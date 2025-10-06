Zeszła lawina w Słowenii. Zginęły trzy osoby

Lawina zeszła na Słowenii Źródło: ENEX

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Lawina zeszła w niedzielę około godziny 10 u podnóża szczytu Tosc (o wysokości 2275 metrów nad poziomem morza) położonego w Alpach Julijskich. Jak donoszą lokalne media, trzech turystów z Chorwacji zostało pogrzebanych przez masę śniegu.

Słoweńskie Stowarzyszenie Ratownictwa Górskiego (GRZS) od razu rozpoczęło akcję poszukiwawczo-ratowniczą, w której poza ratownikami, wzięli także udział policjanci. Zaginionych łącznie szukało 45 udział osób, a także psy tropiące. Działania przerwano w niedzielę wieczorem z powodu trudnych warunków. Akcję wznowiono w poniedziałek z samego rana.

Do miejscowości Bohinj, w pobliżu miejsca wypadku, przyjechali słoweński minister spraw wewnętrznych Boštjan Poklukar i jego chorwacki odpowiednik Davor Božinović.

Zginęły trzy osoby

W wyniku zejścia lawiny zginęły trzy osoby, chorwaccy turyści - podał słoweński portal Svet24. Pierwszą ofiarę znaleziono w niedzielę, pozostałe dwie w poniedziałek. Należeli oni do 7-osobowej grupy, która od soboty schodziła z najwyższego szczytu Słowenii - Triglav (2864 m n.p.m.).

Dežurna helikopterska ekipa @Slovenskavojska je za potrebe reševalne akcije treh planincev pod vrhom Tosca, ki jih je preteklo nedeljo zajel snežni plaz, izvedla prevoze reševalcev in pri tem naletela pet ur. Z aktivnostjo nadaljuje tudi danes. pic.twitter.com/EtbsdjOIxk — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) October 6, 2025 Rozwiń

Jak przekazał w poniedziałek przed godziną 12 Miha Arh, szef akcji poszukiwawczo-ratunkowej, jedną z ofiar znaleziono metr pod śniegiem, drugą jeszcze głębiej. - Ciała zostały przetransportowane śmigłowcem w niżej położone tereny - dodał.

- Akcja ratunkowa była niebezpieczna i trudna dla ratowników - zauważył Miha Arh. Dodał, że lawinę prawdopodobnie wywołał mokry śnieg i wiatr.

W zeszłym tygodniu, po okresie wysokiej temperatury, w górach południowo-wschodniej Europy spadł śnieg, a warunki do uprawiania wszelkich form turystyki określa się, jako "niezwykle trudne".