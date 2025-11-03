W tej części kraju pogoda jest i będzie szczególnie groźna

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali, a także prognozę zagrożeń.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu
Żółte ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu zostały wydane w województwach:
- śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;
- małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim.
W tych powiatach spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. W województwie śląskim prognozowana wysokość opadów wyniesie miejscami od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy, a w województwie małopolskim - od 35 do 45 l/mkw.
W województwie śląskim ostrzeżenia są ważne do godziny 22 w poniedziałek, a w województwie małopolskim - do północy.
Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek
IMGW wydał także prognozę zagrożeń meteorologicznych na wtorek. Synoptycy mogą wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą w województwach:
- małopolskim (powiaty: chrzanowski, krakowski, Kraków, proszowicki, wielicki, bocheński, brzeski, tarnowski, Tarnów, dąbrowski);
- świętokrzyskim (powiaty: kazimierski, buski, staszowski, sandomierski, opatowski);
- podkarpackim.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Autorka/Autor: red.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com