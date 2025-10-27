13-latek spalił 850 balotów siana, ogromne straty

Legniccy policjanci ustalili sprawcę pożaru, do którego doszło w Kunicach na Dolnym Śląsku. W wyniku podpalenia spłonęło ponad 850 balotów siana, które było przykryte plandekami. Straty oszacowano na ponad 125 tysięcy złotych.
Chciał "podpalić i zaraz zgasić"
"Ogień wzniecił 13-letni chłopiec, który jak tłumaczył chciał 'podpalić i zaraz zgasić' płomień. Niestety, ogień bardzo szybko wymknął się spod kontroli i doprowadził do dużych strat" - informuje Komenda Miejska Policji w Legnicy.
Nastolatek został już przesłuchany w obecności rodziców. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.
Autorka/Autor: SK/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Legnicy