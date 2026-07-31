Logo strona główna
Zdrowie
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Polacy coraz rzadziej sięgają po alkohol. Najnowsze dane

|
piwo bar alkohol shutterstock_2167548859
Marta Golbik: alkohol to trucizna
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
23 procent Polaków deklaruje, że nie pije alkoholu - wynika z najnowszego badania CBOS. To rekordowy poziom. Co ważne, coraz więcej młodych osób (w wieku 18 - 24 lat) nie odczuwa potrzeby sięgania po taką używkę. Kto więc najchętniej po nią sięga?
Kluczowe fakty:
  • Odsetek osób niepijących wzrósł od 2019 roku o siedem punktów procentowych, a coraz więcej młodych ludzi nie odczuwa potrzeby spożywania alkoholu.
  • Co jest głównym powodem rezygnacji z alkoholu?
  • W Europie spożycie alkoholu pozostaje na jednym z najwyższych poziomów na świecie. To przekłada się na konkretne choroby i liczbę zgonów.
  • W Sejmie trwają prace nad nowelizacją przepisów dotyczących reklamy i sprzedaży alkoholu. Co zakładają?

Polacy coraz rzadziej piją alkohol - wynika z najnowszego badania Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Odsetek osób deklarujących całkowitą abstynencję wzrósł od 2019 roku aż o siedem punktów procentowych i osiągnął rekordowe 23 proc.

Z badania przedstawionego w czwartek wynika, że w Polsce zwiększa się świadomość na temat szkodliwości alkoholu. Odsetek osób pijących alkohol spadł do 73 proc.

OGLĄDAJ: Lekarz: ja muszę odmawiać przyjęcia na SOR, bo nie mam miejsc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Po jakie napoje sięgamy najczęściej?

Głównym powodem rezygnacji z alkoholu jest troska o zdrowie (57 proc.) oraz brak potrzeby jego spożywania (51 proc.). Drugi z tych argumentów dominuje w grupie najmłodszych ankietowanych (18-24 lata) - wskazało go aż 79 proc. niepijących. Sześciu na dziesięciu Polaków (60 proc.) ma świadomość, że alkohol jest szkodliwy dla zdrowia nawet w niewielkich ilościach. Przeciwne zdanie wyraża 7 proc. respondentów, a 27 proc. uważa, że nie ma on istotnego wpływu na zdrowie. Zdecydowana większość społeczeństwa - aż 88 proc. - zgadza się z twierdzeniem, że można zorganizować udane przyjęcie bez alkoholu. Przekonanie to jest najsilniejsze wśród najmłodszych badanych (18-24 lata), gdzie aprobatę dla zabawy bez procentów deklaruje niemal każdy ankietowany (97 proc.). Najpopularniejszym napojem jest obecnie wino - wybiera je 32 proc. badanych (wzrost o 7 pkt. proc. w ciągu 7 lat). Piwo spożywa 30 proc. badanych, a wódkę - 13 proc. Różnice w częstotliwości spożywania alkoholu mają wyraźny związek z płcią: mężczyźni piją częściej niż kobiety. Do sięgania po napoje alkoholowe przynajmniej raz w tygodniu przyznaje się blisko jedna trzecia mężczyzn (z wyłączeniem abstynentów) i siedem na sto co najmniej czasami pijących alkohol kobiet. Wśród kobiet, które są konsumentkami alkoholu, zauważalnie większa jest grupa deklarujących picie alkoholu kilka razy w roku.

Polska tonie w alkoholu. "Trzeba wykazać się przyzwoitością"
Dowiedz się więcej:

Polska tonie w alkoholu. "Trzeba wykazać się przyzwoitością"

"Do picia alkoholu częściej niż przeciętnie przyznają się osoby z wyższym wykształceniem, kadra kierownicza i specjaliści, robotnicy (szczególnie niewykwalifikowani) i badani uzyskujący najwyższe dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym" - podał CBOS. Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach od 9 do 19 kwietnia 2026 roku w ramach procedury mixed–mode (w tym: 58,9 proc. metodą CAPI, 22,5 proc. - CATI i 18,6 proc. - CAWI) na próbie liczącej 944 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

W Europie spożycie alkoholu wciąż najwyższe

Choć świadomość na temat szkodliwości alkoholu się zwiększa, eksperci podkreślają, że Europa pozostaje jednym z regionów o najwyższym poziomie spożycia alkoholu na świecie. Według WHO 61,3 proc. wszystkich zgonów wywołanych chorobami niezakaźnymi w Europie wynika z oddziaływania czynników ryzyka takich jak właśnie picie alkoholu i palenie wyrobów tytoniowych.

Deklaracje młodych osób dotyczące braku potrzeby spożywania alkoholu to pozytywny sygnał. Jednocześnie jest to grupa poddawana największej presji marketingowej. - Reklamy mają ogromny wpływ na młodych ludzi. Jest wiele badań, które wskazują, że młodzi, którzy są narażeni na ekspozycję na reklamę napojów alkoholowych, o wiele częściej i wcześniej podejmują inicjację alkoholową  - mówiła w debacie "Jak piją Polacy?" w TVN24+ dr Bogusława Bukowska, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU).

Będą zmiany w prawie?

O regulacje w zakresie reklamy i promocji napojów alkoholowych zabiegają od blisko roku Lewica i Polska 2050. Projekty tych ugrupowań, dotyczące polityki antyalkoholowej, wpłynęły do Sejmu we wrześniu 2025 roku. Ich pierwszemu czytaniu w styczniu 2026 towarzyszyła ożywiona dyskusja. Pisaliśmy o tym w tvn24.pl. - Ja jestem osobą uzależnioną od alkoholu. Nie piję co prawda od dwudziestu lat, ale wiem, jak to działa i dla osoby uzależnionej te regulacje robią ogromną różnicę. Jeżeli ktoś jest w procesie trzeźwienia, to obecność reklamy alkoholu, obecność alkoholu wszędzie, jest ryzykiem powrotu do czynnego picia - mówił podczas debaty poseł Maciej Konieczny z koła poselskiego Razem, apelując o przyjęcie ustaw do dalszego procedowania.

Koniec promocji alkoholu i reklam piwa. Sejm równocześnie pochyli się nad dwiema ustawami
Dowiedz się więcej:

Koniec promocji alkoholu i reklam piwa. Sejm równocześnie pochyli się nad dwiema ustawami

Oba projekty zostały skierowane do prac w Komisji Zdrowia, a następnie w podkomisji. W tym tygodniu Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła sprawozdanie podkomisji. Za wiodący uznano projekt Lewicy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który przewiduje m.in.: całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. W toku prac został on uzupełniony o część rozwiązań proponowanych w projekcie Polski2050, w tym np. podniesienie opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Poprawki, które przyjęła Komisja Zdrowia, dotyczą głównie wykreślenia ze sprawozdania podkomisji przepisów, które na tym etapie wydłużyłyby prace nad projektem w związku z koniecznością notyfikacji. Chodzi o obowiązek zgłoszenia projektu przepisu do Brukseli, zanim zostanie on uchwalony. Obowiązek ten dotyczy niektórych przepisów, w tym ograniczających sprzedaż alkoholu. Część procedowanych przepisów była już notyfikowana. Z tego samego powodu posłowie PiS nie zgłosili na Komisji poprawki zakazującej sprzedaży tzw. małpek, czyli alkoholu w opakowaniach mniejszych niż 300 ml. Przyjęto, że ta poprawka, podobnie jak kilka innych sygnalizowanych przez posłów z różnych klubów, zostanie rozpatrzona podczas drugiego czytania. Także wówczas mają zostać ponownie dodane przepisy wypracowane w podkomisji, a wykreślone z powodu zagrożenia wydłużeniem procesu legislacyjnego.

Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieAlkoholZdrowie mężczyznZdrowie kobietSejmprawo
Agnieszka Pióro
Agnieszka Pióro
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Burze
Gdzie jest burza? Opady się nasilają, możliwy jest grad
METEO
paliwo stacja paliw shutterstock_2218246265
Benzyna najdroższa od 2022 roku. Kierowcy muszą się przygotować na więcej
BIZNES
Andrzej Poczobut podczas uroczystej Sesji Rady Warszawy
Andrzej Poczobut odebrał wyjątkowe odznaczenie
WARSZAWA
Ambasador Rosji Gieorgij Michno pojawił się pod polskim MSZ
Przyszedł i szybko wyszedł. Ambasador Rosji wezwany do MSZ
Polska
pap_20260604_0RJ
Pierwszy taki sondaż. "Silne obawy" w Niemczech
Sebastian Zakrzewski
Bocheński Bielan
Bielan "zjadł zęby na sprawach europejskich", przed Bocheńskim "jeszcze dużo nauki"
Polska
Pożar warsztatu na Targówku
Spłonęły salon samochodowy, warsztat i auta klientów. Ustalenia prokuratury
WARSZAWA
Kanapa nie zmieściła się w aucie, ale kierująca i tak ruszyła w drogę
Kanapa nie mieściła się w aucie. 56-latka i tak ruszyła w miasto. Nagranie
Opole
AdobeStock_122031450
"Niewidzialna niepełnosprawność". Tak pacjenci opisują tę podstępną chorobę
Anna Bielecka
shutterstock_2217560137
Jest oferta kupna Żabki. 32 miliardy złotych w grze
BIZNES
Serwerownia AI
Przetarg na gigafabryki AI. Polska ma szansę
BIZNES
SAMOCHÓD ULEWA ULICA
Burze z ulewami, możliwy grad. IMGW ostrzega niemal w całej Polsce
METEO
Ulica Strażacka - objazd zamkniętego odcinka
Remont przejazdu kolejowego w Rembertowie. Objazdy
WARSZAWA
Sprzeczka i atak nożem
Brutalny finał awantury na drodze. "Wyjął nóż i zaczął dźgać". Kierowca zatrzymany
WARSZAWA
44 min
pc
Przedlacki o Ukrainie: patrzyłem na rzeczy potworne
#BezKitu
Upalny dzień w Mediolanie, 31.07.26
Włochy w szponach upału. Alarmy w Rzymie, Florencji, Turynie
METEO
Mężczyzna został zatrzymany
Wyzywał pracowników z Ukrainy. Stracił pracę i wakacje, usłyszał zarzuty
Kraków
Kraków mieszkania
W tych miastach na wkład własny odłożysz najszybciej
BIZNES
imageTitle
Świetne wieści dla kibiców. Kwiatkowski potwierdził udział w Tour de Pologne
EUROSPORT
Innowacyjna operacja Katowice
Zamienili funkcje lewej i prawej komory serca
Katowice
Obwód moskiewski, Kubinka, Rosja - 13 marca 2015 r.: Rosyjski samolot turbośmigłowy Ił-20M RF-93610 Sił Powietrznych Rosji startuje z wojskowej bazy lotniczej Kubinka.
Kolejny rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem
Polska
Kobieta uderzyła taksówkarza w twarz
Zwyzywała go od "szm** ukraińskich" i uderzyła w twarz
Katowice
imageTitle
Holandia szuka selekcjonera. Kolejni kandydaci odmawiają
EUROSPORT
Wybory Urna Lokal Wyborczy
Jest rozporządzenie o wyborach w Krakowie
Kraków
Robert Bąkiewicz
Mówił o "chwaście" i "niemieckim pachołku". Bąkiewicz oskarżony
WARSZAWA
Ceuta. Setki migrantów wracają do Maroka przez falochron, 31 lipca 2026 r.
Nowe dane z Ceuty. Granicę sforsowało nawet 60 tysięcy migrantów
Świat
Wypadek przy budowie w Świeradowie-Zdroju
Śmiertelny wypadek na budowie, nie żyje jeden z pracowników
Wrocław
Burza, pioruny, noc
Alert RCB dla połowy województw
METEO
Wall Street Inwestor NYSE
Apple zaskoczył inwestorów. Kurs akcji zanurkował
BIZNES
Niebezpieczne zdarzenie w Piotrkowie Trybunalskim
13-latek spadł z hulajnogi na chodnik. Nie miał kasku, trafił do szpitala
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica