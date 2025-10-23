Logo strona główna
Dzieci z kieliszkami na otwarciu placu zabaw. Reakcja kuratorium

Toast dzieci na otwarciu placu zabaw
Góra, województwo dolnośląskie
Źródło: mapa google
Na otwarciu placu zabaw przy przedszkolu w Czerninie (Dolny Śląsk) dzieci dostały kieliszki do szampana. Władze gminy zapewniają, że w środku był napój bezalkoholowy. Kuratorium oświaty zapowiada kontrolę.

Otwarcie nowego placu zabaw przy szkole podstawowej i przedszkolu im. św. Huberta w Czerninie było wielkim wydarzeniem. Czerwoną wstęgę przecinał burmistrz Góry Tadeusz Juska w towarzystwie przewodniczącego rady miejskiej Macieja Liśkiewicza. Zjeżdżalnię, piaskownicę, "ciuchcię" i inne urządzenia dla maluchów poświęcił proboszcz lokalnej parafii.

Jeden szczegół wzbudził jednak kontrowersje. W ramach świętowania otwarcia nowego placu zabaw dzieci, które jako pierwsze miały okazję cieszyć się nowymi atrakcjami, dostały lampki do szampana. Zdjęcie przedszkolaków z pełnymi kieliszkami w dłoniach trafiło na oficjalny profil gminy. Zostało już usunięte przez samorząd. Nie znajdziemy go też na oficjalnej stronie szkoły.

Toast dzieci na otwarciu placu zabaw
Toast dzieci na otwarciu placu zabaw
Źródło: Gmina Góra, Gmina Góra - DGR24/Facebook

Będzie kontrola kuratorium, Rzeczniczka Praw Dziecka żąda wyjaśnień

- Zamierzamy przeprowadzić kontrolę, bo naszym zdaniem doszło do niewłaściwego zachowania - poinformowała Miłosława Bożek, rzeczniczka dolnośląskiego kuratorium oświaty.

Sprawa trafiła również do Rzecznika Praw Dziecka. Dyrektorka jego zespołu prasowego Paulina Nowosielska zapewniła, że Monika Horna-Cieślak podejmie działania zgodnie ze swoimi ustawowymi uprawnieniami.

- Sytuacja, w której wykonywane są gesty mogące nasuwać związek z konsumpcją alkoholu wśród dzieci, z całą pewnością wymaga dogłębnego zbadania i wyjaśnienia. W tej kwestii RPD zwróci się do właściwych instytucji i placówek - przekazała Nowosielska.

Dodała, że Monika Horna-Cieślak przygotowuje także rekomendacje dla dyrektorów placówek edukacyjnych odnośnie zasad organizowania uroczystości szkolnych z udziałem dzieci.

"W kieliszku się nie daje mleka, a dziecko ma pić mleko"

- To jest okropne. Nie ma powodu, by przekazywać dzieciom ten symbol, by wszczepiać dzieciom nawyki biesiadne. To pewien styl życia. Można się cudownie bawić bez alkoholu. Dziecko patrzy na dorosłych i powinno być przygotowywane na zdrowe spędzanie czasu - wyjaśniła w rozmowie z tvn24.pl dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska, psycholożka, terapeutka uzależnień, autorka m.in. książki "Rak duszy. O alkoholizmie".

Jak zaznaczyła ekspertka, wiek inicjacji alkoholowej ma bardzo duże znaczenie - nawet jeśli mówimy o symbolach i nawykach związanych z alkoholem, bez obecności samej substancji.

- Gdy rodzice z dzieckiem przeprowadzą się za granicę, cztero- czy pięciolatek złapie w lot obcy język, podczas gdy dla kogoś starszego będzie to trudniejsze. Tak samo jest z przyzwyczajaniem do nawyków związanych z alkoholem. Po co mamy przekazywać dzieciom cokolwiek, co się kojarzy z piciem? Dlaczego uczymy rytuału, który kosztuje nas tyle pieniędzy, zdrowia, a nawet ludzkich żyć? - zwróciła uwagę dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska.

- Nie chodzi o sam napój, tylko o rytuał, polegający na wznoszeniu kieliszka. Sam rodzaj naczynia odgrywa rolę. W kieliszku się nie daje mleka, a dziecko ma pić mleko - dodała terapeutka uzależnień.

Zastępca burmistrza: jak to zobaczyłem, to się uśmiechnąłem

Próbowaliśmy skontaktować się w czwartek w tej sprawie z władzami gminy oraz z władzami zespołu, na który składa się szkoła i przedszkole. Zarówno burmistrz, jak i dyrekcja placówki nie mieli czasu na rozmowę.

W rozmowie z Radiem Eska zastępca burmistrza Góry Piotr Iskra przekazał, iż "jest zaskoczony", że "ktoś gdzieś to wyłapał".

W uroczystości brał udział burmistrz Tadeusz Juska
W uroczystości brał udział burmistrz Tadeusz Juska
Źródło: Gmina Góra

- Rzeczywiście był symboliczny toast napojem bezalkoholowym. To bym chciał podkreślić, że to był napój gazowany, często wykorzystywany podczas szkolnych i rodzinnych uroczystości. Jednak gdybym to ja decydował o sposobie świętowania, to rzeczywiście tego kieliszka szampana, tego napoju gazowanego by tam nie było - powiedział dziennikarzom Eski urzędnik.

- Jak to zobaczyłem na zdjęciu, to się uśmiechnąłem, powiem szczerze, ale w imieniu gminy Góra, to chciałbym podkreślić, że ani gmina Góra nie promuje, ani nie utożsamia w żadnej formie zachowań związanych z konsumpcją alkoholu - powiedział wiceburmistrz Góry.

Władze szkoły zadeklarowały, że zgłoszą sprawę do Rzecznika Praw Dziecka. Zgłoszenie w tej sprawie miało jednak zostać już wysłane do RPD kilka dni temu przez inne osoby.

Autorka/Autor: Bartłomiej Plewnia

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Gmina Góra, Gmina Góra - DGR24/Facebook

TAGI:
Dolny ŚląskdolnośląskieLesznoAlkoholdzieciSzkołaPrzedszkoleSzkoła PodstawowaSamorządAlkoholizm
