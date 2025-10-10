Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Sąd uznał interwencję DIOZ za kradzież psa. "Musimy zakończyć działalność ratunkową"

Sąd uznał interwencję DIOZ za kradzież (zdjęcie ilustracyjne)
Odbierają zwierzęta z prywatnych posesji. "Pies był chory, ale nie pasowało to do ich bajki" (fragment reportażu "Uwagi!" TVN z 15 lipca 2024 r.)
Źródło: "Uwaga!" TVN
Po dziewięciu latach działalności Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt ogłosił zakończenie interwencji ratunkowych. Decyzja ta zapadła po prawomocnym wyroku sądu, który uznał, że prezes organizacji oraz jej pracownik dopuścili się kradzieży psa. 

W środę późnym wieczorem Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt opublikował oświadczenie, w którym ogłosił zakończenie działalności ratunkowej.

"Po 9 latach istnienia DIOZ musimy zakończyć działalność ratunkową na rzecz zwierząt. Obrona patologicznych i sadystycznych zachowań wobec zwierząt wygrała z naszą codzienną walką o normalność" - napisali przedstawiciele DIOZ. 

Decyzja ta zapadła po prawomocnym wyroku sądu, który uznał prezesa organizacji Konrada Kuźmińskiego oraz jej pracownika Eryka Złotego za winnych kradzieży psa, za co wymierzono im grzywny w wysokości 600 złotych.

Sprawa dotyczy interwencji z 7 stycznia 2024 roku w miejscowości Brąszewice w województwie łódzkim. Wtedy Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt odebrał psa przebywającego na łańcuchu, na nieogrodzonej posesji, w warunkach określonych przez organizację jako skrajnie niehumanitarne – "w dziurawej budzie, bez wyściółki, w śmieciach, w mrozie –7 do –10°C".

Sąd Rejonowy w Sieradzu uznał jednak, że działanie przedstawicieli organizacji było bezprawne, a pies został skradziony. W środę, 8 października Sąd Okręgowy w Sieradzu utrzymał ten wyrok.

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt wystosował petycję do prokuratora generalnego Waldemara Żurka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka, apelując o wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego.

"To jest jedna wielka aberracja, plama na polskim wymiarze sprawiedliwości i jawne kneblowanie ust organizacjom ochrony zwierząt. W świetle tego wyroku nie da się w Polsce ratować zwierząt, bo każdy odbiór zwierzęcia w stanie zagrożenia zdrowia może zostać zakwalifikowany jako kradzież" - czytamy w komunikacie DIOZ.

Dodatkowo organizacja zaapelowała do Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu o pilne działania, które zapobiegną podobnym kompromitującym decyzjom w przyszłości.

"Skazując tych, którzy ratują, a uniewinniając tych, którzy katują, sąd nie tylko sprzeniewierza się literze i duchowi prawa, ale staje się współodpowiedzialny za cierpienie zwierząt" - napisał w oświadczeniu DIOZ.

Kontrowersje wokół interwencji i zbiórek

Wcześniej Centralne Biuro Śledcze Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Świdnicy wszczęło śledztwo dotyczące działalności Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt – prywatnej organizacji, która od lat przeprowadza interwencje w obronie zwierząt. Śledczy sprawdzają, czy odbieranie zwierząt odbywało się zgodnie z prawem oraz czy środki pozyskiwane z internetowych zbiórek były właściwie wykorzystywane.

"W ramach śledztwa są wyjaśniane kwestie bezprawnego przywłaszczania zwierząt przez osoby sugerujące, iż działają w ramach instytucji publicznej, rzekomo z powodu braku lub niewłaściwej opieki nad zwierzętami" - informował 25 września Mariusz Pindera, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Wątpliwości budzą przypadki, w których zwierzęta były zabierane bez nakazu, a zbiórki na ich leczenie pojawiały się niemal natychmiast po interwencji.

Jedna z takich kontrowersyjnych interwencji była wiązana z wicemistrzem świata w wyścigach psich zaprzęgów. "Weszli na mój teren. Bez zaproszenia, bez pytania, bez nakazu. Udali się w kierunku kojca. Z ponad 40 psów wybrali jedną sukę, którą wzięli pod pachę, załadowali do samochodu i odjechali" - opisywał działalność DIOZ w "Uwadze!" TVN Łukasz Paczyński, wicemistrz świata w wyścigach psich zaprzęgów.  

CBŚP prześwietla jedną z największych organizacji prozwierzęcych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

CBŚP prześwietla jedną z największych organizacji prozwierzęcych

W mediach pojawiła się również sprawa owczarka podhalańskiego, który został znaleziony na autostradzie i zabrany przez DIOZ. Organizacja rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na jego pomoc, mimo że nie informowano o żadnych problemach zdrowotnych psa. Wkrótce okazało się, że zwierzę uciekło z posesji, a jego właściciele prowadzili poszukiwania. Gdy odnaleźli Ajdana, inspektorat nie chciał go oddać, więc konieczna była interwencja policji.

DIOZ odpierał wszelkie zarzuty, twierdząc, że działania prokuratury i służb to forma odwetu za ujawnianie patologii wśród przedstawicieli władzy. Tymczasem śledztwo obejmuje również wątki dotyczące możliwych oszustw finansowych, wykonywania zabiegów przez osoby bez uprawnień oraz przestępstw gospodarczych.

"W ramach tego śledztwa są łączone postępowania prowadzone wskutek indywidualnych zgłoszeń poszczególnych pokrzywdzonych w jednostkach policji i prokuratury w całym kraju" - dodał Pindera.

To kolejna sprawa, która budzi duże emocje i podzieliła opinię publiczną – jedni widzą w DIOZ obrońców zwierząt, inni zarzucają im nadużycia i brak transparentności.

TVN24 HD. Oglądaj na żywo
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD. Oglądaj na żywo

Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: bnorbert3/AdobeStock

Udostępnij:
TAGI:
Województwo dolnośląskiezwierzęta
Czytaj także:
warszawa most siekierkowski - Grand Warszawski shutterstock_2677258969
"Prawdziwa fala korekt". Zawirowania na rynku
BIZNES
Iga Świątek - Jasmine Paolini. Relacja na żywo
Ogromna frustracja Świątek. Rywalka bryluje, mecz ucieka
RELACJA
La Poste wprowadziła do obiegu znaczki o zapachu croissanta
Znaczki o zapachu croissanta. "Na pocztach unosi się słodki zapach"
Ciekawostki
Kapturnik morski jest zagrożony wyginięciem
Nowa Czerwona księga. Foki i ptaki w szczególnie trudnej sytuacji
METEO
Cezary Tomczyk
Raport o pomocy Ukrainie i wulgarny komentarz. Tomczyk: następnym razem napiszę po polsku
Polska
Poszukiwania zaginionego grzybiarza
Znaleźli zamknięty samochód, ale grzybiarza nigdzie nie było
WARSZAWA
mlodziez shutterstock_2508547145
Jakie słowo zastąpi „sigmę”?
Kultura i styl
Peruwiańczycy cieszą się z odwołania Diany Boluarte
Radość przed parlamentem. W nocy odwołano nielubianą prezydent
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
"Świadectwo niewidzialnego kryzysu" na rynku pracy
BIZNES
Mirosław Chojecki
Mirosław Chojecki nie żyje
Polska
Profesor Adam Strzembosz w Sejmie w Warszawie
"Prezydent zabrał kosę, ale pozostawił nożyk"
Polska
Dziecko, smutne, depresja, psychiatria dziecięca
"Nie tylko praca i codzienna pogoń". Dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
Anna Bielecka
shutterstock_2470127991
Mogły wyciec dane tysięcy użytkowników popularnej platformy
BIZNES
imageTitle
Trener mistrzów Europy nadal w szpitalu. Schudł już 16 kilogramów
EUROSPORT
czarnobialesor-strzembosz-ph4736165
"Dawał przyzwoitym nadzieję", był "wzorem dla wielu sędziów i Polaków", "nosił w sobie światło"
Polska
Świnie świnki pigs zdjęcie poglądowe shutterstock_2677893799
Ciała kobiet rzucone do chlewu. "W ten sposób pozbywaliśmy się dowodów"
Waldemar Żurek
Przerwana konferencja ministra Żurka. "Proszę stąd wyjść"
Polska
Pałac w Sannikach
"Szlak Chopinowski" na Mazowszu
WARSZAWA
Skradzione auta ukryto m.in. w halach garażowych
Zniknęły auta za ponad pół miliona złotych
Poznań
QUIZ na 5tek
Rozwiązując ten quiz nie zdobędziesz Nobla, ale i tak warto!
Adam Michejda
Pijany kierowca przyjechał autem na zakupy (zdj. ilustracyjne)
Pijany kierowca autobusu
WARSZAWA
Policjanci zabezpieczyli marihuanę, kokainę i haszysz
2,5 tysiąca porcji narkotyków pod stertą drewna. Zatrzymano 33-latka
Wrocław
imageTitle
Apel Świątek w wyjątkowym dniu. "Mam nadzieję, że znajdziecie chwilę"
EUROSPORT
Chiński dron Jiu Tian (SS-uav)
Czy tak będzie wyglądać wojna przyszłości?
Piotr Szostak
shutterstock_1264052794
Tylko jeden kraj wyprzedza Polskę. To europejski hit eksportowy
BIZNES
Policja informuje, że proceder trwał dwa lata
Znalazł ofertę własnych produktów. Tak dowiedział się, że jest okradany
Łódź
Czaszka nowego gatunku ichtiozaura
Pysk jak miecz, w środku pozostałości ostatniego posiłku
METEO
Ed Sheeran
"To nie fejk". Ed Sheeran nagrał piosenkę po polsku
Kultura i styl
Strefa tranzytowa Lotniska Chopina
Przerwana podróż rodziny z Turcji. Z powodu podrobionych dokumentów
WARSZAWA
8 min
posel krajewski
"Interwencje straży, awantury pomiędzy posłami". Kogo trzeba odciąć od alkoholu?
Sejm Wita
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica