pomoc medyczna, a wręcz prowadzenie leczenia w warunkach domowych. Oczywiście do tego są potrzebne rozwiązania chmurowe, technologie wspierające decyzje, automatyzacja zadań administracyjnych i bardzo ważne aplikacje czy inne usprawnienia. Ważna jest opieka bliżej pacjenta i wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej - dodawał.

Więcej obowiązków dla minister Katarzyny Kacperczyk

W Ministerstwie Zdrowia kierowanym przez Izabelę Leszczynę Katarzyna Kacperczyk zajmowała się nadzorem nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu. Podlegały jej departamenty: Analiz i Strategii, Oceny Inwestycji oraz Współpracy Międzynarodowej. Była zaangażowana w realizację zdrowotnych założeń polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i negocjacje w sprawie pakietu farmaceutycznego. Po okrojeniu liczby wiceministrów jej kompetencje mają się rozszerzyć - o nadzór nad polityką lekową, czym do tej pory zajmował się Marek Kos.

Oficjalna informacja o podziale kompetencji między nowych wiceministrów zdrowia miała zostać przekazana podczas zaplanowanej na dziś konferencji prasowej. Z uwagi na szczególną sytuację po naruszeniu przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej spotkanie nowego kierownictwa resortu zdrowia zostało jednak odwołane i ma się odbyć w późniejszym terminie.

Jakie są priorytety?

Podczas lipcowej rekonstrukcji rządu premier Donald Tusk podkreślał, że kluczową sprawą ma być kontynuacja zadań rozpoczętych przez Izabelę Leszczynę. Wśród priorytetowych zadań dla przyszłej ministry zdrowia Tusk wymienił zwłaszcza te projekty, które bezpośrednio dotyczą komfortu korzystania z usług ochrony zdrowia przez pacjentów.

- To będzie jedno z pierwszych zadań - przyspieszenie choćby takich rzeczy, jak e-rejestracja. Już wszyscy zaczynają rozumieć, że wielką szansą dla polskiego pacjenta będzie również szeroko pojęta cyfryzacja całego serwisu medycznego w Polsce. Będziemy czerpali z najlepszych wzorców i przede wszystkim radykalnie przyspieszymy prace w tej dziedzinie - zapowiedział premier.

Przypomnijmy, centralna e-rejestracja to jak na razie pilotaż. Rozwiązaniem systemowym ma się stać w przyszłym roku. Przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy zakłada, że e-rejestracja ma zastąpić rozproszony system zapisów na wizyty, zabiegi i operacje prowadzone w szpitalach i poradniach. Projekt przewiduje między innymi możliwość zapisu elektronicznego do lekarza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W Ministerstwie Zdrowia "pożary płoną cały czas"

W Ministerstwie Zdrowia "pożary płoną cały czas"

Polska
Podpisał ustawę, ale ma "wątpliwości"

Podpisał ustawę, ale ma "wątpliwości"

Kolejne wyzwanie to reforma szpitalnictwa, będąca jednym z kamieni milowych KPO. Pod koniec sierpnia prezydent Karol Nawrocki podpisał przyjętą przez Sejm ustawę, której zapisy mają między innymi wprowadzać narzędzia pozwalające łatwiej łączyć szpitale przez jednostki samorządu terytorialnego. Reforma szpitali zakłada także tworzenie i zatwierdzanie programów naprawczych SP ZOZ-ów, w których wystąpiła strata netto.

Wciąż nierozwiązana pozostaje kwestia tzw. ustawy podwyżkowej. Na jej mocy pracownicy tego sektora otrzymują 1 lipca każdego roku podwyżki. Wysokość wynagrodzenia minimalnego w ochronie zdrowia jest uzależniona od przeciętnej pensji w gospodarce narodowej w poprzednim roku oraz współczynnika pracy przypisanego do danego stanowiska. W ocenie dyrektorów szpitali koszty powstałe przez ten mechanizm są obecnie za dużym obciążeniem dla placówek, ale pracownicy bronią przepisów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
WYHALEW MIEJSCE UPADKU ROSYJSKIEGO DRONA

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

WYHALEW MIEJSCE UPADKU ROSYJSKIEGO DRONA
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: tvn24.pl, RMF

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieOchrona zdrowiaRządResort zdrowia
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Larry Ellison
Larry Ellison goni Elona Muska. Czy będzie zmiana na podium?
BIZNES
Mark Rutte
Szef NATO: mój komunikat do Putina jest jasny
RELACJA
Mark Rutte
Szef NATO: mój komunikat do Putina jest jasny
Świat
Francja. Protest "Blokujmy wszystko" w Montpellier
Protesty we Francji. Zatrzymano prawie 200 osób
Świat
imageTitle
Kalinska o zalotach znanego tenisisty. "Pisał do wszystkich"
EUROSPORT
shutterstock_2279097273
Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o dronach nad Polską?
Justyna Suchecka
shutterstock_2518209177
Zakaz mediów społecznościowych. "Teraz nadszedł czas"
BIZNES
Pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli. Próbował zgubić mundurowych w lesie
Najpierw uciekał autem, później próbował pieszo. Uzbierał ponad 70 punktów karnych
Trójmiasto
imageTitle
Jego dobra zmiana nie pomogła. "Jest frustracja"
EUROSPORT
shutterstock_2371508757
"Nerwowa reakcja" na warszawskiej giełdzie
BIZNES
Dron znaleziony pod Opocznem
Kolejny odnaleziony dron. Namierzyli już osiem i pocisk "niewiadomego pochodzenia"
Lublin
Kamienica przy Górnośląskiej 22 w Warszawie
Zawalony strop kamienicy w pobliżu Sejmu. Ogromna grzywna na wspólnotę
WARSZAWA
Po pościgu zatrzymano cztery osoby
Usłyszał dźwięk ciętej blachy, wezwał policję. Chwilę później ruszył pościg
Lubuskie
Ocean Atlantycki (okolice Portoryko)
Zaskakująca cisza na Atlantyku
METEO
Orlen, wagony
Pożar wagonów z gazem należącym do Orlenu
Świat
imageTitle
"Barcelona nie dotrzymuje obietnicy". Mecz musi zagrać na malutkim stadionie
EUROSPORT
Skrajnie niebezpieczna sytuacja na drodze pod Bydgoszczą
Jechał samochodem po ścieżce rowerowej. 21-latek z zarzutami
Kujawsko-Pomorskie
Rosyjskie drony
Tak wygląda masowa produkcja śmiercionośnych dronów w Rosji
Świat
Policja zatrzymała trzy osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Próbował powstrzymać złodzieja, w jego stronę skierowano "przedmiot przypominający broń"
Trójmiasto
Ataki rosyjskich dronów
Tak latały rosyjskie drony i rakiety. Kilka przekroczyło polską granicę
Polska
Stłuczka dwóch rowerzystów
"Rower rozpadł się na kawałki". Nagranie ze stłuczki rowerzystów
Poznań
Zdarzenie ciężarówki z pociągiem w miejscowości Budzyń
W zderzeniu ciężarówki z pociągiem zginęli dwaj kolejarze. Sąd uchylił wyrok
Poznań
zakupy sklep wozek rachunek inflacja AdobeStock_518039031
Te produkty zdrożały najbardziej. "Tempo niepokoi"
BIZNES
Koala - zdjęcie poglądowe
Ta szczepionka może uchronić koale przed wyginięciem
METEO
Holenderski F-35
MON Holandii: nasze F-35 wsparły Polskę w zestrzeliwaniu dronów
Polska
Rosyjskie drony w Polsce. Uwaga na dezinformację
FAŁSZ"Coś spadło na Zamość?", dron "w Ciechanowie"
Zespół autorów
Jan KunertMichał IstelGabriela Sieczkowska
Zatrzymany po zabójstwie lekarza ma usłyszeć zarzuty
Kolejne zarzuty po zabójstwie lekarza w gabinecie
Kraków
imageTitle
Puchacz zmienił klub. "Dziwny ruch"
Najnowsze
25910114
Tusk mówił o dronach, Kaczyńskiego nie było. "Byłem na cmentarzu"
Polska
Siedziba MSZ
Rosyjski dyplomata wezwany do MSZ
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica