Ulewny deszcz. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Żółte ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu zostały wydane w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, świdnickim, dzierżoniowskim, kłodzkim, ząbkowickim, strzelińskim, oławskim;

opolskim , w powiatach: nyskim, brzeskim;

śląskim , w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;

małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim.

W tych powiatach spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie miejscami od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy, a w województwie małopolskim - od 35 do 45 l/mkw.

W województwach dolnośląskim i opolskim ostrzeżenia pozostaną w mocy do godziny 10 w poniedziałek. W województwie śląskim będą ważne w godzinach 2-22 w poniedziałek, a w województwie małopolskim - od godz. 6 w poniedziałek do północy.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.