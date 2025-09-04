Logo strona główna
Zdrowie
Zdrowie
Zdrowie

Edukacja zdrowotna nie jest potrzebna? Zrób quiz i sprawdź swoją wiedzę

edukacja zdrowotna
Edukacja zdrowotna atakowana przez Kościół i PiS. Są szkoły, gdzie wszyscy rodzice wypisują dzieci
Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN
Zaproszeni do jednego z programów telewizyjnych politycy nie potrafili ostatnio wskazać, czym się różni owulacja od okresu. Fragment rozmowy, dotyczącej nowego przedmiotu szkolnego - edukacji zdrowotnej - odbił się szerokim echem. A jak wygląda twoja wiedza o zdrowiu?

W rozpoczętym właśnie roku szkolnym 2025/2026 w programach zajęć pojawił się nowy przedmiot: edukacja zdrowotna. Jest on jednak nieobowiązkowy, a do 25 września rodzice mają możliwość wypisania dzieci z tych lekcji. Przedmiot wzbudził kontrowersje, głównie za sprawą komponentu dotyczącego edukacji seksualnej, który jednak stanowi zaledwie 5 proc. treści podstawy programowej. 

Celem tego przedmiotu ma być podnoszenie wiedzy o zdrowiu. A jak wygląda twoja wiedza na ten temat? W związku z tym, że o edukacji zdrowotnej znów jest głośno, przygotowaliśmy krótki quiz. Zawarte w nim pytania nawiązują do obszarów uwzględnionych w podstawie programowej tego przedmiotu.

Piotr Wójcik

Autorka/Autor: pb//mro

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Studio Romantic/Shutterstock

ZdrowieEdukacjaZdrowie psychiczneQuiz
