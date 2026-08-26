Wrocław Usłyszał wschodni akcent, zaatakował taksówkarza Oprac. Svitlana Kucherenko |

Usłyszał wschodni akcent, potem zaatakował taksówkarza Źródło wideo: KMP we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: KMP we Wrocławiu

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Do brutalnego ataku na kierowcę taksówki doszło 19 sierpnia podczas kursu we Wrocławiu. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że 23-letni mężczyzna, słysząc jego wschodni akcent, zaczął kierować pod jego adresem obraźliwe słowa odnoszące się do jego narodowości.

- 66-letni obywatel Białorusi został nie tylko słownie znieważony i obrażony przez nietrzeźwego pasażera, ale dodatkowo został uderzony butelką w głowę podczas jazdy. Kierowca przerwał natychmiastowo kurs, a pasażer oddalił się z pojazdu - przekazała podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Usłyszał wschodni akcent, potem zaatakował taksówkarza Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

Zdarzenie zostało nagrane przez kamery sąsiadujących pojazdów. Policja otrzymała zgłoszenie od pokrzywdzonego.

23-latek zatrzymany po ataku na taksówkarza Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

23-latek odpowie przed sądem

Policjanci z komisariatu na Starym Mieście ustalili tożsamość mężczyzny, a następnie go zatrzymali. 23-latek usłyszał zarzut ataku na osobę z powodu jej przynależności narodowej, za co grozi kara do 5 lat pozbawiania wolności. Decyzją prokuratora wobec podejrzanego zastosowano również policyjny dozór.