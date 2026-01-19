Logo strona główna
Zdrowie

Centralna e-rejestracja nabiera tempa. "Pozytywne tendencje"

Już niemal 190 tysięcy wizyt zostało od początku roku umówionych poprzez e-rejestrację - informuje Centrum e-Zdrowia. Jednocześnie tylko 12 wizyt zarezerwowanych w ten sposób nie doszło do skutku, bo nie zostały odwołane. - Wcześniej problem nieodwoływania wizyt był bardziej zauważalny, szczególnie w poradniach o dużym obłożeniu i ograniczonej dostępności terminów - komentuje dla tvn24.pl Tomasz Kopiec, dyrektor Szpitala im. W. Orłowskiego w Warszawie.

Przypomnijmy, 1 stycznia weszły w życie przepisy umożliwiające pacjentom zapisanie się na wizytę do lekarza lub badanie przez centralną elektroniczną rejestrację. E-rejestracja obejmuje na razie tylko zapisy do poradni kardiologicznej i badania profilaktyczne wykrywające raka piersi i raka szyjki macicy.

Szpital Orłowskiego: zarejestrowaliśmy trzy nieodwołane wizyty

Odpowiedzialne za rozwój cyfrowych usług i systemów informatycznych w publicznej ochronie zdrowia Centrum e-Zdrowia poinformowało, że od 1 do 15 stycznia w e‑rejestracji odnotowano ponad 186 tysięcy nowych zapisów. System umożliwia też przełożenie lub odwołanie wizyty, co stwarza możliwość wykorzystania terminu przez innego pacjenta. Od początku roku było 15 tys. przypadków udostępnienia zwolnionego terminu innej osobie. Jednocześnie zaledwie 12 wizyt umówionych online nie zostało zrealizowanych.

Jedną z placówek, które już przystąpiły do systemu e-rejestracji jest Szpital im. W. Orłowskiego w Warszawie. W ramach przychodni przyszpitalnej lecznica udostępnia m.in. wizyty kardiologiczne.

 - Wdrożenie centralnej e-rejestracji jest bardzo ważnym krokiem w kierunku poprawy dostępności świadczeń i lepszego zarządzania wizytami, a pierwsze dane publikowane przez Centrum e-Zdrowia są bardzo obiecujące. W przypadku przychodni przyszpitalnych proces integracji z nowym rozwiązaniem przebiega etapami i wymaga dostosowania systemów informatycznych. Zaczynamy obserwować pozytywne tendencje. W okresie od wdrożenia usługi zarejestrowaliśmy trzy nieodwołane wizyty - mówi w rozmowie z tvn24.pl Tomasz Kopiec, dyrektor szpitala.

Jak dodaje, wcześniej problem nieodwoływania wizyt był bardziej zauważalny, szczególnie w poradniach o dużym obłożeniu i ograniczonej dostępności terminów.

Młodzi wolą aplikację, starsi - telefon lub wizytę przy okienku

Do lekarza w ramach centralnej rejestracji można zapisać się przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) oraz nadal bezpośrednio u świadczeniodawcy - osobiście, telefonicznie lub mailowo. Tomasz Kopiec mówi, że pod tym względem preferencje pacjentów są zróżnicowane.

- Część z nich coraz chętniej korzysta z narzędzi cyfrowych, takich jak mojeIKP, szczególnie osoby młodsze i aktywne zawodowo. Jednocześnie w przychodniach przyszpitalnych nadal istotną rolę odgrywają tradycyjne formy zapisu - telefoniczne i osobiste - zwłaszcza wśród pacjentów starszych oraz z wielochorobowością. Dlatego na tym etapie niezbędne jest utrzymanie równoległych kanałów rejestracji, aby nie ograniczać dostępności świadczeń - przyznaje dyrektor.

Centralna e-rejestracja ma być w ocenie resortu zdrowia jednym z narzędzi, które doprowadzą do skrócenia kolejek do specjalistów. Tymczasem z najnowszych danych dostępnych w Barometrze WHC, opracowanym przez Fundację Watch Health Care, wynika, że średni czas oczekiwania na wizytę u kardiologa wynosi w Polsce 4,6 miesiąca (pod koniec 2025 roku).

Jednocześnie, jak wskazała Federacja Przedsiębiorców Polskich w Monitorze Finansowania Ochrony Zdrowia, choroba niedokrwienna serca jest jedną z pięciu głównych przyczyn zgonów możliwych do uniknięcia, z powodu których śmiertelność w Polsce znacznie odbiega na niekorzyść w stosunku do średniej unijnej. W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o tym w TVN24+. W rozmowie z nami Łukasz Kozłowski, główny ekonomista FPP przyznał, że ta zwiększona śmiertelność wynika m.in. z utrudnionego dostępu do specjalistów, a centralna e-rejestracja jest ważnym, choć niejedynym narzędziem, które może przyczynić się do odwrócenia tego trendu.

- To coś, co powinniśmy wprowadzić już kilkanaście lat temu, ponieważ możliwości techniczne ku temu istniały. Bez tego narzędzia mieliśmy sytuację, w której lekarz był dostępny, mógł pacjenta przyjąć, ale do tego nie dochodziło, bo wizyta nie została przez kogoś odwołana, a system nie był skonstruowany tak, by sprawnie się zapisać lub zrezygnować czy przełożyć termin - powiedział Łukasz Kozłowski.

Piotr Wójcik

Placówki medyczne mają czas na włączenie się do systemu centralnej elektronicznej rejestracji do końca czerwca 2026 r. Po 1 lipca 2026 r. działanie w ramach centralnej rejestracji (dla wskazanych świadczeń opieki zdrowotnej) będzie obowiązkowe. MZ chce, aby wszystkie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) były w systemie od 31 grudnia 2029 r.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: crab

ZdrowieLekarzePacjentKardiologiaOchrona zdrowia
