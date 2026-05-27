Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Motocykl, dom i kredyt. Jacek Sutryk ujawnił swój majątek

|
Jacek Sutryk
Jacek Sutryk rozmawiał z reporterem TVN24 Tomaszem Kanikiem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa/PAP
Jacek Sutryk opublikował oświadczenie majątkowe za 2025 rok. Wynika z niego, że zarobił w urzędzie 279 tysięcy złotych, czyli mniej niż w poprzednim roku. Oświadczenie pokazuje również zmniejszenie oszczędności oraz ponad milion złotych kredytu.

W Biuletynie Informacji Publicznej wrocławskiego ratusza opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka za 2025 rok.

Z oświadczenia wynika, że z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim Wrocławia uzyskał dochód w wysokości 279 657 złotych 46 groszy. To mniej niż rok wcześniej, kiedy jego zarobki we wrocławskim urzędzie wyniosły 314 718 złotych. Oznacza to, że w ubiegłym roku urzędujący prezydent zarobił o 35 tysięcy złotych mniej.

Polityk nie pełni już funkcji członka dwóch rad nadzorczych - w spółkach Regionalne Centrum Gospodarki Wodno‑Ściekowej S.A. w Tychach oraz Śląskie Centrum Logistyki S.A., z którego tytułu w 2024 roku osiągnął dochód łącznie 52 611,41 złotych.

W ciągu roku jego oszczędności zmniejszyły się z 43 620 zł do 30 546 zł.

Wrocławski rekordzista zgarnął blisko 600 tysięcy złotych za rok pracy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wrocławski rekordzista zgarnął blisko 600 tysięcy złotych za rok pracy

Svitlana Kucherenko

Dom i motocykl

Prezydent Wrocławia wpisał do oświadczenia majątkowego dom o powierzchni 240 metrów kwadratowych o wartości 1,6 mln zł. Zgodnie z aktem notarialnym, jego brat posiada 8/100 udziału w nieruchomości.

Sutryk ma także motocykl Harley Davidson Road Glide z 2016 roku o wartości 84 tysiące zł.

Kredyty

Wykazano również kredyt hipoteczny w wysokości 1,2 miliona złotych, zaciągnięty na zakup domu z garażem, położonego na działce o powierzchni 0,0480 ha, o wartości 1,6 miliona złotych. Na koniec 2025 roku do spłaty pozostawało ponad 1,1 mln zł.

Prezydent wpisał też do oświadczenia zadłużenie na kartach kredytowych na kwotę 25 tysięcy zł.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
Sanna Marin i Wołodymyr Zełenski w Kijowie
Była premier Finlandii: Putin mówił o swoich zamiarach, nie potraktowaliśmy tego wystarczająco poważnie
Jacek Tacik
43 min
Zarzuty znęcania się nad dziećmi dla opiekunki ze żłobka
"To nie dziecko ma być gotowe, ale ty"
Mamy temat
44 min
3107_spektrum
Życie w spektrum autyzmu
Udostępnij:
Tagi:
Jacek SutrykWrocławoświadczenie majątkowe
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Pilne
Jest kolejny areszt w sprawie fałszywych alarmów
Włodzimierz Czarzasty
"Jajko z niespodzianką" wraca do prezydenta. Czarzasty zdecydował
Polska
Na miejscu pracują służby (zdjęcie ilustracyjne)
"Kontaktowali się przez internet, mieli swoją hierarchię". Kto za tym stał?
Donald Tusk
Tusk zabrał głos. "Pójdziecie siedzieć"
Konkret_nie ruszać Automat kaucyjny do zwrotu butelek
"Fiskus idzie po butelki". Ministerstwo wyjaśnia
Zuzanna Karczewska
Konferencja na temat modernizacji Teatru Wielkiego
Zamieszanie z biletami w operze. Widzowie są oburzeni
WARSZAWA
Korea Starbucks Protest
Klienci tłuką kubki, podpalają logo firmy. Miliarder próbuje ratować sytuację
Świat
Marcin Romanowski
To tam może przebywać Romanowski. Ustalenia służb
Polska
12995532
Nie pomógł nawet papież. Ferrari zalicza spadki po premierze
BIZNES
emerytura emeryt emerytka shutterstock_1341384812_S
Dorabianie do emerytury. Od 1 czerwca nowe limity
BIZNES
Amerykanie zachwycają się polskim kompotem
Infuencerki odkryły kompot. "Za jakiś czas trafi do Polski jako trend premium"
Polska
Młoda samica delfina zwyczajnego osiedliła się u wybrzeży miasta Saint-Jean-de-Luz we Francji
Została wykluczona ze stada, szuka kontaktu z ludźmi. Eksperci są zaniepokojeni
METEO
Marcin Kierwiński
Szef MSWiA: to są młode osoby
Polska
Rafał Trzaskowski
Rafał Trzaskowski ujawnił swój majątek
WARSZAWA
PLAC
Skandal w Paryżu i fala zatrzymań. "Jedna z matek zaalarmowała władze"
Świat
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty zlecił kontrolę w biurach Ziobry i Romanowskiego
Polska
Potrącił 72-letnią kobietę na chodniku i uciekł
Cofał, potrącił kobietę i uciekł. Nagranie
Katowice
Ośmiornica
"Nigdy czegoś takiego nie widziałam"
METEO
Keir Starmer
"Największy od pokolenia krok naprzód". Brytyjski premier o traktacie z Polską
Świat
Protesty w Meksyku
"11 czerwca zatrzymamy mundial"
Świat
Sejm
Prawica nie rządzi bez Brauna. Najnowszy sondaż
Koszary Kantonistów na wizualizacjach
"Odwrócą" zabytkowy budynek w Łazienkach
WARSZAWA
Lotnisko w Tampie
Zielona karta po nowemu. Rozporządzenie Trumpa "wywraca wszystko do góry nogami"
BIZNES
Serbia. Krowa w gospodarstwie w pobliżu Belgradu
Pokazali krowom filmy i zdjęcia. Oto co odkryli
Świat
Duszan Augustyn, lider społecznego ruchu w obronie szpitala w Lesku
Z bieszczadzkich połonin pod Sejm. "Skrzynia z podpisami dla premiera"
Martyna Sokołowska
sklep butik ubrania shutterstock_2726144327
Znane sieciówki miały błędnie informować o cenach. Zastrzeżenia urzędu
BIZNES
Donald Trump
Trump poinformował o swoim stanie zdrowia
Świat
Deszcz i burze w Bieszczadach
Wrócą burze i ryzyko gradu. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Rywalka oburzona po pokazie mody Osaki. "Nie do przyjęcia"
EUROSPORT
58 min
Karol Nawrocki
"Karolu, popełniłeś duży błąd". W PiS krytykują prezydenta
Podcast polityczny

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica