Pijany przyjechał pomóc nietrzeźwemu szwagrowi. Kiedy został zatrzymany, auto przeparkowała pijana żona

Łańcuszek pijanych kierowców

W trakcie interwencji na miejsce podjechało osobowe audi. Za kierownicą siedział szwagier zatrzymanego. Kiedy podszedł do policjantów, ci od razu wyczuli silną woń alkoholu. 30-latek również został zatrzymany, badanie alkomatem wykazało ponad dwa promile alkoholu. Mężczyzna nie miał też uprawnień do kierowania. Nie przeszkodziło mu to jednak, aby wziąć ze sobą żonę i 9-letnią córkę.