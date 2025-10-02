Czy jeszcze będzie ciepło?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: W weekend, za sprawą cyklonu północnoatlantyckiego, nastąpi wielka wymiana mas powietrza nad Polską.

Czy to ona przyniesie nam ocieplenie?

To, co rysuje się w modelach na październik, sprawdziła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Na pytanie o to, czy będzie jeszcze ciepło, mam ochotę odpowiedzieć, że "owszem, na pewno w grudniu na Boże Narodzenie, bo tak to u nas bywa z pogodą". Ale warto tu przypomnieć, że jeszcze dwa lata temu, 3 października, odnotowano rekord ciepła rzędu 29,2 stopnia Celsjusza w Legnicy. Łagodna pogoda jednak wróci - i to na długo przed świętami. Modele długoterminowe szacują, że około 7-8 października coś nareszcie drgnie w atmosferze, a kropla chłodu zalegająca nad naszą częścią Europy zostanie wypchnięta.