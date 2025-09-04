Edukacja zdrowotna nie jest potrzebna? Zrób quiz i sprawdź swoją wiedzę

Edukacja zdrowotna atakowana przez Kościół i PiS. Są szkoły, gdzie wszyscy rodzice wypisują dzieci Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN

W rozpoczętym właśnie roku szkolnym 2025/2026 w programach zajęć pojawił się nowy przedmiot: edukacja zdrowotna. Jest on jednak nieobowiązkowy, a do 25 września rodzice mają możliwość wypisania dzieci z tych lekcji. Przedmiot wzbudził kontrowersje, głównie za sprawą komponentu dotyczącego edukacji seksualnej, który jednak stanowi zaledwie 5 proc. treści podstawy programowej.

Celem tego przedmiotu ma być podnoszenie wiedzy o zdrowiu. A jak wygląda twoja wiedza na ten temat? W związku z tym, że o edukacji zdrowotnej znów jest głośno, przygotowaliśmy krótki quiz. Zawarte w nim pytania nawiązują do obszarów uwzględnionych w podstawie programowej tego przedmiotu.

OGLĄDAJ: "To nie żadna indoktrynacja czy ideologia, to są konkrety". Polityczki KO o edukacji zdrowotnej