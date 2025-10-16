Logo strona główna
Zdrowie
Zdrowie

Cesarskie cięcie może prowadzić do zaburzeń snu? Naukowcy sprawdzili

shutterstock_2550688953
Coraz więcej porodów wykonuje się ze znieczuleniem. Są jednak różnice między szpitalami
Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN
Kobiety, które dochodzą do siebie po cesarskim cięciu, powinny zadbać o odpowiednie leczenie bólu, ponieważ ból nieleczony może pogorszyć jakość snu - stwierdzili badacze ze Stanford University Center for Academic Medicine w Palo Alto. W Polsce "cesarki" stanowią blisko 50 proc. wszystkich porodów. Co może pomóc w przypadku problemów ze snem?

- W okresie rekonwalescencji po porodzie często nie zwraca się uwagi na sen, ale ma on kluczowe znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego matki - zauważył Moe Takenoshita, główny autor publikacji i doktorant Stanford University Center for Academic Medicine w Palo Alto (USA). - W szczególności cesarskie cięcie wydaje się zwiększać ryzyko silnego bólu i zaburzeń snu, które mogą prowadzić do depresji poporodowej, problemów z myśleniem i pamięcią oraz zmęczenia, a także zakłócać więzi z dziećmi oraz relacje z rodziną i przyjaciółmi.

Jak wyglądało badanie?

Aby dojść do tych wniosków, naukowcy przeprowadzili badanie, które obejmowało analizę jakościową i ilościową. W ramach analizy jakościowej przeprowadzili wywiady z 41 matkami na temat ich doświadczeń związanych z bólem i snem po porodzie. Dwadzieścia cztery z badanych kobiet urodziło naturalnie, 11 miało zaplanowane cesarskie cięcie, a sześć - nieplanowane. Ponad dwie trzecie matek, które miały cesarskie cięcie (73 proc. planowych cesarskich cięć i 67 proc. nieplanowanych) zgłosiło silny ból, który zakłócał sen i codzienne czynności, w porównaniu z 8 proc. matek, które urodziły naturalnie.

Porody ze znieczuleniem. Jest postęp, ale...
Dowiedz się więcej:

Porody ze znieczuleniem. Jest postęp, ale...

Fakty

W ramach badania ilościowego autorzy przeanalizowali ogólnokrajową bazę danych ubezpieczycieli, obejmującą ponad 1,5 miliona matek, które urodziły dzieci w latach 2008-2021. Jak się okazało, u kobiet, które przeszły cesarskie cięcie, prawdopodobieństwo zdiagnozowania nowego zaburzenia snu (np. bezsenności, niedosypiania lub obturacyjnego bezdechu sennego) jest o 16 proc. wyższe w okresie od miesiąca do roku po porodzie w porównaniu z kobietami, które urodziły naturalnie.

Ból trzeba leczyć

Jak zaznaczył dr Takenoshita, zwłaszcza kobiety, które dochodzą do siebie po cesarskim cięciu, powinny zadbać o odpowiednie leczenie bólu, ponieważ ból nieleczony może pogorszyć jakość snu. W poprawie snu mogą pomóc również regularne ćwiczenia, spanie, gdy dziecko śpi, unikanie kofeiny lub alkoholu późnym popołudniem oraz relaks przed snem poprzez kąpiel lub głębokie oddychanie. - Około jedna trzecia porodów w USA to cesarskie cięcie - wskazał dr Takenoshita, cytowany w informacji prasowej z kongresu. W 2024 roku dokonano 116 tys. 969 cesarskich cięć było, co stanowi 47,8 proc. wszystkich porodów. Dlaczego ten odsetek jest u nas wyższy niż w Stanach? "Lekarze wskazują, że kobiety nie chcą cierpieć w trakcie porodu, bo wciąż jest problem ze znieczuleniem zewnątrzoponowym. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, w 2023 roku zaledwie 17 procent porodów naturalnych było w Polsce znieczulanych" - relacjonował w zeszłym roku Marek Nowicki w "Faktach TVN".

- Osoby planujące cesarskie cięcie powinny zdawać sobie sprawę, że zabieg ten wiąże się z silniejszym bólem po porodzie i wyższym ryzykiem zaburzeń snu. Każda osoba, która ma problemy ze snem w czasie ciąży lub po porodzie, powinna omówić swoje obawy z lekarzem, który oceni problem, sformułuje zalecenia i w razie potrzeby skieruje ją do specjalisty - uważa naukowiec.

Autorka/Autor: annabie/ap

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ZdrowiedzieciPoródZdrowie kobietBadania naukowe
