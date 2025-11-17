Logo strona główna
Podziemne szpitale powstaną w Polsce? "Chcemy stworzyć sieć"

Schron
Polacy budują schrony. Samorządy ścigają się z czasem
Źródło: Paweł Szot/Fakty TVN
Sieć szpitali przygotowanych częściowo do działania pod ziemią, w warunkach schronu, mogłaby powstać w Polsce. Takie plany były omawiane na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, które dotyczyło bezpieczeństwa medycznego.
Kluczowe fakty:
  • Na początku listopada w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa medycznego w czasie kryzysu lub wojny.
  • - Rozmawialiśmy o stworzeniu systemu ochrony zdrowia, który połączy zasoby cywilne i wojskowe - przekazał profesor Piotr Czauderna, doradca społeczny prezydenta.
  • Jego częścią byłyby szpitale przygotowane do działania pod ziemią. - Wojna w Ukrainie pokazała, jak ważne są takie obiekty - podkreślił Czauderna.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, konsultantów krajowych, środowiska personelu medycznego i uczelni medycznych. Punktem wyjścia był raport przygotowany z udziałem Wojskowego Instytutu Medycznego "Bezpieczni w czasie kryzysu. Jak zadbać o zdrowie obywateli i żołnierzy, kiedy świat się chwieje?".

- Zgodziliśmy się, że podczas pokoju, który mamy teraz, chociaż niektórzy twierdzą, że wojna hybrydowa już się toczy, należy zorganizować współpracę systemów wojskowego i cywilnego. Kluczowe są szkolenia personelu medycznego z medycyny taktycznej, czyli medycyny pola walki, obejmujące lekarzy czy ratowników medycznych. Takich szkoleń od dawna w Polsce nie było, a to jedno z najpilniejszych zadań - powiedział doradca społeczny prezydenta prof. Piotr Czauderna.

Piotr Czauderna
Piotr Czauderna
Źródło: Przemysław Keler/KPRP

Przekazał, że Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wsparcie finansowe, by można było szybko rozpocząć zorganizowanie takich szkoleń.

Powstanie plan na wypadek kryzysu

Wyzwaniem będzie określenie procedur współdziałania cywilnej i wojskowej ochrony zdrowia i znalezienie optymalnego modelu na czas kryzysu.

Powstają nowe schrony. Samorządy ścigają się z czasem
Fakty+

- Na razie nie ma osobnej puli wydatków na ochronę zdrowia w czasie kryzysu. Chcemy zwrócić uwagę na to, że to nie tylko problem wojskowej ochrony zdrowia, ale także zasobów cywilnych, szpitali czy miejsc schronienia. Powstanie zespół, który przygotuje propozycje budowy odpornego systemu ochrony zdrowia na wypadek kryzysu - przekazał Czauderna.

Czauderna podkreślał, że należy pilnie zaktualizować regionalne mapy potrzeb zdrowotnych, uwzględniając scenariusze kryzysowe.

Na pytanie, ile czasu zajmie przygotowanie systemu ochrony zdrowia na czas ewentualnego konfliktu, odpowiedział: "jesteśmy na początku drogi".

Samorządy i obywatele szykują się na "W"
- Teraz najważniejsze jest opracowanie zasad współdziałania cywilno-wojskowego, procedur oraz podstaw prawnych, które pozwolą działać skutecznie w czasie wojny czy katastrofy. To konieczne, żeby współdziałanie i zarządzanie systemem ochrony zdrowia były skuteczne. Trzeba także znaleźć źródła finansowania niezbędnych inwestycji. Podczas wojny czy kryzysu powinny obowiązywać inne procedury medyczne, wówczas wiele standardowych podczas pokoju wymogów nie da się spełnić - stwierdził Czauderna.

Jego zdaniem, na obecnym etapie jest za wcześnie, by mówić o inicjatywie legislacyjnej prezydenta w tym obszarze. - To temat międzyresortowy, wymagający współpracy kancelarii prezydenta wraz z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i zintegrowania wielu środowisk. Prezydent jest nim żywo zainteresowany, bo dotyczy on bezpieczeństwa państwa - powiedział doradca głowy państwa.

Schrony w Polsce. Jak wygląda sytuacja?
Źródło: TVN24

Podziemne szpitale

Czauderna, pytany o istnienie planu sieci szpitali z podziemnymi schronami, w których można przeprowadzać operacje, odpowiedział, że takiego planu jeszcze nie ma.

- Chcemy stworzyć tak zwaną sieć bezpieczeństwa medycznego. Byłyby to szpitale różnego poziomu, częściowo przygotowane do działania pod ziemią, w warunkach schronu. Wojna w Ukrainie pokazała, jak ważne są takie obiekty - mówił profesor.

Wskazał, że budowa schronu, w którym można przeprowadzić operacje, przenieść łóżka intensywnej terapii, wymaga odpowiednich inwestycji. - W Polsce przygotowanie takiego systemu to bardzo kosztowny, ale konieczny projekt infrastrukturalny. W Ukrainie schrony w szpitalach czy w szkołach pozostały jako dziedzictwo Układu Warszawskiego - przypomniał.

Mogłoby się tam schronić 30 tysięcy osób, ale nikomu się nie spieszy
Społeczny doradca prezydenta stwierdził, że opracowanie map potrzeb zdrowotnych na czas wojny, map szpitali-schronów, jest zadaniem międzysektorowym.

- Podczas pandemii i powodzi na Dolnym Śląsku zarządzanie przejęli wojewodowie. Podobnie byłoby w czasie wojny. Mam nadzieję, że efektem naszego spotkania będzie powołanie zespołu, który opracuje konkretne rozwiązania. To, gdzie zespół zostanie usytuowany, nie zostało jeszcze określone. Na pewno potrzebujemy działań szybkich, średnio- i długookresowych - zauważył.

Ataki na medyków

- Wojna się zmienia. Ogromną rolę odgrywają drony, które powodują dużą liczbę rannych i utrudniają ich ewakuację. Personel medyczny stał się celem ataków, a znak Czerwonego Krzyża już nie chroni. Wręcz odwrotnie – przyciąga wrogi ogień - opisywał Czauderna, odnosząc się do agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę.

Jego zdaniem strona rosyjska celuje w tych, którzy mogą ratować rannych i w ten sposób zwiększa straty strony ukraińskiej. - Dlatego tak ważne są szkolenia żołnierzy i społeczeństwa z pierwszej pomocy, pomocy przedmedycznej, a także przygotowanie ratowników i lekarzy do działania w warunkach bojowych. Kryzys, ogromna liczba rannych i poszkodowanych wymagających pomocy to wielki stres dla systemu ochrony zdrowia. Obowiązują wtedy inne zasady, pacjenta należy ustabilizować, zrobić minimum, które pozwoli mu przeżyć, bo na więcej nie ma czasu - wyjaśniał.

Kontrole schronów. Problemy z ich stanem i liczbą
Dlatego - dodał Czauderna - system opieki musi być wielopoziomowy, od pomocy na polu walki, przez szpitale pierwszego rzutu, aż po odpowiednio wyposażone ośrodki specjalistyczne trzeciego i czwartego rzutu. Ważna jest też ich odpowiednia lokalizacja. Każdy poziom wymaga wyznaczenia placówek, personelu, zapasów leków i sprzętu.

Księgi kryzysowe

- Chcemy opracować procedury zarządcze i medyczne na czas utraty łączności, braku prądu. W Stanach Zjednoczonych są księgi kryzysowe (tzw. Joint Theater Trauma System - JTTS) - u nas również trzeba takie stworzyć. Musimy mieć alternatywne scenariusze działania, procedury zarządcze i personel, który w czasie pokoju zostanie z tych procedur przeszkolony - stwierdził.

- One są potrzebne nie tylko na czas wojny, ale na czas dużego wstrząsu, katastrofy naturalnej, pandemii, ataku terrorystycznego. Czasu pokoju trzeba wykorzystać na przygotowanie, aby uniknąć improwizacji w chwili zagrożenia - dodał.

W Ukrainie ofiarami są przede wszystkim żołnierze. - Jeśli jednak mamy do czynienia z akcjami terrorystycznymi, to wśród ofiar dominują cywile. Trzeba też pamiętać, że podczas wojny czy kryzysu ludzie nie przestają chorować. Nadal zdarzają się nowotwory, zawały. System musi być gotowy obsłużyć zarówno ofiary działań zbrojnych, jak i zwykłych pacjentów. Pandemia COVID-19 pokazała, jak trudne jest nadrabianie tak zwanego długu zdrowotnego. Musimy uniknąć podobnej sytuacji w razie wojny - podsumował profesor Czauderna.

Autorka/Autor: tas

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

