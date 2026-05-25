Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Mają chronić to, co jemy, ale szkodzą sercu. Ryzyko nadciśnienia wyższe o 29 procent

|
shutterstock_1806988159_1
Konserwanty, barwniki i sztuczne dodatki do żywności. Raport NIK
Źródło wideo: NIK
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Nowe badanie opublikowane w "European Heart Journal" sugeruje, że częste spożywanie żywności z niektórymi konserwantami może wiązać się z większym ryzykiem nadciśnienia tętniczego i chorób układu krążenia. O które dodatki chodzi i jak duże może być to ryzyko?
Kluczowe fakty:
  • Analiza objęła ponad 112 tysięcy ochotników, których dieta i stan zdrowia były monitorowane przez osiem lat.
  • Osoby spożywające najwięcej konserwantów niebędących przeciwutleniaczami miały wyższe ryzyko nadciśnienia i chorób układu krążenia. O ile procent?
  • Wśród 17 najczęściej spożywanych konserwantów osiem wykazało bezpośredni związek z nadciśnieniem. Które konkretnie?
  • Badanie miało charakter obserwacyjny. Co to oznacza dla zdrowia konsumentów?

Są w produktach, po które wiele osób sięga codziennie: gotowych daniach, wędlinach, sosach, przekąskach, napojach czy pakowanej żywności o długim terminie przydatności. Mają przedłużać trwałość jedzenia, chronić je przed pleśnią i bakteriami, zapobiegać jełczeniu, zmianie koloru albo utracie właściwości odżywczych. Dzięki nim żywność dłużej pozostaje bezpieczna i łatwiej znosi transport oraz przechowywanie.

Dowiedz się więcej:

Sól, konserwanty, MOM. Co jeszcze jest w parówkach?

METEO

Francuscy badacze sprawdzili jednak, czy część takich dodatków może mieć znaczenie nie tylko dla samej żywności, ale też dla zdrowia osób, które regularnie po nią sięgają. - Konserwanty żywności są stosowane w setkach tysięcy przetworzonych produktów spożywczych. Badania sugerują, że niektóre konserwujące dodatki mogą być szkodliwe dla układu krążenia, ale nie dysponujemy wystarczającymi dowodami na wpływ tych składników na zdrowie sercowo-naczyniowe u ludzi - skomentowała Anais Hasenboehler z Université Sorbonne Paris Nord oraz Université Paris Cité we Francji.

Wyższe ryzyko nadciśnienia i chorób serca

Hasenboehler wraz ze współpracownikami przeanalizowała dane zebrane w ramach szerszego projektu badawczego dotyczącego związku między sposobem odżywiania a zdrowiem. Wzięło w nim udział 112 395 ochotników z całej Francji.

Co sześć miesięcy uczestnicy przekazywali informacje o wszystkim, co jedli i pili w ciągu trzech ostatnich dni. Naukowcy szczegółowo analizowali skład wszystkich produktów spożywczych i napojów obecnych w ich diecie, w tym obecność konserwantów. Stan zdrowia badanych monitorowano średnio przez siedem-osiem lat, sprawdzając, czy rozwinęło się u nich nadciśnienie tętnicze lub inne choroby układu krążenia.

Te popularne konserwanty mogą zwiększać ryzyko raka i cukrzycy. Alarmujące wyniki nowych badań
Dowiedz się więcej:

Te popularne konserwanty mogą zwiększać ryzyko raka i cukrzycy. Alarmujące wyniki nowych badań

Analiza wykazała, że osoby spożywające największe ilości konserwantów niebędących przeciwutleniaczami miały o 29 procent wyższe ryzyko nadciśnienia tętniczego niż uczestnicy, którzy spożywali ich najmniej. W tej samej grupie stwierdzono także o 16 procent wyższe ryzyko chorób układu krążenia, w tym zawału serca, udaru mózgu i choroby wieńcowej. U osób, w których diecie było najwięcej konserwantów o działaniu przeciwutleniającym, ryzyko nadciśnienia było wyższe o 22 procent.

Dodatki niebędące przeciwutleniaczami są stosowane głównie po to, by hamować rozwój szkodliwych mikroorganizmów, takich jak pleśń i bakterie. Te o działaniu antyoksydacyjnym pełnią inną funkcję: ograniczają utlenianie różnych związków, dzięki czemu żywność nie jełczeje, nie zmienia zabarwienia i nie traci właściwości odżywczych. Do tej grupy należy między innymi kwas askorbinowy, czyli witamina C.

Osiem dodatków powiązanych z nadciśnieniem

Spośród 17 najczęściej spożywanych konserwantów osiem miało bezpośredni związek z występowaniem nadciśnienia tętniczego. Były to: sorbinian potasu (E202), metabisulfit potasu (E224), azotyn sodu (E250), kwas askorbinowy (E300), askorbinian sodu (E301), izoaskorbinian sodu (E316), kwas cytrynowy (E330) oraz ekstrakty z rozmarynu (E392). Kwas askorbinowy (E300) był również bezpośrednio powiązany z chorobami układu krążenia.

Najbardziej typowa świąteczna dolegliwość. Zamiast tabletek wybierz spacer
Dowiedz się więcej:

Najbardziej typowa świąteczna dolegliwość. Zamiast tabletek wybierz spacer

Współautorka pracy dr Mathilde Touvier podkreśliła, że była to analiza obserwacyjna. Pokazuje więc związek między dietą a stanem zdrowia, ale sama w sobie nie przesądza, że to właśnie konserwanty bezpośrednio wywołują choroby. - Jednak wyniki te opierają się na bardzo szczegółowych danych, a my uwzględniliśmy inne czynniki, które mogą zwiększać lub zmniejszać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych - dodała.

Jak przypomniała, wcześniejsze doniesienia naukowe wskazują, że niektóre dodatki do żywności mogą powodować stres oksydacyjny w organizmie albo negatywnie wpływać na funkcjonowanie trzustki.

Naukowcy chcą ponownej oceny dodatków

Zdaniem autorów wyniki powinny skłonić instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności do ponownej oceny bilansu korzyści i możliwych zagrożeń związanych ze stosowaniem takich substancji. W Europie chodzi między innymi o Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), a w Stanach Zjednoczonych o Agencję Żywności i Leków (FDA).

Po chorobie nowotworowej lepiej unikać słodkich napojów i przekąsek. Badacze ostrzegają
Dowiedz się więcej:

Po chorobie nowotworowej lepiej unikać słodkich napojów i przekąsek. Badacze ostrzegają

Badacze zaznaczają, że ich analiza wzmacnia obecne zalecenia żywieniowe: częściej wybierać produkty nieprzetworzone lub minimalnie przetworzone i ograniczać te, które zawierają wiele zbędnych dodatków. - Lekarze i inni pracownicy służby zdrowia odgrywają kluczową rolę w wyjaśnianiu tych zaleceń opinii publicznej - oceniła dr Touvier.

Francuski zespół prowadzi już kolejne prace. Chce sprawdzić, w jaki dokładnie sposób dodatki konserwujące mogłyby wpływać na serce i naczynia: czy przez nasilanie stanu zapalnego, stresu oksydacyjnego, zmiany metabolizmu, czy przez wpływ na skład mikrobioty jelitowej.

Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
Klaudia Zwolińska, wielka mistrzyni
Trzy medale i wycieńczenie. Do pójścia na bankiet zmusiły ją koleżanki
Rafał Kazimierczak
Fałszywe obrazy prawdziwej wojny, czyli jak AI przerabia historię
Wyglądają jak żywi. Nigdy nie istnieli. Metahistoria to groźne zjawisko
Jan Kunert
Udostępnij:
Tagi:
żywnośćDietaZdrowieBadania naukoweKardiologia
Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Zbigniew Ziobro
Zamieszanie wokół sędzi od sprawy Ziobry. "Wpłynął dokument"
Aleksandra Sapeta
Zderzenie autokarów na A4
Zderzenie autokarów, w środku dzieci. Są ranni
Katowice
Ukraina wciąż walczy ze skutkami zmasowanego rosyjskiego ataku
Setki zniszczonych budynków. Ogromne straty po zmasowanym ataku
Kleszcz (zdjęcie poglądowe)
Proste narzędzie do walki z kleszczami
METEO
Donald Trump junior i Bettina Anderson
Miał jej się marzyć ślub w Białym Domu. Wyszło inaczej
Świat
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Walka o prysznic pod Warszawą. Infrastruktura nie nadąża za nowymi blokami
Piaseczno
Stacja benzynowa paliw tankowanie
PILNETakie będą ceny paliw we wtorek
BIZNES
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
Trójmiasto
droga korek ciezarowka ciezarowki tir shutterstock_1677084745
Przeszukanie w biurach Lidla i firm przewozowych. Podejrzenie zmowy
BIZNES
Aleksandra Kot
Cały rok bez wydatków na kilometrówki? "Jakoś tak wyszło"
Bartosz Bocheńczak i Marian Banaś
Są pierwsi chętni do kandydowania na prezydenta
Kraków
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Referendum w Krakowie. Są oficjalne wyniki
Kraków
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Prezydent Krakowa zabrał głos po referendum. Ma apel
Kraków
Włodzimierz Czarzasty w Krakowie
Zmiana kursu. Lewica wystawi swojego kandydata
Utrudnienia po dwóch kolizjach na S2
Trzy kolizje, siedem pojazdów, 10 kilometrów korka
WARSZAWA
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja w domu matki prezydenta. Dziennikarz o "specjalnej puli adresów"
Polska
Wjechał na Morskie Oko, teraz przeprasza
Wjechał autem nad Morskie Oko, teraz przeprasza. "Opuściłem Polskę dobrowolnie"
Kraków
Puste ulice w mieście Garden Grove. Wydano nakaz ewakuacji w związku z uszkodzonym zbiornikiem z toksyczną substancją
Znaleziono pęknięcie w zbiorniku. "Nie jesteśmy bezpieczni"
METEO
Słoń zabił słonicę w czeskim zoo
Słoń zabił słonicę w czeskim zoo
METEO
Inicjatorzy referendum. Z mikrofonem Jan Hoffman
Inicjator referendum ogłosił sukces i zaapelował do premiera
Kraków
24 0725 latwogang-0006
Sukces akcji Łatwoganga. Ile zebrał pieniędzy
BIZNES
Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta Krakowa
Odwołali prezydenta. Co dalej?
Kraków
GettyImages-1192191061
Powstanie czwarta część "Ojca chrzestnego". "Wizja zachwyciła nas wszystkich"
Kultura i styl
Piłkarze Wisły Kraków razem z kibicami świętowali awans do Ekstraklasy na Rynku Głównym w Krakowie
11-latka trafiona w głowę petardą
Kraków
ropa naftowa
Rynek zareagował na doniesienia w sprawie Iranu
BIZNES
Zdarzenie w miejscowości Kokotów (Małopolskie)
Awaria pociągu. "Utknęło 700 osób"
Polska
Samochód blokował tory kolejowe
Samochód bez kierowcy blokował tory kolejowe
WARSZAWA
Wieczór referendalny grupy ReferendumKRK
Politolożka: symboliczne przejmowanie władzy przez PiS
Kraków
Donald Trump rusza w podróż do Chin
Najgorsze nastroje w historii. Koszty życia uderzają w Trumpa
BIZNES
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Najpierw ochłodzenie, potem uderzenie gorąca
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica