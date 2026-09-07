Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Pielęgniarz próbował zabić pacjenta. "Wpadł w szał, amok. Zaczął go dusić"

|
Pielęgniarz usłyszał zarzuty i został aresztowany
Pielęgniarz próbował udusić pacjenta. "Bawił się w pana Boga, kto będzie żył"
Źródło wideo: "Uwaga!" TVN
Źródło zdj. gł.: UWAGA TVN
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Pielęgniarz z jednego z wrocławskich szpitali próbował udusić pacjenta. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, został tymczasowo aresztowany. - To nie człowiek, to diabeł - mówi była partnerka mężczyzny. Reportaż "Uwagi!" TVN.

- [Pielęgniarz - dop. red.] o 22 wszedł na salę. Pacjent się zsikał, tak że mokre było prześcieradło. To był 77-letni pacjent. [Pielęgniarz - dop. red.] wpadł w szał, amok. Zaczął go dusić. Uciskał kolanem klatkę piersiową, żeby się nie ruszał, a obiema rękami zacisnął z dwóch stron tętnicę. I liczył do trzydziestu - opowiada nasza informatorka.

Do szokującego ataku na pacjenta, będącego po udarze, doszło na oddziale neurologii szpitala im. Marciniaka we Wrocławiu. Jeden z dyżurujących pielęgniarzy zaczął zaciskać pacjentowi tętnice szyjne, co było zagrożeniem życia, gdyż mogło to spowodować odcięcie dopływu krwi i tlenu do mózgu.

"Nie wpier… się, ja wiem, co ja robię"

- Koleżanka weszła na tę salę i mówi: "Co ty robisz?". A on: "Nie wpier… się, ja wiem, co ja robię". Ona chciała go odciągnąć, ale to też był kawał chłopa, nie mogła odciągnąć go od tego pacjenta. Wyszła na korytarz i zaczęła krzyczeć: "Ratunku! Ratunku, szybko!". Wszyscy wybiegli na korytarz zobaczyć, co się dzieje. No i ona mówi, że on go dusi. I dopiero jak one wbiegły i wbiegł pielęgniarz, większy od tamtego, on go odciągnął od tego pacjenta, a on mówi: "Ja liczę do trzydziestu, i jeszcze raz do trzydziestu i koniec, ja wiem, co ja robię". I dopiero, jak one zaczęły do niego krzyczeć, to on jakby się otrząsnął. Zaczął głupio się śmiać, że właściwie nic się nie stało, bo on tak żartował – opowiada nasza informatorka.

ZOBACZ CAŁY REPORTAŻ "UWAGI!" TVN: [UWAGA! UJAWNIA] Pielęgniarz próbował udusić pacjenta. "Bawił się w pana Boga, kto będzie żył"

- Pielęgniarki od razu zadzwoniły do lekarza dyżurnego, chciały natychmiast wezwać policję, bo to jest niedopuszczalne. Ordynator miała akurat dyżur, powiedziała, że żadnej policji nie wzywamy - dodaje nasza rozmówczyni.

Dlaczego?

- Bo nie. Bo oddział jest fajny, ma pochwały. Oddział nie sprawia problemów, nie ma skarg do dyrektor na oddział i tak wszyscy żyjemy w zgodzie i harmonii, i jest tak cudownie – tłumaczy kobieta.

Według relacji pracowników medycznych, do których dotarliśmy, ordynator oddziału nie podjęła żadnych działań. Przerażony personel w tej sytuacji zaczął pilnować pielęgniarza, bo Piotr P. całą noc przebywał na oddziale i miał dostęp do pacjentów.

- Dopiero rano zdecydowała się wezwać ochronę i policję. Ochrona go przytrzymała, wzięła go i przyjechała policja. To już było około godziny 8 - przytacza nasza rozmówczyni.

Zarzuty dla pielęgniarza

Piotr P. po zatrzymaniu przez policję usłyszał w prokuraturze zarzut usiłowania zabójstwa i został aresztowany. 

Dlaczego jeden z największych na Dolnym Śląsku szpitali od razu po ataku pielęgniarza nie uruchomił żadnych procedur? Pojechaliśmy do szpitala by się tego dowiedzieć.

Na miejscu przedstawicielka szpitala stwierdziła, że nie możemy rozmawiać z dyrektor placówki.

- Wszystko zostało przekazane w oświadczeniu – usłyszeliśmy.

Z lakonicznego oświadczenia dyrekcji szpitala wynikało, że po podejrzeniu popełnienia przez pielęgniarza przestępstwa szpital niezwłocznie poinformował o tym policję. Jest to sprzeczne z tym, co przekazali nam nasi informatorzy.

A jakie informacje szpital przekazał bliskim duszonego pacjenta? Docieramy do osoby z jego rodziny.

- Ktoś zadzwonił ze szpitala i mówi: "Moim obowiązkiem jest poinformować panią, że w szpitalu miał miejsce incydent z J., a pielęgniarzem, no i tyle mogę pani powiedzieć". Następnego dnia poszłam do pani doktor. Zapytałam, co wiadomo o incydencie. A pani doktor odpowiedziała: "Wie pani ja też się dopiero dowiedziałam o tym i też jeszcze dokładnie nie wiem, co tam było".

"Ty mnie jeszcze nie znasz!"

O tym, że 77-latek duszony był przez pielęgniarza rodzina pacjenta, jak twierdzi, dowiedziała się dopiero w prokuraturze. Okazuje się, że Piotr P., już wcześniej zajmując się nim, miał go bardzo źle traktować.

Pielęgniarz został tymczasowo aresztowany
Pielęgniarz został tymczasowo aresztowany
Źródło zdjęcia: "Uwaga!" TVN

- Byłam w szoku, jak on przy mnie zaczął krzyczeć do tego pacjenta: "Zap…! Zaj… cię! Ty mnie jeszcze nie znasz!". Pacjent sikał, moczył łóżko. Ale to się zdarza, dla nas jest to normalne. A mnie wtedy zamurowało, nie wiedziałam, co mam zrobić. Mówię mu: "Co ty robisz?". Padło: "A co?" - opowiada nasza rozmówczyni.

Kobieta zaznacza, że było to zgłaszane.

- Nie było żadnej reakcji. Robił z nas wariatów, że to jest nieprawda, że my kłamiemy, a on wcale tak nie mówił. A on to mówił przez telefon do kogoś, bo miał słuchawkę na uchu, on wcale nie mówił do pacjenta - opowiada nasza rozmówczyni.

Kim jest Piotr P.?

Piotr P. to doświadczony pielęgniarz. We wrocławskim szpitalu pracował zaledwie kilka miesięcy, bo przeprowadził się do Wrocławia z Pomorza. Już wcześniej miał konflikty z prawem. W lipcu tego roku w gryfickim sądzie zapadł prawomocny wyrok za psychiczne i fizyczne znęcanie się przez Piotra P. nad bliską osobą. Pięć dni przed tym, jak próbował udusić pacjenta, do Wrocławia wysłany został nakaz zatrzymania go i doprowadzenia celem odbycia kary więzienia. Docieramy do kobiety, która była z nim w związku.

- Bałam się go. Bałam się go za każdym razem, bo nie wiedziałam, w jakim stanie wróci ze szpitala z dyżuru. Miewał przeróżne humory, przez większość czasu był zły – opowiada kobieta.

- Niejednokrotnie słyszałam też o tym, że był agresywny do pacjentów. Używał siły. Ale on zawsze używał agresji, bicie sprawiało mu chyba przyjemność. Mnie jak raz na trzy, cztery dni nie uderzył, to było święto. Dochodziło do rękoczynów, duszenia. Jakby dostawał amoku – zaznacza nasza rozmówczyni. I dodaje: - W innych relacjach też stosował przemoc. Jego była partnerka do mnie zadzwoniła. Mówiła, że bił ją, wyrzucał z domu. Przeszła to samo, co ja. To nie jest człowiek, to jest diabeł.

O tym, jak wyglądało życie oddziału, kiedy Piotr P. zaczął pracę we wrocławskim szpitalu i co przeżywały pielęgniarki i inne pracownice medyczne opowiada nam nasza informatorka.

- Ten pielęgniarz zachował się wulgarnie i z podtekstem erotycznym obłapiał tam pielęgniarki i opiekunki. Opowiadał o tym, że je wy***ł albo, że takiego r***a jak z nim to w ogóle nie ma – mówi nasza rozmówczyni. 

- Był cały czas agresywny, pobudzony, jakby niemiły dla wszystkich. To był pielęgniarz, który wielokrotnie wyrażał swoje zdanie, że ludzie przebywający na tym oddziale to się tylko męczą i należałoby skrócić ich cierpienia – słyszymy.

Co działo się w szpitalu?

Czy prawdziwe oblicze pielęgniarza było tak mroczne jak opisują to inne znające go osoby? Z relacji przekazanych nam przez część personelu wynika, że posuwał się znacznie dalej.

- Na sali "R" - intensywnego nadzoru leżała umierająca pacjentka. Bez kontaktu, na tlenie. Koleżanka miała z nim dyżur i mówiła, że wchodzi na salę, a on zakręca tlen. Ona odkręciła tlen i mówi do niego: "Co ty robisz? Dlaczego zakręciłeś tlen?". A on mówi wprost: "Nie wpie… się w nieswoje sprawy. Ja mam dwóch pacjentów, a ty zajmij się tymi dwoma pacjentami". Ona to zgłosiła, reakcja była taka, że go z sali "R" przenieśli na odcinek diagnostyczny - mówi nasza rozmówczyni.

Dyrektorka szpitala nie chciała rozmawiać

Reporterka "Uwagi!" próbowała zadać pytania dyrektorce szpitala, ale ta nie chciała rozmawiać.

- To, co miałam do powiedzenia, złożyłam w oświadczeniu - usłyszeliśmy.

- Personel medyczny – pielęgniarski i ratowniczy - zachował się tak, jak zachować się powinien. A jeśli chodzi o przełożonych i całą tę sytuację, to co najmniej pozostawia wiele do życzenia - kwituje nasza informatorka.

Więcej reportaży Uwagi! na Player.pl>>>

Źródło: "Uwaga!" TVN
Autorka/Autor: wg
ZOBACZ TAKŻE:
19 min
pc
"Nie chodzi o głodzenie TK. Ale musimy przestrzegać prawa"
Kropka nad i
1 godz 8 min
Kaczyński
"Nie kryją tego w nieoficjalnych rozmowach". Jak zareagował PiS na wypowiedź premiera?
W kuluarach
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Udostępnij:
Tagi:
SzpitalOchrona zdrowiaProkuraturaUwaga TVN
Magdalena Zagała
Czytaj także:
imageTitle
Strzelił sześć goli i tyle go widzieli. Zaskoczenie w Krakowie
EUROSPORT
Japonię nawiedzają ulewy
Ponad 500 litrów deszczu w dobę. Jest ofiara śmiertelna
METEO
pap_20260211_198
"Raz jeden prezydent mnie poprosił"
FAKTY PO FAKTACH
imageTitle
Emocje wzięły górę. Świątek trzasnęła rakietą, polały się łzy
EUROSPORT
Kraków, 08.06.2026. Kandydat Konfederacji na stanowisko prezydenta miasta Bartosz Bocheńczak (C), liderka Kobiet Konfederacji w Krakowie Jasna Iwan (P) oraz prezes Ruchu Narodowego Kraków Piotr Bartosz (L)
Kandydat Konfederacji nie wystartuje. Mentzen: odwołuję go z funkcji
Kraków
Zbigniew Bogucki
Spotkanie przy "urodzinowej kawie"? Bogucki tłumaczy
Polska
W Bośni i Hercegowinie szaleje duży pożar lasu
Wywołali kontrolowany pożar, by ugasić większy
METEO
Iga Świątek przegrała w 4. rundzie US Open
Świątek szła jak burza. Odpadła z hukiem
EUROSPORT
Iga Świątek
Koniec amerykańskiego snu Świątek
EUROSPORT
Mężczyzna z aplikacji randkowej namówił ją na inwestycję (zdj. ilustracyjne)
Znajomy z aplikacji randkowej i inwestycje w kryptowaluty
WARSZAWA
imageTitle
Z 5:0 na 5:7. Niezrozumiała zapaść Świątek w meczu o ćwierćfinał
EUROSPORT
Susza, zmiany klimatu
Gigantyczny rachunek za zmiany klimatu. To czeka Polskę
BIZNES
Spotkanie z łosiem na drodze niedaleko Zwolenia
Zwierzęta na drogach, seria wypadków
WARSZAWA
Ucieczka przed policją i auto na boku
Auto na boku, kierowca próbował się ukryć w lesie
WARSZAWA
Donald Tusk
Tusk: przesadziłem?
Polska
kraków wawel panorama shutterstock_2751511011
Kandydatowi Konfederacji zabrakło ważnych podpisów. "Zawaliłem"
WYBORY W KRAKOWIE
Wypadek policyjnego black hawka
Pilot policyjnego Black Hawka chce się poddać karze
WARSZAWA
Burza, piorun, dzień
Burze i ulewy wrócą. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
Paliwo, stacja benzynowa
"Dalej na pewno będzie drożej". Ceny paliw przebijają psychologiczną barierę
BIZNES
07 1800 tj cl-0048
Berek o decyzji prezydenta. "Takich scenariuszy nie rozważam"
Polska
Potrącenie rowerzysty w Ciechanowie
Rowerzysta zginął po zderzeniu z autem
WARSZAWA
Wypadek z udziałem motocyklisty na trasie S8
Motocyklista pod autem, był duży korek na S8
WARSZAWA
Uwięzieni przez wulkan
Wciąż nie mogą odlecieć. "Pali mnie w gardle i swędzą mnie oczy"
METEO
Książę Harry i księżna Meghan
Król o roli Harry'ego i Meghan na Wyspach. Media cytują list
Świat
Akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi za zabójstwo znajomego bezdomnego
Ksiądz oskarżony o zabójstwo. Jest termin rozpoczęcia procesu
WARSZAWA
"Możliwa miłość" reż. Lee Chang Dong
"Sensacja", "pięknie dojrzały". Kolejna odsłona pomysłu Musiała robi furorę
Tomasz-Marcin Wrona
Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
Pożegnali "jednego z założycieli III RP". Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
WARSZAWA
Szpital Pomnik Chrztu w Gnieźnie
Dyrektor do spraw lecznictwa odwołany i zawieszony
Poznań
Volker Tuerk
Egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości. Ostrzeżenie z ONZ
BIZNES
imageTitle
Wtorek dniem prawdy dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica