Wsiadł za kółko bez uprawnień, po alkoholu i narkotykach
W środę policjanci drogówki skontrolowali w jednej z miejscowości w gminie Bolesławiec samochód osobowy. Za kierownicą siedział 37-latek.
Podczas sprawdzania kierowcy w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna nie ma uprawnień do prowadzenia. Badanie trzeźwości wykazało, że 37-latek znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Z kolei przeprowadzony narkotest dał wynik pozytywny, wskazując na obecność środków odurzających w jego organizmie.
Policjanci zatrzymali także dowód rejestracyjny samochodu ze względu na jego stan techniczny.
37-latek odpowie przed sądem za popełnione wykroczenia i przestępstwo. Grozi mu do trzech lat więzienia, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
Źródło: tvn24.pl