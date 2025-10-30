Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Alert RCB. Silny wiatr. "Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz"

Silny wiatr
Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Alert RCB. W czwartek i piątek na terenie dwóch województw spodziewane są niebezpieczne podmuchy wiatru. Eksperci apelują o zachowanie ostrożności.

"Uwaga! Dziś i jutro (30/31.10) prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz, nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami." - alert RCB o takiej treści został wysłany w środę do odbiorców w powiatach: koszalińskim, sławieńskim, Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) oraz lęborskim, puckim, słupskim, wejherowskim i Słupsku (woj. pomorskie).

Alert RCB. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Eksperci przypomnieli, że w przypadku silnego wiatru powinniśmy usunąć z parapetów i podwórek przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr. Należy zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz. Możemy przygotować też oświetlenie zastępcze, czyli latarki z zapasem baterii - podmuchy mogą uszkodzić linie energetyczne.

Powinniśmy zachować ostrożność podczas jazdy samochodem: po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze.

Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Aż 20 stopni i wiatr, na który trzeba uważać
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Aż 20 stopni i wiatr, na który trzeba uważać

Prognoza

Autorka/Autor: red.

Źródło: RCB

Źródło zdjęcia głównego: Albert Yarullin/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Alert RCBRządowe Centrum Bezpieczeństwawiatr
Czytaj także:
Asteroida mijająca Ziemię - wizualizacja
Była bliżej Ziemi niż Księżyc. Zauważono ją tuż przed przelotem
Świat
Małpy uciekły z ciężarówki. Niemal wszystkie zostały uśmiercone
Małpy uciekły z rozbitej ciężarówki. Niemal wszystkie zostały uśmiercone
Świat
Wietrznie, pochmurno, silny wiatr
Ostrzeżenia IMGW. Aż drugi stopień
Prognoza
Zniszczenia po przejściu huraganu na Kubie
Ogromne zniszczenia, rośnie bilans ofiar. "Katastrofalne to łagodne określenie"
Świat
Deszcz, parasole
Deszczowy front nad Polską, możliwe burze. Pogoda na dziś
Prognoza
Ostrzeżenia przed silnym wiatrem
Tu może silnie wiać. Alarmy IMGW w trzech województwach
Prognoza
Park, noc, jesień, latarnia
Nocą możliwe są lokalne zamglenia i opady
Prognoza
Mieszkańcy Haiti odczuwają skutki zbliżającego się huraganu
25 osób nie żyje. Żywioł nie oszczędził także tego kraju
Świat
Helikopter rozbił się w Himalajach
Rozbił się helikopter, który leciał na pomoc uwięzionym turystom
Świat
Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki.
Pogoda na 1 i 2 listopada. Komu będzie bardzo ciepło, a kto będzie potrzebował parasola
Prognoza
Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa
Polski ksiądz na Kubie: przez okno widzę obalone słupy elektryczne
Świat
Oko huraganu Melissa na zdjęciu satelitarnym
Huragan Melissa. Sonda pokazała oko bestii
Świat
Prezenter emocjonalnie reaguje na nadchodzący huragan Melissa
Przedstawiał prognozę pogody, nagle złapał się za głowę. "O mój Jezu Chryste!"
Świat
Prawdopodobieństwo wystąpienia podmuchów wiatru o sile burzy tropikalnej w ciągu nadchodzących 5 dni
Co jeszcze znajdzie się na drodze Melissy
Świat
Ogromne zniszczenia w mieście Black River
Ich domy zmiotło, uciekli na komisariat. Huragan podążył za nimi
Świat
Black River, Jamajka, huragan Melissa (29.10.2025)
Całe regiony odcięte od świata, ulicami "dosłownie płyną rzeki"
Świat
Jamajka
Jak wygląda sytuacja na Jamajce? Kamera na żywo
Świat
Po deszczach z przejaśnieniami
Rozpogodzenia, słaby deszcz i silny wiatr. Pogoda na dziś
Prognoza
Melissa
"W tej chwili jest punkt kulminacyjny". Relacja Polaka z Jamajki
Świat
Jesień, deszcz, chłodno, liście
Przejaśni się i rozpogodzi. Uwaga na wiatr
Prognoza
Góra Pradziad, Jesioniki w Czechach - zdjęcie ilustracyjne
Miejscami prawie pół metra śniegu. Tak nie było od 16 lat
Świat
Samolot transportowy Boeing C-17 Globemaster III w trakcie ewakuacji bazy Guantanamo przed huraganem Melissa
Ewakuacja z amerykańskiej bazy wojskowej
TVN24
Jesień, pogoda na Wszystkich Świętych
Będzie blisko 20 stopni. Pogoda na Wszystkich Świętych
Prognoza
Kenia samolot katastrofa
Katastrofa samolotu z turystami w Kenii. "Niestety, nikt nie przeżył"
TVN24
Huragan Melissa
Huragan nadciąga, na Jamajce pierwsze ofiary śmiertelne
Świat
Jamajka. Huragan Melissa
Melissa zbliża się do Jamajki. Apel do Polaków na wyspie
Świat
Ulewne opady deszczu i zalane drogi w Ustce
Ulewy w Polsce. Straż wypompowywała wodę z ulic
Polska
Aleksandra i Michał Żebrowscy na Jamajce - relacje instagramowe
Michał Żebrowski z rodziną na Jamajce: dostaliśmy zapasy jedzenia
TVN24
Wlecieli do środka huraganu Melissa
Wlecieli do środka huraganu Melissa. Niezwykłe nagranie
Świat
Jesień, opady, deszcz, liście
Dziś chłodno i deszczowo, może zagrzmieć
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica