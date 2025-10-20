Logo strona główna
Wrocław

Trzymała szczeniaka za tylne łapki nad wodą. Internauci pomogli go odnaleźć

Pies
Wrocław
Stała na moście, a za barierkę mostu wystawiała szczeniaka. Gdy na ten widok zareagowała przejeżdżająca obok kobieta, właścicielka zwierzęcia uciekła razem z psem. Dzięki mobilizacji internautów udało się ustalić, gdzie przebywa. Wezwano policję, a szczeniak został uratowany.

W piątek, 17 października, około godziny 11 na mostach Trzebnickich we Wrocławiu doszło do niepokojącego zdarzenia. Świadkowie zauważyli kobietę, która trzymała szczeniaka za łapki i wystawiała go poza barierkę mostu nad Odrą.

Internautka, która relacjonowała zdarzenie, opisała, że jadąc rowerem, zauważyła zdarzenie i zareagowała - zatrzymała się, próbowała porozmawiać z kobietą i poprosiła, by przestała. Ta nie odpowiadała, a po chwili zaatakowała rowerzystkę, po czym uciekła w stronę bloków.

Pies został uratowany
Pies został uratowany
Źródło: TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu

Informacja o zdarzeniu szybko obiegła lokalne grupy społecznościowe. Dzięki zaangażowaniu internautów udało się ustalić miejsce pobytu kobiety oraz szczeniaka.

Na miejsce pojechali także pracownicy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.

"W aucie, w otoczeniu wielu śmieci i pustych butelek, leżał skulony szczeniak. W samochodzie grała bardzo głośna muzyka, nie było wody ani jedzenia. Kobieta odmówiła otworzenia drzwi" - informuje TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.

Pies w samochodzie wśród śmieci
Pies w samochodzie wśród śmieci
Źródło: TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu

Wezwano policję.

- Potwierdzam, że prowadziliśmy taką interwencję. Uratowaliśmy tego pieska i trafił on do schroniska. Kobieta została zatrzymana, przeciwko niej będzie prowadzone postępowanie w związku z możliwością znęcania się nad zwierzętami - informuje podkomisarz Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. 

Pies trafił do schroniska

Zwierzę trafiło do schroniska.

"Szczeniak to samczyk. Początkowo był mocno wystraszony, ale szybko odzyskał dobry nastrój. Został przez nas odebrany i zabezpieczony. Aktualnie odpoczywa w izolatce, gdzie będzie pod nadzorem opiekunów i lekarzy" - czytamy w komunikacie schroniska.

Pies bez wody i jedzenia w samochodzie
Pies bez wody i jedzenia w samochodzie
Źródło: TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu
Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu

WrocławWojewództwo dolnośląskiezwierzęta
