Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Taksówkarz niemal potrącił pieszego, potem użył gazu. Nagranie

Taksówkarz użył gazu po sprzeczce z pieszym
Taksówkarz niemal potrącił pieszego, potem użył gazu
Źródło: Bandyci drogowi
Taksówkarz najpierw niemal potrącił pieszego na przejściu we Wrocławiu, a chwilę później zaatakował go gazem pieprzowym. Policja ustala szczegóły tego zdarzenia.

Do incydentu doszło 5 sierpnia około godziny 18:38 na skrzyżowaniu ulic Henryka Pobożnego i Niemcewicza we Wrocławiu. Nagranie ze zdarzenia pojawiło się na profilu "Bandyci drogowi".

Na filmiku widać, jak pieszy przechodzący przez środek przejścia omal nie został potrącony przez nadjeżdżającą taksówkę. W reakcji na niebezpieczną sytuację, mężczyzna kopnął w auto i krzyknął: - Ślepy jesteś?

Taksówkarz zatrzymał się, wyszedł z samochodu, po czym zaatakował pieszego gazem pieprzowym. "Nie zauważyłem cię" - odpowiedział mężczyźnie kierowca taksówki.

Pieszy został niemal potrącony przez taksówkarza
Pieszy został niemal potrącony przez taksówkarza
Źródło: Bandyci drogowi

Sprawą zajmuje się policja.

- Przekazałam ten filmik do jednostki, na terenie której doszło do zdarzenia. On będzie analizowany i zabezpieczony. Prawdopodobnie zostaną zabezpieczone również monitoringi - poinformowała aspirant sztabowy Anna Nicer z wrocławskiej policji.

Taksówkarz prawie potrącił pieszego, potem wobec zdenerwowanego mężczyzny użył gazu
Taksówkarz prawie potrącił pieszego, potem wobec zdenerwowanego mężczyzny użył gazu
Źródło: Bandyci drogowi
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Bandyci drogowi

Udostępnij:
TAGI:
Wrocław
Czytaj także:
Ratownicy zaatakowani podczas interwencji. Brat pacjentki groził im i znieważał
Ratownicy zaatakowani podczas interwencji. Groził im brat pacjentki
Trójmiasto
Zarzuty usiłowania zabójstwa oraz napadów na kantory
Podpalał kantory, grozi mu dożywocie
Lubuskie
imageTitle
Żar lał się z nieba. Francuz zasłabł na korcie w Cincinnati
EUROSPORT
Według raportu NIK co piąta karetka docierała do chorych z opóźnieniem
Półtoraroczny chłopiec połknął trutkę na myszy 
Łódź
Tory, kolej, transport
Pociągi z dużymi opóźnieniami. Awaria sieci trakcyjnej sparaliżowała ruch
Poznań
Marcin Romanowski
Romanowski powinien "znaleźć nowy kraj, w którym się ukryje"
Polska
Śmiertelny wypadek pod Olesnem
Tragiczny wypadek. Nie żyje 61-letnia kobieta
Opole
Mężczyzna przewrócił jadące na rowerze dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
Pędził hulajnogą, uderzył w chłopca. Sprawca uciekł, dziecko ma złamaną rękę
WARSZAWA
Autostrada w Karolinie Południowej
Piorun uderzył w pobliżu jadących samochodów. Zobacz nagranie
METEO
kradzież labubu
Skok na Labubu. Grupa zamaskowanych przestępców ukradła dziesiątki kartonów z zabawkami
Świat
Kierowca został zatrzymany po pościgu
Rozbity bus po policyjnym pościgu, próbowali uciekać pieszo
Najnowsze
Oszust podszył się pod lekarkę i wykonywał badania neurologiczne
Pacjent uderzył lekarza w sanatorium
Kraków
lotnisko faro portugalia - RootsShoots shutterstock_1148967230
"Pijany i nagi". Pilot zawieszony
BIZNES
imageTitle
Lewandowski wróci do kadry? Urban: zrobiliśmy krok do przodu
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk o "scenariuszu Putina" i "miejscowych idiotach"
Polska
shutterstock_2513462497
Rekompensaty dla użytkowników Booking.com
BIZNES
nastolatki sklej
Ucieczka nastolatek. Trzy się znalazły, dwóch nadal szukają
Kraków
Kaczyński i Giertych. Spięcie w Sejmie
Kaczyński i czterech posłów PiS ukaranych
Polska
Pożar
Pożar na popularnej greckiej wyspie
METEO
Chłopiec był uczestnikiem obozu harcerskiego w miejscowości Wilcze
Bawimy się i w pewnym momencie ktoś mówi to zdanie. "Przepis na tragedię"
Polska
Grecja. Migranci w Lawrio (10 lipca 2025)
Chcą przyśpieszyć deportacje, założą migrantom opaski na kostki
Świat
Zderzenie kombajnu z samochodem osobowym
Kombajn zmiażdżył samochód osobowy
Szczecin
imageTitle
Został znaleziony nieprzytomny podczas biegu. Zmarł po czterech dniach
EUROSPORT
Mark Zuckerberg
Kupił już 11 domów. Luksusową okolicę traktuje "jak planszę do gry w Monopol"
Świat
bangalore indie samochody shutterstock_786753880
Indie zmieniają front. Pod presją Trumpa
BIZNES
imageTitle
Lech osłabiony, ale z wiarą. Sprawdź, o której dziś mecz z Crveną Zvezdą
EUROSPORT
Salpida Nowa Zelandia AdobeStock_559221684_1
Ekosystem w fazie zmian. Pojawiły się meduzy, salpy i ośmiornice
METEO
Ericeira, Portugalia
Skąd ładunki wybuchowe na plażach? Wojsko wyjaśnia
Świat
Ludność cywilna w drodze do obozu przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie (1944)
Od niemowląt do 90-latków. Deportowali masowo i w koszmarnych warunkach
WARSZAWA
imageTitle
Spektakularny początek żeglarskich regat The Ocean Race Europe
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica