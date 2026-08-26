Pochwalił się wygraną. Chwilę później został napadnięty
Do zdarzenia doszło 23 sierpnia na terenie powiatu wrocławskiego. Jak ustalili policjanci, 22-latek pochwalił się znajomym gotówką, która miała pochodzić z wygranej w kasynie. Informacja dotarła do kilku mężczyzn, którzy postanowili okraść 22-latka.
Brutalny atak mógł zakończyć się tragicznie. "Mężczyzna został napadnięty, a sprawcy używali wobec niego przemocy i grozili mu niebezpiecznymi przedmiotami w tym przedmiotem przypominającym broń" - informuje wrocławska policja.
Czterech obywateli Ukrainy zatrzymanych po rozboju
Dzień później wrocławscy policjanci, przy wsparciu funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji zatrzymali czterech podejrzanych. Są to obywatele Ukrainy w wieku od 18 do 22 lat.
W trakcie śledztwa okazało się, że żadnej wygranej w kasynie nie było.
Śledztwo w sprawie jest prowadzone pod nadzorem prokuratury. Zatrzymanym grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.