Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Poród w izbie przyjęć lub na SOR. Zmiany od 1 stycznia?

Poród domowy jest w Polsce zgodny z prawem.
Likwidacja ostatniej porodówki w Bieszczadach. Protest przed Ministerstwem Zdrowia
Źródło: TVN24
To szpitale będą decydowały o tym, czy w oddziałach ratunkowych i na izbach przyjęć urządzą miejsca do rodzenia dla ciężarnych, potwierdziła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Od 1 stycznia szpitale, w których nie będą działały oddziały ginekologiczno-położnicze, będą miały taką możliwość.

- Opieka, którą proponujemy w ramach izb czy SOR, będzie dobrowolna dla szpitali, które będą chciały zrezygnować z porodówek - powiedziała w poniedziałek w Elblągu ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Przyznała, że wpływ na tego typu decyzje mają czynniki demograficzne i że obecnie do resortu "wpływa sporo wniosków w ramach konsultacji".

Nawet jeżeli ciąża jest "prawie" donoszona, to "prawie" robi wielką różnicę
Dowiedz się więcej:

Nawet jeżeli ciąża jest "prawie" donoszona, to "prawie" robi wielką różnicę

To odpowiedź na zamykanie porodówek

- O bezpieczeństwo tego rozwiązania jestem spokojna, bo zajmuje się tym minister (Tomasz - red.) Maciejewski, który jako doświadczony ginekolog dokłada należytego starania, by to rozwiązanie było bezpieczne dla kobiet, bo na tym nam zależy - zapewniła Sobierańska-Grenda. Pod koniec października do konsultacji publicznych skierowany został projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Pisaliśmy o tym w tvn24.pl. Nowelizacja ma umożliwić realizację świadczenia "Opieka nad kobietą w ciąży lub kobietą rodzącą realizowana przez położną" przez świadczeniodawców mających izbę przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy (SOR) i zlokalizowanych w odległości wynoszącej ponad 25 km od najbliższego szpitala z oddziałem położniczo-ginekologicznym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Poród w szpitalu bez porodówki? Prezes NFZ tłumaczy

Poród w szpitalu bez porodówki? Prezes NFZ tłumaczy

Anna Bielecka
Porody ze znieczuleniem. Jest postęp, ale...

Porody ze znieczuleniem. Jest postęp, ale...

Katarzyna Górniak

"Projekt jest odpowiedzią na zamykanie oddziałów położniczych, co jest efektem malejącej liczby porodów oraz problemu z zapewnieniem opieki lekarskiej" - wyjaśniał resort zdrowia w ocenie skutków regulacji.

O tym, że w pierwszej połowie tego roku zamknięto co najmniej 19 porodówek, informował "Rynek Zdrowia". Na 13 odpytanych przez portal urzędów wojewódzkich, tylko cztery nie odnotowały zamknięcia oddziału położniczego. Takich oddziałów nie likwidowano ostatnio tylko w województwach: opolskim, łódzkim, podlaskim i pomorskim. Za główny powód likwidacji oddziałów położniczo-ginekologicznych podaje się ich nierentowność. Liczba urodzeń spada, a koszty funkcjonowania porodówek w relacji do przychodów rosną (także ze względu na wprowadzone przez rząd podwyżki wynagrodzeń). Eksperci wskazują też na niedoszacowanie wycen procedur.

"Katastrofalna zapaść"

- Założenia są takie, by pozostawić oddziały porodowe, w których przede wszystkim pacjentki mają opiekę na odpowiednim poziomie. Liczba porodów w ciągu siedmiu lat spadła o połowę. To katastrofalna zapaść. W zamyśle ten projekt jest tak przewidziany, żeby pozostawić oddziały, które zapewniają tę opiekę i tak je rozłożyć na mapie Polski, żeby dojazd do sali porodowej zajmował maksymalnie 60-80 minut. Plan jest taki, żeby utworzyć kilkanaście miejsc w Polsce, gdzie będą dyżurować w czasie 24 godzin położne, które będą mogły udzielić pomocy pacjentce, która jest w ciąży - komentował w rozmowie z tvn24.pl dr Artur Drobniak, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Ważne zmiany dla tysięcy kobiet. "Udało się zmienić bezduszne przepisy"
Dowiedz się więcej:

Ważne zmiany dla tysięcy kobiet. "Udało się zmienić bezduszne przepisy"

Projekt MZ przewiduje też, że szpital realizujący świadczenie "Opieka nad kobietą w ciąży lub kobietą rodzącą realizowana przez położną" będzie obowiązany zapewnić dostęp do środka transportu dostosowanego do przewozu kobiety w ciąży, kobiety rodzącej albo kobiety w połogu lub noworodka. Transport będzie realizowany przez zespół składający się z trzech osób wykonujących zawód medyczny, w tym położnej i dwóch ratowników medycznych. Rozporządzenie miałoby wejść w życie 1 stycznia 2026 r.

