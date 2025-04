Do zdarzenia doszło w Lubinie Źródło: Google Earth

W Lubinie (Dolnośląskie) mężczyzna wszedł do szkoły w trakcie przerwy, wyjął narzędzia i zaczął niszczyć sekretariat. Pracownica, wykorzystując moment jego nieuwagi, opuściła sekretariat i zawiadomiła policję. Agresor został obezwładniony i zatrzymany.

Aspirant sztabowy Sylwia Serafin, oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Lubinie, przekazała, że do zdarzenia doszło w poniedziałek (14 kwietnia) około godziny 12. Do szkoły podstawowej numer 1 w Lubinie, podczas przerwy, mężczyzna w wieku 65 lat. Udał się do sekretariatu szkoły, z młotkiem w ręku, grożąc pracownikom placówki. Jedna z pracownic sekretariatu, wykorzystując moment nieuwagi napastnika, wybiegła z pomieszczenia, wypychając przy tym swoją koleżankę, która również była w tym pomieszczeniu. Nauczyciele także szybko zareagowali, zamykając uczniów w klasach. Sam mężczyzna został zamknięty w sekretariacie przez pracowników szkoły.

Szkoła podstawowa numer 1 w Lubinie Źródło: Google Maps

Obezwładnili i zatrzymali

Policjanci, którzy szybko przybyli na miejsce, weszli do sekretariatu, gdzie zastali mężczyznę trzymającego młotek i kombinerki. Próbował zamachnąć się na funkcjonariuszy, jednak został obezwładniony i zatrzymany. Trafił do policyjnej celi, a następnie pobrano mu krew do badań.

W trakcie zajścia mężczyzna przeciął w sekretariacie kable telefoniczne, internetowe oraz przewody od urządzeń wielofunkcyjnych.

Jak ustalono, w ubiegłym roku ten sam mężczyzna został zatrzymany za przecięcie kabli internetowych w bloku, w którym mieszkał – uszkodził wówczas skrzynkę z przewodami.