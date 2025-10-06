Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń.
Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek
We wtorek w wielu regionach kraju mogą pojawić się gęste mgły. IMGW planuje wydać przed nimi ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alarmy mogą obowiązywać w województwach: pomorskim (we wschodnich powiatach), warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim, małopolskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim (w powiatach wschodnich), wielkopolskim (w powiatach wschodnich), kujawsko-pomorskim (poza powiatami północno-zachodnimi).
Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Na środę i czwartek nie są prognozowane żadne zagrożenia ze strony pogody, ale już w piątek mogą pojawić się alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w nadmorskich powiatach województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
