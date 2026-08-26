Wrocław Pochwalił się wygraną. Chwilę później został napadnięty Oprac. Svitlana Kucherenko |

Kontrterroryści wsparli zatrzymanie podejrzanych o rozbój Źródło wideo: KMP we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: KMP we Wrocławiu

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Do zdarzenia doszło 23 sierpnia na terenie powiatu wrocławskiego. Jak ustalili policjanci, 22-latek pochwalił się znajomym gotówką, która miała pochodzić z wygranej w kasynie. Informacja dotarła do kilku mężczyzn, którzy postanowili okraść 22-latka.

Brutalny atak mógł zakończyć się tragicznie. "Mężczyzna został napadnięty, a sprawcy używali wobec niego przemocy i grozili mu niebezpiecznymi przedmiotami w tym przedmiotem przypominającym broń" - informuje wrocławska policja.

Kontrterroryści pomagali w trakcie zatrzymania podejrzanych o rozbój Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

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Czterech obywateli Ukrainy zatrzymanych po rozboju

Dzień później wrocławscy policjanci, przy wsparciu funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji zatrzymali czterech podejrzanych. Są to obywatele Ukrainy w wieku od 18 do 22 lat.

Kontrterroryści wsparli zatrzymanie podejrzanych o rozbój Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

W trakcie śledztwa okazało się, że żadnej wygranej w kasynie nie było.

Śledztwo w sprawie jest prowadzone pod nadzorem prokuratury. Zatrzymanym grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.