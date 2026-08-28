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Lekarz ma pracować do 320 godzin miesięcznie. Ile wytrzyma, zanim ucierpi pacjent?

Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Skali przepracowania lekarzy wciąż nikt w Polsce nie mierzy
Skali przepracowania lekarzy wciąż nikt w Polsce nie mierzy
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Lekarz w szpitalu w Bielsku Podlaskim przepracował ponad siedem i pół tysiąca godzin w roku, co oznacza, że pełnił obowiązki niemal non stop. Takich sytuacji ma już nie być - nowa ustawa przewiduje limit 320 godzin pracy w miesiącu dla medyków, co odpowiada dwóm pełnym etatom. Czy to rozwiązanie bezpieczne dla pacjentów? Artykuł dostępny w subskrypcji

Przepracowanie lekarzy to w Polsce problem, którego skali wciąż nie potrafimy nawet dokładnie zmierzyć. Planowane ograniczenie czasu pracy ma ukrócić najbardziej skrajne przypadki. Jednym z takich jest opisywany przez Agatę Listoś-Kostrzewę w TVN24+ lekarz, który przepracował ponad 7,5 tysiąca godzin w roku, podczas gdy cały rok liczy niespełna 8,8 tysiąca godzin. Oznacza to, że pracował niemal non stop. Jak to możliwe? Tylko w liczącym 30 dni kwietniu medyk przepracował (według grafiku) 26 dyżurów (całodobowych, 624 godziny), w tym wszystkie weekendy, a pracując łączył kilka funkcji. Zarobił w ciągu roku około 2 milionów złotych brutto.

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Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaLekarzePacjentPrawa pacjentaSzpitalResort zdrowia
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
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