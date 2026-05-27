Wrocław Motocykl, dom i kredyt. Jacek Sutryk ujawnił swój majątek Oprac. Svitlana Kucherenko |

Jacek Sutryk rozmawiał z reporterem TVN24 Tomaszem Kanikiem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W Biuletynie Informacji Publicznej wrocławskiego ratusza opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka za 2025 rok.

Z oświadczenia wynika, że z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim Wrocławia uzyskał dochód w wysokości 279 657 złotych 46 groszy. To mniej niż rok wcześniej, kiedy jego zarobki we wrocławskim urzędzie wyniosły 314 718 złotych. Oznacza to, że w ubiegłym roku urzędujący prezydent zarobił o 35 tysięcy złotych mniej.

Polityk nie pełni już funkcji członka dwóch rad nadzorczych - w spółkach Regionalne Centrum Gospodarki Wodno‑Ściekowej S.A. w Tychach oraz Śląskie Centrum Logistyki S.A., z którego tytułu w 2024 roku osiągnął dochód łącznie 52 611,41 złotych.

W ciągu roku jego oszczędności zmniejszyły się z 43 620 zł do 30 546 zł.

Dom i motocykl

Prezydent Wrocławia wpisał do oświadczenia majątkowego dom o powierzchni 240 metrów kwadratowych o wartości 1,6 mln zł. Zgodnie z aktem notarialnym, jego brat posiada 8/100 udziału w nieruchomości.

Sutryk ma także motocykl Harley Davidson Road Glide z 2016 roku o wartości 84 tysiące zł.

Kredyty

Wykazano również kredyt hipoteczny w wysokości 1,2 miliona złotych, zaciągnięty na zakup domu z garażem, położonego na działce o powierzchni 0,0480 ha, o wartości 1,6 miliona złotych. Na koniec 2025 roku do spłaty pozostawało ponad 1,1 mln zł.

Prezydent wpisał też do oświadczenia zadłużenie na kartach kredytowych na kwotę 25 tysięcy zł.

OGLĄDAJ: TVN24