W zeszłym roku WOŚP wsparł oddziały onkologiczne i hematologiczne
Źródło: TVN24
Już w niedzielę 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To narodowe święto pomagania, a cel jak zawsze szczytny i potrzebny. W tym roku to gastroenterologia dziecięca. Sprzęt zakupiony dzięki wsparciu WOŚP pracuje na rzecz całego systemu ochrony zdrowia. Materiał magazynu "Polska i Świat".

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W zeszłym roku sprzęt od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trafił między innymi na oddział onkologii dziecięcej w Klinice Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pan Kamil, tata małej Marysi, przyznaje że sprzęt jest widoczny w każdej sali.

Marysia trafiła do kliniki z nowotworem dwa miesiące temu, w swoje drugie urodziny. - Czujemy tutaj tyle dobroci, a ten sprzęt bardzo pomaga w naszej walce - opisuje pan Kamil.

Onkologia i hematologia były celem poprzedniego, 33. Finału WOŚP. - Nasze najnowsze nabytki z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to sprzęt USG, który zdecydowanie nam polepszył opiekę nad pacjentami - podkreśla pielęgniarka oddziałowa Ewa Łukawska-Karpiel. Wyjaśnia, że dzięki tej maszynie pacjenci nie muszą przemieszczać się do pracowni USG i mijać się z innymi pacjentami.

W zeszłym roku WOŚP wsparł oddziały onkologiczne i hematologiczne
Źródło: TVN24

Pielęgniarka wskazuje, że Klinika otrzymała również "całe mnóstwo pomp infuzyjnych". - To jest coś, co szczególnie my, pielęgniarki, wykorzystujemy cały czas w opiece nad pacjentami - podkreśla.

Tata Sabinki, Wojtek również potwierdza, że sprzęt z serduszkami WOŚP "rzuca się w oczy". - Najwięcej widzimy pomp do kroplówek, które dzieciaki dostają. Jest to chyba najbardziej widoczny sprzęt, który jest tutaj na oddziałach - mówi.

Szpitale cenią sprzęt od WOŚP

Rocznie na raka w Polsce zapada ponad tysiąc dzieci. Liczba wyleczeń rośnie i wynosi już ponad 80 procent. Skuteczne leczenie nowotworów wymaga jednak kolejnych zakupów.

Na sprzęt czekali lekarze w Rzeszowie. Pani Barbara, mama Halinki informuje, że na tamtejszym oddziale hematologii dziecięcej przebywają od ponad miesiąca. - Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy możemy korzystać z nowoczesnych pomp infuzyjnych. W tym momencie mamy też możliwość skorzystania z lampy na podczerwień - przekazuje.

Choroby nowotworowe to druga, zaraz po wypadkach, najczęstsza przyczyna zgonów dzieci w Polsce.

- Dostaliśmy między innymi sprzęt w postaci aparatu do przyłóżkowego wykonywania zdjęć rentgenowskich a także wyposażenie sali zabiegowej, które pomogło przystosować ją do znieczuleń ogólnych, gdzie mogą też być wykonywane podstawowe zabiegi  - wymienia kierownik Kliniki Onkohematologii Dziecięcej w Rzeszowie prof. Radosław Chaber.

Sprzęt WOŚP "wykorzystywany i naprawdę potrzebny"

W ubiegłym roku WOŚP ruszył na zakupy aż osiem razy - to skomplikowane konkursy ofert. Placówki dostały lub czekają na jeszcze ponad 4,5 tysiąca urządzeń za blisko 200 milionów złotych.

Dr Marta Frejowska-Reniecka informuje, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu z nowych urządzeń "często korzystają pacjenci, którzy są kwalifikowani do przeszczepów płuc". - Dzięki takiemu sprzętowi mogą później kontynuować terapię w domu - .wyjaśnia

Krok po kroku podobne dostawy z WOŚP trafiają również na inne oddziały, między innymi pulmonologii w Szpitalu Specjalistycznym im. św. Barbary w Sosnowcu. Udaje się wyposażyć pracownie, w których pacjenci są diagnozowani na podstawie rejestrów wydychanego i wdychanego powietrza. Udaje się dzięki temu odkrywać choroby przewlekłe, ale też choroby nowotworowe płuc.

Kuba Nowak, który jest chory na mukowiscydozę przyznaje, że widzi poprawę w swoim zdrowiu. Cieszy się, że będzie mógł wypróbować nowy sprzęt od WOŚP. - Mam nadzieję, że leczenie wyjdzie tylko na plus - podkreśla.

Pani Rita zwraca uwagę, że zakupiony przez WOŚP "sprzęt jest wykorzystywany i naprawdę jest potrzebny". - Bez niego byłoby o wiele trudniej, bo kadrę medyczną mamy wysoce wykwalifikowaną - uważa.

Czasem kadra też gra z WOŚP-em i to od lat. Dr Marta Frejowska-Reniecka wspomina, że jako nastolatka wspierała WOŚP, a jako młody lekarz widziała sprzęt na oddziałach. Podkreśla, że miała styczność z maszynami od fundacji, gdy została mamą wcześniaka i "każde z miejsc i każdy ze sprzętów był oklejony serduszkiem".

TVN24 HD
Autorka/Autor: Aleksandra Kąkol

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

