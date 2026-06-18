Młodzi lekarze nie zgadzają się ze zmianami proponowanymi przez ministerstwo

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- Zmiany w kształceniu lekarzy, które chce wprowadzić resort zdrowia, są niebezpieczne nie tylko dla nas, ale też dla pacjentów. Dają dyrektorom szpitali, w których mamy do czynienia z licznymi nieprawidłowościami, narzędzia do przywiązania rezydenta do ziemi jak chłopa pańszczyźnianego, bez możliwości ucieczki - mówi tvn24.pl Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów. - Zamiast rozwiązywać problemy i adresować nieprawidłowości, po prostu odbiera się rezydentom możliwość ucieczki z miejsc, w których źle się dzieje.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, który 8 czerwca trafił do konsultacji społecznych. Jedynym punktem, który nie wzbudził sprzeciwu młodych lekarzy, jest likwidacja jawnej bazy pytań na LEK, czyli lekarski egzamin końcowy.

Odrabianie zaległych dyżurów, PES i prawa lekarek

- Jako lekarka i matka przyszłej lekarki jestem oburzona proponowanymi zmianami. Wiem, jak trudno było łączyć rozwój kariery w medycynie i szkolenie specjalizacyjne z opieką nad dziećmi, jak dużego zaangażowania babć i niań to wymagało - podkreśla w rozmowie z tvn24.pl dr n. med. Joanna Tomiczek-Szwiec, specjalistka położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz genetyki klinicznej.