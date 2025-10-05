Pogoda na 16 dni. Pożegnamy mroźne noce Źródło: tvnmeteo.pl

Przesuwający się nad Skandynawią niż oraz podążający razem z nim, między innymi nad Polską, kolejny niewielki ośrodek niskiego ciśnienia wraz z frontem atmosferycznym nie zapowiadają szczególnie ciepłej pogody po weekendzie. Będzie ona, przynajmniej na początku tygodnia, "urządzana" przez zimne masy powietrza, którym wspomniane niże oraz front przygotują wygodną trasę do przemieszczania się z północy na południe (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni. Sytuacja baryczna w Europie

Pogoda na 16 dni

Na początku tygodnia, ale także nieco dłużej, bo do czwartku włącznie, najwyższa temperatura na jaką możemy w Polsce liczyć to 16 stopni na zachodzie kraju. Co istotne, w odróżnieniu od niedawnej aury, nocami nie będzie mrozu.

Później, w czasie weekendu, zrobi się nieco cieplej, bo do 18 stopni. Następnie, na początku drugiej połowy października, temperatura ponownie spadnie i czasami ma być tylko od 9 do 13 stopni. Cieplej, ale niewiele, bo do 15-16 stopni będzie po 16 października.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.