Autorka/Autor: ap/pwojc

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowiePoróddzieciSORSzpitalSzpitalny Oddział Ratunkowy
Czytaj także:
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika, 17 listopada
"Ukraiński sabotaż" na kolei? Kampania dezinformacji
Michał Istel, Zuzanna Karczewska
Zderzenie pięciu aut na Malczewskiego
Zderzenie pięciu aut, jeden z kierowców w szpitalu
WARSZAWA
imageTitle
Sinner wygrał ATP Finals, ale końcowy ranking należy do Alcaraza
Najnowsze
Stefan Krajewski
Minister Krajewski: chcemy, by TSUE zajął się tą skargą
BIZNES
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Ciało mężczyzny przy budynku, zarzuty dla dwóch osób
WARSZAWA
Kolizja podczas ucieczki przed policją
Zepchnął z drogi inny samochód, by uciec przed policją. Nagranie
Kielce
imageTitle
Puchar Świata w skokach. Terminarz sezonu 2025/2026
Najnowsze
Donald Tusk, Tomasz Siemoniak, Marek Boroń przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa w okolicy miejscowości Mika
"Nadzwyczajne posiedzenie". Zapowiedź premiera
Polska
Olivia Dean
Orange Warsaw Festival 2026 odsłonił pierwsze karty
Kultura i styl
Nigeryjscy policjanci
Wtargnęli do szkoły, uprowadzili 25 uczennic
Zimowa aura na Przełęczy Okraj
Gruba warstwa śniegu przykryła część kraju
METEO
Zatrzymanie kobiety w Opolu
Policjantka zatrzymana. "Nie stosowała się do poleceń, odmówiła badania alkomatem"
Opole
Spacerująca klempa z młodym
Nietypowi goście na festiwalu
WARSZAWA
imageTitle
Historyczna Sabalenka. Coraz dłuższe panowanie w światowym tenisie
EUROSPORT
Apple iphone 17 premiera
Szykuje się zmiana na czele giganta
BIZNES
Yungblud
Znany wokalista odwołuje koncerty. Za radą lekarza
Martyna Nowosielska-Krassowska
Strażnicy myśleli, że mężczyzna potrzebuje pomocy (zdj. ilustracyjne)
Chcieli mu pomóc, okazało się, że odpoczywa po kradzieży
WARSZAWA
Wyspy Senkaku
"Nie do przyjęcia". Chiny wysłały okręty i drony po słowach premierki Japonii
Zbigniew Ziobro
Jest data posiedzenia w sprawie Ziobry
Polska
17 1345 kprm 2-0002
"Zdetonowany ładunek". Szczegóły dywersji na kolei, konferencja ministrów
Polska
Umyli Lolka ciepłą wodą z szarym mydłem, nie pomogło. Jedzie po pomoc 300 kilometrów
Umyli Lolka ciepłą wodą z szarym mydłem, ale to nie pomogło
Łódź
Pacjent lekarz
Co czwarty Polak nie zna objawów tego nowotworu. Eksperci biją na alarm
Zdrowie
Poradnik
Pokazali go w sierpniu, jest jeszcze w druku. Kiedy pojawi się w naszych domach?
Polska
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
"Kolejny element". PLK o incydentach na torach
Polska
Papież Franciszek w Kanadzie
Po 100 latach Watykan zwraca artefakty rdzennej ludności
Sześciu Azjatów zatrzymanych za złamanie przepisów pobytowych
Przebywali w Polsce nielegalnie, zatrzymania w Wólce Kosowskiej
WARSZAWA
Donald Trump
Trump uwielbia takie gesty. "Trudno było przebić Apple, ale Szwajcarom się udało"
BIZNES
imageTitle
Polacy poznali rywali w United Cup. Będzie okazja do rewanżu
EUROSPORT
Plan filmowy na Placu Zamkowym
Zdjęcia do "Lalki" na Mariensztacie i Starówce. Utrudnienia
WARSZAWA
Foka uciekła przed orkami wskakując na łódź fotografki
Foka wskoczyła na łódź. To ocaliło jej życie
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica