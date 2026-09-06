Wrocław Wsiadł za kółko bez uprawnień, po alkoholu i narkotykach

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W środę policjanci drogówki skontrolowali w jednej z miejscowości w gminie Bolesławiec samochód osobowy. Za kierownicą siedział 37-latek.

Mężczyzna kierował bez uprawnień, po alkoholu i pod wpływem narkotyków Źródło zdjęcia: KPP w Bolesławcu

Podczas sprawdzania kierowcy w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna nie ma uprawnień do prowadzenia. Badanie trzeźwości wykazało, że 37-latek znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Z kolei przeprowadzony narkotest dał wynik pozytywny, wskazując na obecność środków odurzających w jego organizmie.

Policjanci zatrzymali także dowód rejestracyjny samochodu ze względu na jego stan techniczny.

Badanie wykazało, że mężczyzna jest pod wpływem środków odurzających Źródło zdjęcia: KPP w Bolesławcu

37-latek odpowie przed sądem za popełnione wykroczenia i przestępstwo. Grozi mu do trzech lat więzienia, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.