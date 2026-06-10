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Zdrowie

Nowa lista refundacyjna. Czy spełni oczekiwania?

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szpital, pacjent, leczenie, kroplówka, służba zdrowia
Katarzyna Kacperczyk: obejmujemy refundacją aż pięć terapii na raka płuca
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W czwartek Ministerstwo zdrowia ogłosi nową listę refundacyjną. Znajdą się na niej między innymi innowacyjne terapie na drobnokomórkowego raka płuca, raka jelita grubego i dróg żółciowych. Jednak pacjentów niepokoi fakt, że w przypadku 27 terapii decyzje refundacyjne wygasają z końcem czerwca, a Komisja Ekonomiczna wydała negatywne uchwały w tej sprawie. Co to oznacza? 

Komisja Ekonomiczna to ciało doradcze, działające przy Ministrze Zdrowia, które wspiera kształtowanie systemu refundacyjnego i prowadzi negocjacje z firmami lub innymi wnioskodawcami dotyczące m.in. objęcia refundacją, skrócenia decyzji refundacyjnej oraz ceny zbytu netto. 

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Od 30 kwietnia tego roku wydała ona 27 negatywnych uchwał dla terapii, których decyzje refundacyjne wygasają z końcem czerwca. Informuje o tym Fundacja OnkoCafe - Razem Lepiej. - Dotyczą one nie tylko najczęściej występujących guzów litych - raka płuca, raka piersi czy raka gruczołu krokowego, lecz również hematoonkologii. Łącznie, każdego roku, korzystają z nich [terapii - red.] tysiące pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej - podaje fundacja.

Terapie onkologiczne: jest lepiej?

Organizacje pacjenckie wskazują, że w ostatnich latach dostęp do leczenia onkologicznego znacząco się poprawił. Mówią o tym także eksperci Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. - Pozytywnym sygnałem jest rekordowy wzrost dostępności nowych terapii w onkologii i hematoonkologii w 2025 roku, choć ich skuteczne wykorzystanie nadal ograniczają bariery w diagnostyce patomorfologicznej i molekularnej - stwierdził prof. Piotr Rutkowski, przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, przewodniczący zarządu przy okazji publikacji raportu "Diagnoza zmian w opiece onkologicznej i hematologicznej 2025" All.Can Polska w lutym br.

- Jeżeli porównamy dostęp do skutecznych terapii onkologicznych dzisiaj i przed dekadą, można śmiało stwierdzić, że w wielu przypadkach mamy do czynienia ze standardem odpowiadającym aktualnej wiedzy medycznej - uważa Anna Kupiecka, prezeska zarządu Fundacji OnkoCafe - Razem Lepiej.

W marcu, gdy ogłoszono ostatnie decyzje refundacyjne, najwięcej terapii zyskali pacjenci z rakiem płuca. Katarzyna Kacperczyk poinformowała wtedy, że podjęto również 243 decyzje o kontynuacji refundacji.

Czy pacjenci mają powody do niepokoju?

- Z niepokojem zapoznaliśmy się z informacjami publikowanymi na stronie Ministerstwa Zdrowia, wskazującymi na publikację kolejnych negatywnych uchwał Komisji Ekonomicznej. Mamy nadzieję, że nie ma zagrożenia dla utrzymania dostępu do terapii – stwierdza w komunikacie Fundacja OnkoCafe- Razem Lepiej. Anna Kupiecka wyraziła nadzieję, że pomimo problemów płatnika publicznego standard leczenia onkologicznego nie ulegnie pogorszeniu i pacjenci nie pozostaną bez terapii. Fundacja przypomina również, że w świetle obowiązujących przepisów uchwała Komisji Ekonomicznej nie jest wiążąca dla ministra zdrowia. 

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- "Negatów" na pewno nie jest więcej niż w porównywalnym okresie choćby zeszłego roku - uspokaja Mateusza Oczkowski, szef Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia, w dzisiejszym wywiadze dla portalu Co w zdrowiu. Jak tłumaczy, w 2025 roku 86 proc. negocjacji cenowych z firmami farmaceutycznymi zakończyło się osiągnięciem porozumienia i wydaniem uchwały pozytywnej.

- Lek bardzo rzadko znika z listy refundacyjnej, bo zgodnie z naszym powiedzeniem w Departamencie Polityki Lekowej refundacja raz dana nie może być zabrana - mówi w rozmowie z portalem. Zapewnia, że urzędnicy bardzo mocno się starają, żeby znaleźć porozumienie. Zwraca też uwagę na fakt, że w trakcie negocjacji cenowych dotyczących terapii resort zdrowia bywa "stawiany pod ścianą". - Albo mamy odpuścić firmie z cenami, albo ryzykujemy zabranie terapii pacjentom. To próba de facto wywarcia presji na decydentów, która dzieje się za każdym razem przy odnowieniu decyzji refundacyjnej, szczególnie w przypadku nowych terapii lub terapii, które osiągają nowe bariery finansowe - twierdzi Oczkowski.

Największe oczekiwania są w onkologii

Nowe obwieszczenie refundacyjne ma zostać ogłoszone w czwartek. - Znajdą się w nim nowe terapie onkologiczne i leki na choroby rzadkie - poinformowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk we wtorkowej rozmowie w RMF FM. Po publikacji projektu Ministerstwo Zdrowia daje kilka dni organizacjom pacjentów, lekarzom oraz firmom farmaceutycznym na zgłoszenie uwag - nowa lista refundacyjna wejdzie w życie 1 lipca. - Wiemy, że onkologia to jest ten obszar, gdzie rzeczywiście mamy i największą śmiertelność, i też największe wyzwania i też największe oczekiwania i potrzeby pacjentów - podkreśliła Kacperczyk. Jak poinformowała, nowe obwieszczenie obejmie m.in. innowacyjne terapie na drobnokomórkowego raka płuca.

Organizacje pacjenckie szczególnie liczą na refundację durwalumabu (w leczeniu konsolidującym po jednoczasowej radiochemioterapii). - Na liście TOP10 ONKO ta przełomowa terapia leczenia raka drobnokomórkowego w stadium ograniczonym znalazła się na czwartym miejscu i żałujemy, że zabrakło jej na kwietniowej liście refundacyjnej – mówiła w rozmowie z tvn24.pl w marcu br. Aleksandra Wilk, dyrektor Sekcji Raka Płuca Fundacji To Się Leczy.

Priorytety refundacyjne w onkologii Polsce według ekspertów:
  • Enkorafenib (w skojarzeniu z cetuksymabem) dla chorych na przerzutowego raka jelita grubego z mutacją BRAF V600E
  • Toripalimab (z cisplatyną i gemcytabiną) – w nawrotowym lub przerzutowym raku nosogardła
  • Lutetium – w przerzutowym raku prostaty (mCRPC)
  • Durwalumab — wspomniane leczenie konsolidujące w ograniczonej postaci drobnokomórkowego raka płuca (DRP) po jednoczasowej radiochemioterapii
  • Trastuzumab derukstekan — w HER2-dodatnim raku piersi w pierwszej linii leczenia zaawansowanego
  • Lazertynib + amiwantamab — w niedrobnokomórkowym raku płuca (NDRP) z najczęstszymi mutacjami EGFR w pierwszej linii
  • Durwalumab + tremelimumab (schemat STRIDE) – w nieoperacyjnym lub zaawansowanym raku wątrobowokomórkowym (HCC)
  • Durwalumab z chemioterapią — w raku pęcherza moczowego
  • Enkorafenib + binimetynib — zaawansowany niedrobnokomórkowy rak płuca z mutacją BRAF V600E
  • Worasidenib — glejak II stopnia z mutacją IDH
Które terapie raka powinny dostać refundację? Eksperci przygotowali listę
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Które terapie raka powinny dostać refundację? Eksperci przygotowali listę

Anna Bielecka

Duże nadzieje z nową listą wiążą też pacjenci z zaawansowanym rakiem pęcherza, którzy zabiegają o refundację terapii skojarzonej enfortumabem wedotyny z pembrolizumabem (EV+P). Pisaliśmy o tym w tvn24.pl. - To przeciwciało rozpoznaje komórkę nowotworową i wprowadza do jej wnętrza cząsteczkę cytostatyku - działa więc jak "koń trojański" – tłumaczył w rozmowie z nami w kwietniu br. Kamil Karpowicz, onkolog kliniczny. 

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30 miliardów w planie NFZ

Wiadomo, że MZ planuje także refundację terapii na raka jelita grubego, dróg żółciowych, endometrium i prostaty. - W planie finansowym na 2026 rok Narodowego Funduszu Zdrowia jest zaplanowane 30 mld zł na refundację leków, z czego połowa to jest refundacja apteczna, czyli to te leki refundowane, które kupujemy w aptece - powiedziała Kacperczyk. Dodała, że "prawie 15 miliardów złotych to zaawansowane terapie oferowane pacjentom za darmo w programach lekowych". Kacperczyk zapewniła także, że w Polsce nie zabraknie leków. Lista refundacyjna jest aktualizowana co trzy miesiące. Są na niej leki i terapie, do których pacjent otrzymuje dopłatę z NFZ lub otrzymuje je bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Źródło: tvn24.pl, gov.pl
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Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaOnkologiaLekiPacjentResort zdrowia
Agnieszka Pióro
Agnieszka Pióro
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
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