Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Nowa terapia dla chorych na Alzheimera. Wkrótce badania w Polsce

|
Choroba Alzheimera
Gościem podcastu Joanny Kryńskiej był wybitny neurochirurg, prof. Mirosław Ząbek
Czy dzięki innowacyjnej metodzie uda się zatrzymać chorobę Alzheimera we wczesnej fazie? - Widzę taką przyszłość - mówi w rozmowie z Joanną Kryńską prof. Mirosław Ząbek, neurochirurg, który już wkrótce rozpocznie nowatorski program terapii genowej mózgu w Klinice Neurochirurgii CMKP Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.
Kluczowe fakty:
  • Na innowacyjne badania w Klinice Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego przeznaczono 100 mln złotych z Platformy na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy (STEP).
  • Czym jest terapia genowa? W najnowszym odcinku "Wywiadu medycznego" wyjaśnia to prof. Mirosław Ząbek.
  • Pierwsze próby zastosowania tej metody u chorych na Alzheimera dają powody do optymizmu. Już wcześniej terapia genowa sprawdziła się u chorych na Parkinsona.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl 

"Mazowiecki Szpital Bródnowski w najbliższych miesiącach rozpocznie badania nad opracowaniem pionierskiej terapii genowej mózgu. Jej celem jest leczenie choroby Parkinsona oraz innych chorób neurodegeneracyjnych. Prace umożliwi ponad 100 mln zł dofinansowania z Platformy na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy (STEP), w ramach Priorytetu XII Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027", poinformowano w czerwcu na stronach Funduszy Europejskich na Mazowszu. 

Innowacyjne badania już za kilka miesięcy

- Wiodącym tematem finansowanego przez Unię Europejską projektu jest terapia genowa mózgu w chorobach neurozwyrodnieniowych. Może się okazać, że metoda ta będzie przełomem w dotychczasowym leczeniu choroby Alzheimera i choroby Parkinsona - zapowiedział w czerwcu prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, kierownik Kliniki Neurochirurgii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, koordynator Oddziału Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.

Nieważne, ile kroków, ale w jakim tempie. Eksperci o "japońskim chodzie"
Dowiedz się więcej:

Nieważne, ile kroków, ale w jakim tempie. Eksperci o "japońskim chodzie"

Profesor Ząbek ma na koncie wiele osiągnieć na międzynarodową skalę. W prowadzonej przez niego Klinice Neurochirurgii przeprowadzono m.in. jedne z pierwszych na świecie operacji wszczepienia układów stymulujących do obu półkul mózgowych w chorobie Parkinsona i dystonii. Wykonano też pierwszą na świecie terapię genową mózgu w demencji oraz zaniku wieloukładowym.

Wybitny neurochirurg był gościem najnowszego odcinka "Wywiadu medycznego" Joanny Kryńskiej. Mówił m.in. o terapii genowej mózgu i podał więcej szczegółów na temat leczenia tą innowacyjną metodą. - Potrzebna będzie m.in. zgoda Komisji Etycznej, ale jesienią będziemy gotowi, żeby już planować terminy - stwierdził.

OGLĄDAJ: Choroba Bruce'a Willisa. Jej leczenie robimy "jako jedyni w Europie"
pc

Choroba Bruce'a Willisa. Jej leczenie robimy "jako jedyni w Europie"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Czym jest terapia genowa mózgu?

- Wiele chorób jest genetycznie uwarunkowanych. I niekiedy to genetyczne uwarunkowanie polega na tym, że brak jest jakiegoś genu. W niektórych chorobach przez to, że gen źle pracuje, produkowane jest toksyczne białko, które uszkadza mózg. Terapia genowa to możliwość wyprodukowania kopii brakującego genu i podanie go w miejsce, gdzie on powinien być. W innych przypadkach - wyprodukowanie genu, który podany do odpowiednich struktur mózgu zablokuje funkcję tego źle pracującego genu, przez co białko toksyczne nie będzie się produkowało - tłumaczył prof. Ząbek w "Wywiadzie Medycznym". W konsekwencji organizm sam może wyeliminować takie białko i w efekcie może zatrzymać chorobę, albo nawet ją cofnąć.

Terapia genowa to możliwość wyprodukowania kopii brakującego genu i podania go w miejsce, gdzie on powinien być. W innych przypadkach – wyprodukowanie genu, który podany do odpowiednich struktur mózgu zablokuje funkcję tego źle pracującego
prof. Mirosław Ząbek, neurochirurg

W nowatorskiej metodzie kopia genu zostanie dostarczona i precyzyjnie umieszczona w odpowiednim miejscu dzięki wykorzystaniu wektora wirusowego, czyli fragmentu kwasu nukleinowego, pełniącego kluczową rolę w przechowywaniu i przekazywaniu informacji genetycznej.

- Terapię genową można porównać do antybiotykoterapii. Jest substancja czynna, która działa na bakterie – u nas substancją czynną jest gen. Musi do tego antybiotyku być jakiś nośnik, który będzie albo w dwunastnicy się wchłaniał, albo w żołądku, albo w jelitach. My stosujemy wektor wirusowy - tłumaczył profesor w rozmowie z Joanną Kryńską.

Jak dodał, oprócz genów można podawać też czynniki troficzne, które rewitalizują część mózgu. - Można tę sytuację porównać do grządki, na której usycha trawa, marchew, pietruszka. Idziemy z konewką, polewamy to miejsce i rośliny zaczynają znowu odżywać. Podobne techniki stosuje się w mózgu. Teraz planujemy w taki sposób z mózgowopochodnymi czynnikami troficznymi rozpocząć leczenie choroby Alzheimera we wczesnych fazach - zapowiedział.

Choroba zapominania

Choroba Alzheimera jest postępującą, neurodegeneracyjną chorobą mózgu. Jej dokładna przyczyna nie została jeszcze w pełni poznana. Uważa się, że jest spowodowana nieprawidłowym gromadzeniem się białek w komórkach mózgowych i wokół nich. Złogi białka amyloid tworzą blaszki wokół komórek mózgowych, a złogi białka tau - sploty w ich wnętrzu. "W efekcie ich działania zmniejsza się liczba przekaźników chemicznych (zwanych neuroprzekaźnikami) zaangażowanych w wysyłanie wiadomości lub sygnałów między komórkami mózgowymi. Poziom jednego neuroprzekaźnika, acetylocholiny, jest szczególnie niski w mózgach osób z chorobą Alzheimera" - tłumaczą eksperci w materiałach Ministerstwa Zdrowia.

Etapy choroby Alzheimera
Etapy choroby Alzheimera
Źródło: Maciej Zieliński/PAP

Chociaż nie wiadomo dokładnie, co powoduje rozpoczęcie tego procesu, naukowcy wiedzą, że choroba zaczyna się wiele lat przed pojawieniem się objawów, które zazwyczaj ujawniają się po 60.–65. roku życia, ale procesy patologiczne, które prowadzą do neurodegeneracji, rozpoczynają się nawet 30 lat wcześniej.

Skorzysta cała Europa

Jak wspomniał profesor, w Stanach Zjednoczonych wykonano już sześć zabiegów z zastosowaniem terapii genowej u chorych na Alzheimera. - Dokładnie z tymi samymi kolegami z San Diego i Ohio będziemy je teraz wykonywali w Polsce. U tych sześciu chorych zauważa się znaczną poprawę pamięci w szybkim i krótkim czasie - powiedział neurochirurg. Poinformował też, że dokumentacja związana z projektem powinna zostać sfinalizowana w najbliższych dniach.

Brak snu a rozwój choroby Alzheimera. Nowe badania
Dowiedz się więcej:

Brak snu a rozwój choroby Alzheimera. Nowe badania

Jak już wspominaliśmy, projekt szpitala bródnowskiego będzie wdrażany w ramach Platformy na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy (STEP), która koncentruje się na kluczowych technologiach dla globalnej konkurencyjności Europy. - Oczekiwanie jest takie, żeby to, co my uzyskamy, mogło wzbogacić nie tylko Polskę, ale i Europę - podsumowuje profesor.

Prof. Ząbek wytypuje cztery ośrodki, które wyłonią pacjentów do badań. Jak zaznacza w rozmowie z tvn24.pl, część z nich otrzyma terapię genową, część placebo. Po potwierdzeniu pozytywnych wyników nowatorska technika zostanie wprowadzona na rynek i będzie mogła być stosowana w innych szpitalach jako element innowacyjnych procedur medycznych.

Ile osób żyje z chorobami Alzheimera i Parkinsona w Polsce i na świecie?
Ile osób żyje z chorobami Alzheimera i Parkinsona w Polsce i na świecie?

Terapia genowa należy obecnie do najbardziej obiecujących strategii leczenia innej choroby neurodegeneracyjnej, dotykającej głównie układu ruchowego - choroby Parkinsona. Wyniki pierwszych badań z udziałem ludzi wykazują bezpieczeństwo i potencjalną skuteczność w poprawie lub stabilizacji objawów ruchowych. Obecnie z taką diagnozą żyje około 8,5 mln ludzi na świecie. Szacuje się, że w 2040 r. ta liczba podwoi się. Z kolei z chorobą Alzheimera zmaga się globalnie około 55 milionów osób. W 2030 roku liczba ta ma wzrosnąć do 78 milionów, a w 2050 roku do 115 milionów, podaje Biuletyn Informacji Publicznej RPO. W Polsce już w 2016 r. z chorobą Alzheimera żyło ponad 300,000 osób, a łącznie z innymi postaciami otępień – ponad 500,000 osób. Prognozy wskazują, że do 2050 r. liczba ta może ulec podwojeniu.

Autorka/Autor: Agnieszka Pióro

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieBadania naukoweDemencjaSzpital
Agnieszka Pióro
Agnieszka Pióro
Czytaj także:
W pożarze kamienicy zginął 12-latek (zdjęcie ilustracyjne)
Tajemniczy wybuch w Poznaniu. Są zarzuty
Poznań
shutterstock_2156725749
Fala zwolnień i zamknięć zakładów. Branża alarmuje
BIZNES
Izraelczycy szukają ucieczki od upału
38 stopni Celsjusza już o 5 rano. Dwie ofiary śmiertelne
METEO
Tusk Nawrocki
"Już się pan przyzwyczaił?". Krótka wymiana zdań Tuska i Nawrockiego
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
15-latek uderzył głową w chodnik. 22-latek usłyszał zarzut. "Nie wypiera się"
WARSZAWA
Uderzyła w narożnik domu
W czasie jazdy odpięła się przyczepa ze zbożem. Uderzyła w dom
Lublin
Konferencja
PILNEBędzie Rada Gabinetowa. Prezydent poinformował premiera o dacie
shutterstock_2267657971
Drogowcy krytykują podwyżki na autostradzie
BIZNES
Prokuratura Krajowa
Victoria chce, żeby "nikt nie musiał się czuć jak ona wtedy". Jest zapowiedź kontroli i zmian w prawie
Donald Tusk
Tusk po spotkaniu z Nawrockim: w jednym byliśmy zgodni w stu procentach
zawal atak serca shutterstock_2261265675
Groźniejsza niż cholesterol. Warto zbadać ją raz w życiu
Zuzanna Kuffel
Pieniądze portfel wynagrodzenia zarobki inflacja
Dodatkowe świadczenie dla emerytów. "Raz przyznane, ZUS wypłaca co miesiąc"
BIZNES
Karol Nawrocki i Donald Tusk w Pałacu Prezydenckim
Godzina Nawrockiego i Tuska w pałacu
Tragiczny wypadek na DK10 w Solcu Kujawskim
Kolejna tragedia na krajowej "dziesiątce". Są ofiary śmiertelne
Kujawsko-Pomorskie
Afryka Express
Iza Krzan zabiera osiem par do Afryki
Kultura i styl
Groził policjantom bronią hukową
Groził policjantom bronią, by "sprawdzić ich reakcję"
Trójmiasto
imageTitle
Start sezonu bez Lewandowskiego? Wdrożono "specjalny plan"
EUROSPORT
jedzenie przyprawy pyłek kwiatowy kuchnia
"Może stanowić ryzyko dla zdrowia". Ostrzeżenie
BIZNES
Krzysztof Gawkowski
Atak na infrastrukturę polskiego miasta. Minister: w ostatniej chwili udało się zapobiec
Fragment elewacji oderwał się od budynku
Fragment budynku spadł na jezdnię
Poznań
Sewastopol na Krymie
Dzieci z Holandii odwiedziły "uśmiechniętą twarz putinowskiej indoktrynacji"
Świat
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Donalda Tusk
Mobbing minister Pełczyńskiej-Nałęcz? Ekspertka odpowiada
Burza tropikalna Podul przyniosła ulewy do południowo-wschodnich Chin
Podul sieje spustoszenie. Potężne ulewy i setki rannych
METEO
Oszust zmanipulował dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
Gigant wykorzysta AI, by sprawdzać wiek. Są kontrowersje
BIZNES
Ze względu na nowe pęknięcia, w maju zapadła decyzja o wyłączeniu szkoły z użytkowania
Szkoła walczy z żywiołem. Mają plan, będą też pieniądze
Aleksandra Arendt-Czekała
Czy czołg K2PL będzie "składany" czy "produkowany" w Polsce?
Będziemy "polonizować" czołgi K2? Ambicje są, wiele niewiadomych też
Michał Istel
Donald Tusk czekał na Karola Nawrockiego
Tusk czekał na prezydenta. Przywitanie w pałacu
coney beach pleasure park UK walia shutterstock_1547195195
Kolejka górska wypadła z toru, kilkanaście osób rannych
Świat
Łukasz Mejza i "Wielki Bu"
"Wielki Bu" publikuje nagranie z Mejzą. Nazywa się "przyszłym ministrem"
imageTitle
"Myślałem, że już nigdy nie zobaczę swojego domu"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica