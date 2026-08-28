Lekarz ma pracować do 320 godzin miesięcznie. Ile wytrzyma, zanim ucierpi pacjent?

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Przepracowanie lekarzy to w Polsce problem, którego skali wciąż nie potrafimy nawet dokładnie zmierzyć. Planowane ograniczenie czasu pracy ma ukrócić najbardziej skrajne przypadki. Jednym z takich jest opisywany przez Agatę Listoś-Kostrzewę w TVN24+ lekarz, który przepracował ponad 7,5 tysiąca godzin w roku, podczas gdy cały rok liczy niespełna 8,8 tysiąca godzin. Oznacza to, że pracował niemal non stop. Jak to możliwe? Tylko w liczącym 30 dni kwietniu medyk przepracował (według grafiku) 26 dyżurów (całodobowych, 624 godziny), w tym wszystkie weekendy, a pracując łączył kilka funkcji. Zarobił w ciągu roku około 2 milionów złotych brutto.