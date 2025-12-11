Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Mózg w stresie. Naukowcy wskazują na jeden brakujący składnik

shutterstock_2590854475
Cezary Żechowski, psychiatra, psychoterapeuta dzieci i młodzieży o depresji
Źródło: Wywiad medyczny TVN24+
Osoby z zaburzeniami lękowymi mają obniżony poziom choliny, czyli związku potrzebnego do prawidłowej pracy mózgu - wynika z analizy badaczy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis. Różnice widać zwłaszcza w rejonach odpowiadających za emocje i kontrolę stresu. Co warto jeść, aby uzupełniać niedobory tego związku w organizmie?

Osoby z zaburzeniami lękowymi mają niższy poziom choliny w obszarach mózgu regulujących myślenie i emocje. Niedobór tego składnika może wpływać na to, jak reagujemy na stres - ustalili naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis.

Cholina a lęk - co odkryli naukowcy?

Zespół dr. Jasona Smucnego przeanalizował 25 wcześniejszych badań, porównując poziomy metabolitów mózgowych u 370 osób z zaburzeniami lękowymi i 342 osób bez takich problemów. Okazało się, że w tej pierwszej grupie poziom choliny był średnio o 8 proc. niższy. Najwyraźniejsze różnice zaobserwowano w korze przedczołowej, czyli części mózgu odpowiedzialnej za myślenie, kontrolę emocji i podejmowanie decyzji.

Przewlekły ból zwiększa ryzyko tej choroby. Wpływ ma także depresja
Dowiedz się więcej:

Przewlekły ból zwiększa ryzyko tej choroby. Wpływ ma także depresja

Jak podkreślili autorzy publikacji, która ukazała się w czasopiśmie "Molecular Psychiatry", odkrycie to sugeruje, że warto dogłębniej przyjrzeć się wpływowi żywienia, w tym suplementacji, na funkcjonowanie mózgu w zaburzeniach lękowych.

Cholina to związek organiczny, który jest niezbędny do budowania błon komórkowych oraz prawidłowej pracy mózgu. Organizm potrafi wytwarzać tylko niewielkie jej ilości, dlatego większość zapotrzebowania musi pokrywać dieta. Źródłami choliny są m.in. wątróbka wołowa, żółtka jaj, mięso, ryby, soja i mleko.

Już wcześniejsze badania tego samego zespołu wskazywały na obniżony poziom choliny u pacjentów z zaburzeniami panicznymi. Najnowsza metaanaliza potwierdziła te obserwacje, ujawniając, że zjawisko dotyczy także innych form lęku, w tym uogólnionego zaburzenia lękowego czy fobii. Jak zauważyli autorzy publikacji, choć średni spadek choliny o ok. 8 proc. może wydawać się niewielki, w kontekście funkcjonowania mózgu jest znaczący.

Suplementy nie są rozwiązaniem

Odkrytą zależność można wytłumaczyć tym, że zwiększona aktywność układu "walcz albo uciekaj", typowa dla zaburzeń lękowych, podnosi zapotrzebowanie mózgu na cholinę, co może prowadzić do obniżenia jej poziomu w organizmie. Badacze zastrzegli jednak, że na obecnym etapie opisali samo zjawisko, a nie jego przyczynę. Nie wiadomo więc jeszcze, czy zwiększenie spożycia choliny mogłoby łagodzić objawy lęku. Dlatego, jak podkreślili, nie należy na własną rękę sięgać po jej suplementy, choć warto uzupełniać ją ze źródeł naturalnych, ponieważ większość populacji, w tym dzieci, nie osiąga zalecanego dziennego spożycia tego składnika.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
rodzina przeziebienie grypa shutterstock_2391365149
Rosół, siemię lniane i warzywa bogate w polifenole. Trzy elementy, które pomogą wygrać z infekcją
Anna Bielecka
shutterstock_1796931181
Ziemniaki i buraki zamiast batatów i okry? Ta dieta pomaga chronić zdrowie i środowisko
Anna Bielecka
shutterstock_2624389731
Jedzenie owoców chroni płuca? Nowe badanie
Anna Bielecka

Autorzy przypomnieli też, że coraz więcej dowodów naukowych wskazuje na dietę jako czynnik ważny nie tylko dla utrzymania zdrowia fizycznego, lecz także psychicznego. Jest to istotna informacja, ponieważ według szacunków zaburzenia lękowe dotykają w ciągu życia ok. 30 proc. populacji. Mogą być bardzo wyniszczające, a w wielu przypadkach osoby nie otrzymują odpowiedniego leczenia.

Autorka/Autor: annabie/ap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Zdrowie psychiczneZdrowieDietaBadania naukowe
Czytaj także:
Ciężarówka wjechała w dom
Rozpędzoną ciężarówką wjechał w budynek. Skończyło się i tak szczęśliwie
Wrocław
Jarosław Kaczyński
Kaczyński traci kontrolę? "Pewne wątki wymykają mu się z rąk"
Polska
Kalendarze adwentowe
24 okienka z wędlinami, skarpetkami czy gadżetami erotycznymi. "Opamiętajta się!"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
Efekty morsowania na dużym mrozie. Styczeń 2021
Alfabet morsa
Adam Michejda
shutterstock_1298689651
"Wataha" będzie chronić wilka iberyjskiego
METEO
Wypadek quadu (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącił quadem księdza i kobietę. Prokuratura bliska aktu oskarżenia
Lubuskie
Zatrzymany po zabójstwie lekarza ma usłyszeć zarzuty
Zabił lekarza, do więzienia nie trafi
Kraków
imageTitle
Spektakularny gol Zielińskiego najładniejszym w miesiącu
EUROSPORT
45-latek usłyszał zarzuty
Zabił krewny, który wcześniej spędził 20 lat w więzieniu
Łódź
Ośrodek wychowawczy w Jerzmanicach-Zdroju 
Trzech wychowawców oskarżonych o znęcanie się nad dziećmi
Wrocław
Australia
Influencerzy skarżą się po wejściu w życie nowego prawa
Świat
Rubio
Szef amerykańskiej dyplomacji nakazał zmianę czcionki
BIZNES
imageTitle
Armeński klub barykaduje się przed kibicami Legii. Szokujące zabezpieczenia
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Rzecznik Nawrockiego "uspokaja i wyjaśnia"
Polska
Brigitte Macron
Oburzenie po słowach pierwszej damy. "Nie powinna tak mówić"
Świat
Zmiana klimatu (zdjęcie ilustracyjne)
Do końca wieku Ziemia przestanie być dla nich przyjaznym miejscem
METEO
Niemal 30 procent dzieci zetknęło się z hejtem w sieci
Od ojca usłyszał, że "zrobi mu w domu Auschwitz". "Trzeba z tym walczyć"
Polska
imageTitle
Co dalej z Alonso w Realu? "Drużyna w pełni stoi za trenerem"
EUROSPORT
Prokurator generalny USA twierdzi, że zajęty tankowiec przewoził ropę naftową objętą sankcjami z Wenezueli i Iranu
Desant amerykańskich żołnierzy na tankowiec. Nagranie
Świat
pap_20230422_3AZ
Sidney Polak o kulisach odejścia z T.Love. "Dostałem od Muńka SMS-a"
Kultura i styl
imageTitle
Bilety na igrzyska jak świeże bułeczki. Problemy z jedną halą
EUROSPORT
Na trasie S8 doszło do ataku na autokar z kibicami (zdj. ilustracyjne)
Zablokowali autokary, z lasu wybiegło kilkadziesiąt osób. Hiszpańscy kibice zaatakowani na S8
WARSZAWA
ABW
Rosyjski naukowiec zatrzymany w Polsce
Polska
gaz rury gazociag shutterstock_1750330295
Amerykanie chcą powrotu dostaw rosyjskiej energii do Europy
BIZNES
Donald Trump junior po przybyciu do Nuuk na Grenlandii
Duński wywiad: to zmieniłoby cały układ sił w Europie
Świat
Zabezpieczone niewybuchy
Operator koparki odkrył gigantyczny arsenał z czasów wojny
Rzeszów
Rusiec
Zabił byłą żonę, wcześniej jej groził. "Wewnętrzne postępowanie" wobec policjantów
WARSZAWA
Dziewczynka upadła w szkole, uderzając głową o podłogę (zdjęcie ilustracyjne)
10-latka uderzyła się w szkole. Rano nie żyła
Białystok
imageTitle
Coraz bardziej alarmująca sytuacja polskiego jedynaka w NBA
EUROSPORT
Powódź w stanie Waszyngton
Poziom wody ciągle rośnie. "Nigdy nie widziałem czegoś takiego"
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica