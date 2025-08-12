Taksówkarz niemal potrącił pieszego, potem użył gazu. Nagranie

Do incydentu doszło 5 sierpnia około godziny 18:38 na skrzyżowaniu ulic Henryka Pobożnego i Niemcewicza we Wrocławiu. Nagranie ze zdarzenia pojawiło się na profilu "Bandyci drogowi".
Na filmiku widać, jak pieszy przechodzący przez środek przejścia omal nie został potrącony przez nadjeżdżającą taksówkę. W reakcji na niebezpieczną sytuację, mężczyzna kopnął w auto i krzyknął: - Ślepy jesteś?
Taksówkarz zatrzymał się, wyszedł z samochodu, po czym zaatakował pieszego gazem pieprzowym. "Nie zauważyłem cię" - odpowiedział mężczyźnie kierowca taksówki.
Sprawą zajmuje się policja.
- Przekazałam ten filmik do jednostki, na terenie której doszło do zdarzenia. On będzie analizowany i zabezpieczony. Prawdopodobnie zostaną zabezpieczone również monitoringi - poinformowała aspirant sztabowy Anna Nicer z wrocławskiej policji.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Bandyci drogowi