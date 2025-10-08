Logo strona główna
Wrocław

23 lata był zmuszany do pracy, finał sprawy

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wyrok Sąd Apelacyjny we Wrocławiu jest już prawomocny
Źródło: Google Earth
Właścicielka kurzej fermy Alicję Ś. za wykorzystywanie bezradności oraz krytycznego położenia obywatela Rosji i zmuszanie go do pracy na fermie drobiu przez 23 lata spędzi w więzieniu 4,5 roku. Wyrok jest prawomocny. Poszkodowany ma już polskie obywatelstwo.

Akt oskarżenia w tej sprawie dotyczył wydarzeń, których początki sięgają końca lat 90. XX w. Rosjanin miał przebywać i pracować na fermie drobiu małżeństwa Ś. w Lisowicach koło Prochowic od 1997 r. do 2020 r. 64-letni dziś mężczyzna był w latach 90. pracownikiem cywilnym Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej.

Początkowo Rosjanin umówił się z właścicielami fermy, że za pracę otrzyma określone wynagrodzenie i utrzymanie. Szybko się jednak okazało, że małżeństwo Ś., nie wypłaciło mu żadnych pieniędzy, a warunki, w jakich mieszkał i żył, były fatalne. Właściciele fermy zatrzymali Rosjaninowi paszport i książeczkę wojskową.

Akt oskarżenia trafił do sądu w 2021 r. i obejmował Jana i Alicję Ś. Wyrok w pierwszej instancji zapadł trzy lata później. Wówczas Sąd Okręgowy w Legnicy skazał 72-letnią dziś Alicję Ś. na 1,5 roku więzienia. Jej mąż zmarł przed zakończeniem procesu.

Surowsza kara

Od tego wyroku odwołała się legnicka prokuratura. W środę jej rzeczniczka prok. Liliana Łukasiewicz przekazała, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił zaskarżony wyrok i skazał Ś. na 4,5 roku więzienia. Alicja Ś. musi również wypłacić poszkodowanemu mężczyźnie świadczenie w wysokości 300 tys. zł tytułem obowiązku naprawienia w części szkody oraz 500 tys. zł tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Sąd uznał, że oskarżona zmuszała obywatela Rosji do pracy po kilkanaście godziny dziennie, nie wypłacając mu wynagrodzenia. Ś., zdaniem sądu, wykorzystała krytyczne położenie pokrzywdzonego i stan jego bezradności.

Wyrok, który zapadł przed wrocławskim sądem, jest prawomocny.

W 2022 r. poszkodowany w tej sprawie Rosjanin otrzymał polskie obywatelstwo.

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Wyroki sądowe w PolsceWrocławLegnica
