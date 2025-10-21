Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

"Gorsza jakość i odkładanie snu na później". Winne jest nocne scrollowanie telefonu 

|
instagram - Nikita Burdenkov shutterstock_2111971355
Młodzi ludzie spędzają coraz więcej czasu online
Źródło: TVN24
Niekontrolowane korzystanie z mediów społecznościowych, zwłaszcza późnym wieczorem, może mieć niekorzystne skutki, ostrzegają badacze z KUL. - W konsekwencji prowadzi to do pogorszenia samopoczucia i obniżenia satysfakcji z życia - tłumaczy prof. Aneta Przepiórka, autorka nowego badania. Innym problemem są nocne rozmowy młodych osób ze sztuczną inteligencją, które mogą mieć dramatyczne konsekwencje.

Analiza prof. Anety Przepiórki z KUL pokazuje, że u młodych użytkowników portali społecznościowych obserwuje się związek między tzw. prokrastynacją snu, czyli odkładaniem pory pójścia spać bez racjonalnego powodu, gorszym snem a symptomami depresji.

Znaczenie ma tzw. wieczorny chronotyp

Badanie "Problematyczne korzystanie z Instagrama w relacji między chronotypem, prokrastynacją snu a satysfakcją codzienną i jakością snu" przeprowadzono metodą dzienniczkową. To technika badawcza, w której uczestnicy przez kilka dni rejestrują swoje codzienne doświadczenia. Przez 10 dni 217 uczniów szkół średnich i studentów dwa razy dziennie wypełniało krótkie ankiety w aplikacji mobilnej. Dzięki temu badacze mogli uchwycić zmiany nastroju i zachowań w naturalnym rytmie dnia.

To kolejne niebezpieczne internetowe wyzwanie. Ale "niebezpieczne" inaczej niż możecie myśleć
Dowiedz się więcej:

To kolejne niebezpieczne internetowe wyzwanie. Ale "niebezpieczne" inaczej niż możecie myśleć

Technologia

- Nadmierne korzystanie z Instagrama wiąże się z gorszą jakością snu i częstszym odkładaniem momentu położenia się spać. W konsekwencji prowadzi to do pogorszenia samopoczucia i obniżenia satysfakcji z życia - podkreśliła badaczka.

Zjawisko to wzmacnia tzw. wieczorny chronotyp, czyli naturalną skłonność do późnej aktywności. "Sowy" częściej odkładają sen, spędzając długie godziny na przeglądaniu treści w mediach społecznościowych. Badania wskazują, że osoby o takim rytmie dobowym są bardziej narażone nie tylko na pogorszenie jakości snu, ale również na występowanie symptomów depresyjnych.

Mniej melatoniny, gorsza regeneracja

Na relację między snem, mediami i nastrojem wpływa też fizjologia. Światło emitowane przez ekrany smartfonów hamuje wydzielanie melatoniny - hormonu odpowiedzialnego za zasypianie. W efekcie organizm nie regeneruje się właściwie, a brak odpoczynku zwiększa zmęczenie, drażliwość i podatność na obniżony nastrój. To błędne koło: im bardziej jesteśmy niewyspani, tym częściej sięgamy po telefon w poszukiwaniu bodźców poprawiających nastrój, co z kolei jeszcze bardziej zaburza sen. Badania potwierdziły też istnienie związku między intensywnym korzystaniem z Instagrama a symptomami depresji. U części młodych użytkowników obserwuje się tzw. efekt porównań społecznych - przeglądając idealizowane zdjęcia innych osób, mogą czuć się mniej atrakcyjni i mniej zadowoleni ze swojego życia. Z kolei osoby z obniżonym nastrojem często sięgają po media społecznościowe, by poprawić samopoczucie, co paradoksalnie pogłębia ich problemy emocjonalne.

- Nasze badanie pokazuje, że sen i emocje są ściśle powiązane z zachowaniami w sieci. Regularny rytm dobowy i higiena cyfrowa, szczególnie wieczorem, to dziś kluczowe elementy profilaktyki zdrowia psychicznego - wskazała prof. Przepiórka. Eksperci podkreślają, że młode osoby potrzebują więcej snu niż dorośli, bo ich organizm intensywnie się rozwija. Tymczasem coraz częściej śpią zbyt krótko, a niedobór snu wpływa na koncentrację, naukę i na relacje społeczne.

Groźne skutki nocnych rozmów z AI

Młodzi ludzie mają problemy z komunikacją międzyludzką. Według ekspertki komunikacja bezpośrednia w pokoleniu Alfa i pokoleniu Z zanika. - Młodzi ludzie mają z tym problem na co dzień. Często widzimy stojące obok siebie osoby, które zamiast rozmawiać, skupiają się na telefonie - wyjaśnia w rozmowie z tvn24.pl dr Agnieszka Kowalczewska, psycholożka komunikacji z Uniwersytetu SWPS.

Dlatego nocne przesiadywanie w sieci wiąże się także z coraz częstszymi rozmowami młodych osób z ChatemGPT. - Sztuczna inteligencja jest coraz bardziej wykwalifikowana i ludzka w rozmowach z człowiekiem. Często zastępuje kontakt z drugim człowiekiem. A ponieważ jest wszechwiedząca, zna właściwie odpowiedź na wszystkie pytania, jest bardzo atrakcyjna w pewnym sensie interpersonalnie, gdyby traktować AI jako osobę - tłumaczy psycholożka.

Kilkuletnie dzieci z kontem na TikToku? Ekspert wyjaśnia, czym to grozi
Dowiedz się więcej:

Kilkuletnie dzieci z kontem na TikToku? Ekspert wyjaśnia, czym to grozi

Algorytm sztucznej inteligencji (AI) dostosowuje się do odbiorcy, zapamiętuje nas i to, o czym rozmawiamy. - Wiele jest przykładów, kiedy AI prowadziła młodych ludzi do samobójstwa, potwierdzając ich przekonanie o tym, że jest to słuszna decyzja lub prowadziła do niewłaściwych decyzji z ludzkiego punktu widzenia. Sztuczna inteligencja próbuje nam się przypodobać i może wyprowadzić nas na manowce. To jest niebezpieczeństwo tych rozmów, zwłaszcza bardzo długich, które mogą uzależniać - wyjaśnia dr Kowalczewska.

Uzależnienie od AI może prowadzić do myślenia, że nie potrzebujemy już drugiego człowieka do rozmowy. - To zamiennik relacji na żywo, który jest niebezpieczny, bo człowiek ma trzon moralny, etyczny, który powstrzyma go przed niewłaściwą decyzją. AI nie postawi tej granicy. A my nie wiemy, kiedy ją przekraczamy. Jesteśmy jak "gotowana żaba" - podejmujemy decyzję na własną niekorzyść, nie widząc tego - podsumowuje psycholożka.

Eksperci są już od pewnego czasu alarmują, że korzystanie z portali społecznościowych i AI jest jednym z poważnych zagrożeń dla zdrowia psychicznego młodego pokolenia.

Autorka/Autor: Anna Bielecka

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Nikita Burdenkov / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieZdrowie psychiczneDepresjaMłodzieżdzieciSmartfonInstagram
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Mbeya Tanzania pociag shutterstock_2308146355
Kraj podwyższonego ryzyka. Polski bank daje środki
BIZNES
Zatrzymanie podejrzanego o napad
Bił kobietę młotkiem po dłoniach, by ukraść biżuterię. Wyrok
Olsztyn
imageTitle
Inauguracja alpejskiego Pucharu Świata bez utytułowanych narciarzy
EUROSPORT
Adam Glapiński
35 tysięcy pensji i milczenie w sprawie nazwisk
BIZNES
Pakunek z nielegalnym papierosami znaleziony w rejonie miejscowości Michałowo
Z Białorusi lecą balony z papierosami. Zatrzymano już 25 osób
Białystok
Doprowadzenie podejrzanego
Atak na biuro PO. 44-latek usłyszał dwa zarzuty
WARSZAWA
Deszcz, ulewy, jesień
Nadciąga załamanie pogody
METEO
Bezdzietne Polki i praca "do 65. roku życia". To nie projekt prezydencki
Bezdzietne Polki i "praca do 65. roku życia". To nie projekt prezydencki
KONKRET24
Najwyższa Izba Kontroli
Zastrzeżenia do niemal połowy wydatków. NIK negatywnie o IPN
Polska
W przydrożnym rowie znaleziono ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało mężczyzny w zamkniętym samochodzie
Rzeszów
Donald Trump
To ma być "obsesja Trumpa". "Nie spodziewają się inwazji wojskowej"
BIZNES
samolot Ił-20
Rosjanie nie robili tego od 10 lat. Znów zaczęli
Świat
shutterstock_2275321547
Barcelona ograniczy dostęp do jednej z głównych atrakcji miasta
BIZNES
Joe Biden
Joe Biden zakończył cykl radioterapii
Świat
Agata Kornhauser-Duda
Mówiła: coś się kończy, coś się zaczyna. Co się skończyło, a co zaczęło w karierze byłej pierwszej damy
Polska
Auto-rupieć na ulicach Poznania
Szyba na piankę, lusterka na taśmę. Skontrolowali auto-rupieć
Poznań
Kierowcy grozi do pięciu lat więzienia
Uciekał, bo ma zakaz prowadzenia. W aucie miał siekierę, maczetę i miotacze gazu
Rzeszów
imageTitle
Sensacyjny mistrz z Tokio mówi dość. "Długo zwlekałem z decyzją"
EUROSPORT
Uciekinier na drodze
Muminek uciekł z mini zoo, wędruje nocami. Czeka na niego "narzeczona"
Kraków
Donald Trump
Wokalista protestuje po nagraniu z Trumpem w koronie. "Nie wyobrażam sobie..."
Świat
Przewodnik sam zszedł z dzieckiem
Z niemowlęciem weszli na oblodzone Rysy, zejść już nie potrafili
Kraków
Przyjechali do awanturującego się pacjenta (zdjęcie ilustracyjne)
Użyli wobec niego gazu pieprzowego i paralizatora. Zmarł po policyjnej interwencji
Kujawsko-Pomorskie
Śmierć na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie (zdjęcie ilustracyjne)
Ciała dwóch osób w domu
Katowice
imageTitle
Była gwiazda NFL zmarła po zatrzymaniu przez policję
EUROSPORT
Tomasz Kubiatowicz
Tomasz Kubiatowicz nie żyje. "Stworzył wiele niezapomnianych ról"
Kultura i styl
GettyImages-2207574917
Opublikowano wspomnienia Virginii Giuffre. "Przerażające szczegóły"
Świat
We wtorek w Nowej Zelandii silnie wiało
Znalazła pod drzewem nieprzytomnego mężczyznę. "To mógł być każdy z nas"
METEO
July 17,, 2025 - Las Vegas, Nevada, USA - Prior to the start of play on day two, players discuss how to deal with the scrambled board of freestyle chess during the $750,000 Freestyle Chess Grand Slam event at the Wynn Las Vegas.
Cztery miliony możliwości. Grają w to nawet we śnie
Rafał Kazimierczak
shutterstock_2394133331
Trwał 8,5 minuty, a zapisał się w historii. Rekordowy lot
BIZNES
budzik zegar zegarek shutterstock_1827671558
"Ta godzina robi dużą różnicę". Przed nami zmiana czasu
Anna Bielecka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica