W tej części kraju pogoda jest i będzie szczególnie groźna

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali, a także prognozę zagrożeń.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Żółte ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu zostały wydane w województwach:

śląskim , w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;

małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim.

W tych powiatach spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. W województwie śląskim prognozowana wysokość opadów wyniesie miejscami od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy, a w województwie małopolskim - od 35 do 45 l/mkw.

W województwie śląskim ostrzeżenia są ważne do godziny 22 w poniedziałek, a w województwie małopolskim - do północy.

Ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami deszczu Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek

IMGW wydał także prognozę zagrożeń meteorologicznych na wtorek. Synoptycy mogą wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą w województwach:

małopolskim (powiaty: chrzanowski, krakowski, Kraków, proszowicki, wielicki, bocheński, brzeski, tarnowski, Tarnów, dąbrowski);

świętokrzyskim (powiaty: kazimierski, buski, staszowski, sandomierski, opatowski);

podkarpackim.

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.