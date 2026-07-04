Markery nowotworowe, d-dimery, przeciwciała IgG. Które badania naprawdę warto wykonywać?

Lepiej zapobiegać, niż leczyć, ale nie na wszystko medycyna ma już gotowe rozwiązania. Czy mamy już test z krwi na raka? Czy warto badać markery nowotworowe, jeśli nic nam nie dolega? Czy oznaczanie d-dimerów bez wskazań ma sens? Zapytaliśmy specjalistów, bo tego typu testy są w pakietach oferowanych przez wiele prywatnych placówek. Artykuł dostępny w subskrypcji
W naszym cyklu o longevity, rozumianej jako długie życie w zdrowiu i dobrej kondycji, pisaliśmy już o mikrobiocie jelitowej i jej badaniach oferowanych na rynku komercyjnym. Przyglądaliśmy się też modnym ostatnio badaniom - rezonansowi całego ciała oraz ergospirometrii, które oferują prywatne kliniki specjalizujące się w zagadnieniach długowieczności. Teraz pytamy o to, które badania z krwi mają sens i kiedy. Rozmawiamy ze specjalistką onkologii klinicznej, kardiologiem, specjalistką reumatologii i alergologiem.
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