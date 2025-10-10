Logo strona główna
Zdrowie

"Nie tylko praca i codzienna pogoń". Dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Dziecko, smutne, depresja, psychiatria dziecięca
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
Żyjemy coraz szybciej i coraz bardziej samotnie, obciążeni coraz większą liczbą informacji i potrzeb podejmowania wielu decyzji - mówił w porannym paśmie w TVN24 prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jak dodał, to właśnie te czynniki środowiskowe powodują, że następuje wzrost rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.

- Problemem nie są osoby, które mają terapeutę i ustalony plan terapeutyczny. Kłopotem jest pierwsze wejście do systemu. My zmieniając system dorosłych, kładziemy nacisk na pierwszy kontakt, który ma być ułatwiony. Drzwi powinny być jak najszerzej otwarte - mówił prof. Piotr Gałecki.

Jak podkreślają eksperci, ważne jest żeby umieć poprosić o pomoc, bo od tego się wszystko zaczyna. - Problemy psychiczne to są często problemy ciche. Umiejętność sięgnięcia po pomoc jest pierwszym krokiem, z którym musimy sobie sami poradzić, bo kryzys zdrowia psychicznego dotyka całą rodzinę - mówiła Zuzanna Lewandowska, prezeska Fundacji TVN. - Budujemy w Rzeszowie 12 gabinetów psychologicznych. Do Rzeszowa przyjeżdżają rodzice z dziećmi z Krakowa, aby skrócić czas oczekiwania na terapię o rok z trzech - dodała prezeska.

Winny jest współczesny świat

Lekarze alarmują, że coraz więcej dzieci i dorosłych ma diagnozowane zaburzenia psychiczne. Szacuje się, że więcej niż jedna czwarta populacji naszego kraju jest nimi zagrożona. - Nie zawsze tak było. Uważamy, że to nie geny to spowodowały, bo my się tak przez dwa czy trzy pokolenia nie zmieniliśmy. To współczesny świat znacząco przyśpieszył. Żyjemy znacznie szybciej, coraz bardziej samotnie, obciążeni coraz większą liczbą informacji i potrzebą podejmowania decyzji. I te czynniki środowiskowe powodują, że następuje wzrost rozpowszechnienia zaburzeń, takich jak zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, uzależnienia czy zaburzenia depresyjne. Traktujemy je jako "miękkie zaburzenia", traktując w kontrze do poważnych zaburzeń psychicznych, jak schizofrenia czy choroba afektywna dwubiegunowa. Paradoksalnie, rozpowszechnienie twardych zaburzeń psychicznych maleje, dlatego że opieka poprawia się i dostępna farmakoterpia jest coraz skuteczniejsza - tłumaczył prof. Gałecki.

"Na ich twarzach lądują perfumy, talerze, laptop"
Dowiedz się więcej:

"Na ich twarzach lądują perfumy, talerze, laptop"

Według eksperta istotne jest, aby pomyśleć o zmianie stylu życia i funkcjonowania. - Warto trochę zwolnić, zmienić perspektywę, dostrzec, że ważne są nie tylko praca i codzienna pogoń - dodał profesor.

Ewolucja nie nadąża

- Te osoby, które ewolucyjnie były przygotowane do sytuacji trudnych, były w stanie rozpoznać sytuację zagrożenia, bo miały trochę podwyższony poziom lęku i to im dawało sukces ewolucyjny. Były w stanie przewidzieć jedno czy kilka zagrożeń. Świat nie zmieniał się tak szybko. A teraz paradoksalnie, te osoby, które wcześniej były przygotowane, nie radzą sobie z tym, bo rozpoznają zagrożenie wszędzie, nawet tam, gdzie go nie ma. Przeglądamy internet i wydaje nam się, że da nam to poczucie kontroli, a tak nie jest - tłumaczył prof. Gałecki.

Przebodźcowanie to dziś norma, nie wyjątek. Co nam robi?
Dowiedz się więcej:

Przebodźcowanie to dziś norma, nie wyjątek. Co nam robi?

- Zmieniający się świat sprawił, że to nie iloraz inteligencji jest ważny, tylko inteligencja emocjonalna - to co jest tu i teraz, czy potrafimy rozpoznawać emocje, zrobić dwa kroki do tyłu, a jeden do przodu i tak funkcjonować. To się okazuje teraz ważniejsze niż zasób wiedzy, bo mamy go w telefonie, w kieszeni - dodał ekspert.

Wygrane kolejne pokolenia

Według psychiatry wchodząca właśnie w dorosłość młodzież będzie do realiów tego świata lepiej dostosowana. - Kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest kryzysem rodziny, ale tak naprawdę jest nieprzygotowaniem rodziców do tego, że dzieciaki będą miały z tym problem - podkreślił psychiatra.

Jeden lekarz na dyżurze i 300 pacjentów. "Systemowa dyskryminacja psychiatrii"
Dowiedz się więcej:

Jeden lekarz na dyżurze i 300 pacjentów. "Systemowa dyskryminacja psychiatrii"

- Zwykle wzorce tego, jak być rodzicem czerpiemy od swoich rodziców. Okazuje się, że wydaje nam się, że robimy wszystko dobrze, bo tak zostaliśmy nauczeni, a kryzys u dziecka jednak występuje. My też musimy się zmienić, wtedy dzieciakom będzie łatwiej - podsumował prof. Gałecki.

Autorka/Autor: Anna Bielecka

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KieferPix/Shutterstock

Zdrowie psychiczne
Anna Bielecka
Anna Bielecka
