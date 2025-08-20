Logo strona główna
Zdrowie

Masz niedobór witaminy D? Możesz dostać zwolnienie lekarskie

zmeczenie praca biuro shutterstock_1575539137
Prof. Michał Chudzik mówił o witaminie D3 w podcaście "Wywiad Medyczny"
Niedobór witaminy D może powodować szereg różnych dolegliwości, związanych z funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego. W pierwszym kwartale 2025 roku 106 osób skorzystało ze zwolnienia lekarskiego z tego powodu. W jaki sposób niedobór popularnej witaminy wpływa na zdolność do pracy?

W 2023 roku zwolnienie lekarskie z powodu niedoboru witaminy D otrzymało 354 pacjentów, w 2024 roku - 422. W pierwszym kwartale 2025 roku lekarze wystawili 106 takich zwolnień. W obowiązującej w Polsce ICD-10, czyli Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, niedobór witaminy D ma swój specjalny kod - E55.

Zwolnienie lekarskie na niedobór witaminy D

W jaki sposób niedobór tej witaminy wpływa na zdolność do pracy? Może powodować szereg różnych dolegliwości, między innymi osłabienie, bóle mięśni, kości i stawów oraz większą podatność na infekcje. 

- Witamina D jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Dlatego jej niedobór może powodować także zaburzenia depresyjne, które objawiają się brakiem napędu życiowego, obniżeniem nastroju, sennością oraz zaburzeniami koncentracji. Myślę, że te skutki niedoboru są najczęstszą przyczyną zwolnień lekarskich wystawianych z jego powodu - mówi w rozmowie z tvn24.pl dr n. med. Ewa Uścińska, specjalistka medycyny rodzinnej i kardiologii.

Do końca nie wiemy, co w nich jest. A jednak dajemy się nabrać
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Do końca nie wiemy, co w nich jest. A jednak dajemy się nabrać

Agnieszka Pióro

Jak wyjaśnia lekarka, samopoczucie pacjentów z niedoborem witaminy D poprawia się zwykle po kilku tygodniach suplementacji. Wówczas należy przyjmować dawkę większą niż profilaktyczna, najczęściej dwukrotnie.

Suplementacja witaminy D3 dla wszystkich?

Czy wszyscy pacjenci powinni suplementować witaminę D3? Na ten temat wypowiedział się w nowym odcinku podcastu "Wywiad medyczny" prof. Michał Chudzik, kardiolog z CMPK w Warszawie, Szpital Orłowskiego. - Zawsze apelujemy do pacjentów, żeby nie sprawdzali tylko samej witaminy D3, ale również inne elementy - wapń, fosfor. Dopiero patrząc na choroby i na inne wyniki badań można podjąć decyzję o rozsądnej suplementacji. U wybranych pacjentów na pewno tak, ale zapraszamy jednak, żeby to było pod kontrolą lekarza - powiedział specjalista.

Prof. Chudzik powiedział też, że kiedy zleca pacjentowi suplementację witaminy D3, zaprasza go na wizytę kontrolną, ponieważ nadmiar tej witaminy może niekorzystnie działać na nasze nerki, ciśnienie i naczynia.

Autorka/Autor: zk

Źródło: tvn24.pl, PolsatNews.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

