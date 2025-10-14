Rzeczniczka MSWiA: poseł Łukasz Mejza przekroczył prędkość na S3 Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło 13 października na drodze ekspresowej S3.

- Policjanci wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach około godziny 10.40 na drodze ekspresowej S3 pomiędzy Gaworzycami i Radwanicami ujawnili kierującego, który popełnił wykroczenie polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości - opisuje w rozmowie z tvn24.pl podkomisarz Przemysław Rybikowski z policji w Polkowicach. I dodaje, że na odcinku, gdzie obowiązuje prędkość do 120 kilometrów, "kierowca poruszał się hyundaiem z prędkością 200 kilometrów na godzinę".

- Policjanci nałożyli mandat w wysokości 2500 złotych i 15 punktów karnych, natomiast kierujący, powołując się na immunitet poselski, odmówił przyjęcia tego mandatu - mówi nam Rybikowski.

Za kierownicą poseł Łukasz Mejza

O sprawie jako pierwsze poinformowało RMF FM. Jak podała rozgłośnia, zatrzymanym przez policjantów kierowcą był poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Mejza. Informację o tożsamości kierowcy potwierdziła Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Został zatrzymany do kontroli ze względu na prędkość, z jaką się poruszał. Policja zatrzymała posła do kontroli, nie wiedząc oczywiście, że to pan poseł - powiedziała Gałecka, dodając, że kierowca jechał z prędkością "ponad 200 kilometrów na godzinę".

Funkcjonariusze teraz sporządzą wniosek o ukaranie parlamentarzysty. Żeby do tego doszło, potrzebna będzie procedura uchylenia mu immunitetu przez Sejm.

Poseł PiS się tłumaczy

Poseł Mejza przekazał nam oświadczenie, w którym napisał m.in. że "źle się zachował" i "nic tego nie tłumaczy". "Przepraszam. Taka sytuacja nie powtórzy się więcej" - stwierdził.

"(...) jechałem na S3, a nie w terenie zabudowanym, jak Donald Tusk w swoim barbarzyńskim rajdzie, po którym stracił prawo jazdy. Mandatu nie przyjąłem tylko dlatego, że spieszyłem się na lotnisko i czas potrzebny na jego wypisanie sprawiłby, że na pewno bym się spóźnił na samolot (ostatecznie i tak się spóźniłem)" - przekazał parlamentarzysta.

Zadeklarował, że "jeśli będzie taka możliwość prawna, to ureguluje ten mandat od razu". "A jak nie, to oczywiście natychmiast zrzeknę się immunitetu i poniosę pełną odpowiedzialność, bo jestem charakternym gościem, a nie jakimś (byłym marszałkiem Senatu Tomaszem - red.) Grodzkim, który będzie się chował za immunitetem. Jeszcze raz przepraszam” - napisał. W oświadczeniu Mejza odwołał się też do zdarzenia z 2021 roku, kiedy prawo jazdy stracił na trzy miesiące obecny premier Donald Tusk. Powodem było przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. "Jest przekroczenie przepisu drogowego, jest kara zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące plus 10 punktów i mandat. Adekwatna. Przyjąłem ją bez dyskusji” - napisał w listopadzie 2021 roku Tusk.

