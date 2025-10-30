Logo TVN24
Była bliżej Ziemi niż Księżyc. Zauważono ją tuż przed przelotem

Asteroida mijająca Ziemię - wizualizacja
Trajektoria asteroidy 2023 CX1 względem Ziemi
Źródło: ESA
W środę obok Ziemi, w odległości bliższej niż Księżyc przeleciała asteroida o średnicy kilkudziesięciu metrów - wynika z danych NASA. Tego samego dnia naszą planetę minęły także co najmniej dwie jeszcze mniejsze asteroidy.

Śledzeniem obiektów, które codziennie mijają Ziemię w odległościach większych i mniejszych niż dystans do Księżyca zajmuje się Centrum Badań Obiektów Bliskich Ziemi (Center for Near-Earth Object Studies, CNEOS), znajdujące się w Laboratorium Napędu Odrzutowego (Jet Propulsion Laboratory, JPL) w NASA.

Jak wynika z danych CNEOS, w środę 29 października obok Ziemi przemknęła asteroida o wielkości szacowanej na kilkadziesiąt metrów. Obiekt przeleciał obok naszej planety w odległości bliższej niż nasz naturalny satelita. Co ciekawe, w tym samym dniu minęły nas jeszcze co najmniej dwie mniejsze planetoidy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kula ognia na niebie
Kula ognia rozświetliła niebo nad Polską. Czym była?
Nauka
Gigantyczna fala rozchodząca się po Drodze Mlecznej
Przez Drogę Mleczną przechodzi ogromna fala. Naukowcy nie wiedzą dlaczego
Nauka
Cha 1107-7626 - wizualizacja
"Zjada" miliardy ton materii w sekundę. Takiej jeszcze nie widzieli
Nauka

Kosmiczna skała o średnicy do 62 metrów

Obiekt o tymczasowym oznaczeniu 2025 UF9 minął Ziemię w odległości około 290 tysięcy kilometrów, czyli 0,75 dystansu Ziemia-Księżyc. Nastąpiło to w środę 29 października. Względna prędkość planetoidy wyniosła niecałe 20 kilometrów na sekundę. Naukowcy szacują, że rozmiary kosmicznej skały wynoszą od 28 do 62 metrów.

Oprócz 2025 UF9 naszą planetę minęły ciała niebieskie: 2025 UV7 o średnicy zaledwie od 2,7 do 6 metrów oraz 2025 UX7 o wielkości od 4,9 do 11 metrów. Pierwsza z asteroid znalazła w odległości 101 tysięcy kilometrów (0,26 odległości Ziemia-Księżyc) od Ziemi, a druga 347 tysięcy kilometrów od naszej planety. Wszystkie trzy planetoidy zostały odkryte na krótko przed przelotem w pobliżu Ziemi.

Wszystkie dostępne dane w bazie CNEOS wskazują, że dla dystansów bliższych niż odległość Księżyca, nastąpiło 1540 przelotów asteroid. Największym ciałem na tej liście jest planetoida (458732) 2011 MD5, która - według obliczeń - w dniu 17 sierpnia 1918 roku przeleciała 350 tysięcy kilometrów od nas (0,91 odległości do Księżyca). Rozmiary tej kosmicznej skały oceniane są na od 730 do 1,6 km. Została odkryta w 2011 roku.

Autorka/Autor: fw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Triff/Shutterstock

