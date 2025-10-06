Niż Amy rozmywa się nad Polską. Jaka będzie pogoda

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ciśnienie atmosferyczne rośnie, gdyż przemieszczający się nad Polską pochmurny układ niżowy Amy się wypełnia, czyli słabnie i rozmywa. Związany z nim front atmosferyczny ciągnie z północy w głąb kraju welon chmur z opadami deszczu, które we wtorek na północy i zachodzie kraju zanikną. Polska pozostaje w umiarkowanie chłodnej masie powietrza polarnego, choć nad krańce zachodnie kraju wnikną nieco łagodniejsze masy, stąd temperatura może przekroczyć 15 stopni Celsjusza.

W kolejnych dniach czeka nas ciąg dalszy pogody atlantyckiej. Polska znajdzie się pod wpływem rozległych układów niżowych znad północnego Atlantyku. Od północnego zachodu wnikać mają w nasz rejon Europy kolejne fronty atmosferyczne. Opady deszczu przeplatać się będą z przejaśnieniami. Płynąć mają do nas masy powietrza polarnego, w których temperatura chwilami przekraczać ma 15 st. C, jednak przez chmury i deszcz nie osiągnie 20 st. C.

Pogoda na wtorek i środę

Wtorek przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, szczególnie na północy i północnym zachodzie kraju. W centrum, na wschodzie i południu okresami popada deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy. Termometry wskażą maksymalnie od 10-11 st. C na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunków północnych, będzie umiarkowany.

Środa zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami na wschodzie Polski. Na zachodzie kraju, Pomorzu i Warmii popada deszcz do 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 13-14 st. C na Kaszubach, Kujawach, Warmii i Podlasiu do 16 st. C w centrum i na południowym zachodzie. Wiatr będzie południowy, powieje umiarkowanie.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie z niewielkimi opadami deszczu do 3 l/mkw. Padać ma w pasie od Śląska, przez centrum kraju, po Warmię, Mazury i Podlasie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na wschodzie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni umiarkowany wiatr.

Na piątek prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Poza tym przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw. Tylko na Śląsku na ogół nie powinno padać. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na zachodzie i południu. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na sobotę

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Okresami popada deszcz do 5-10 l/mkw., szczególnie na wschodzie i południu kraju. Temperatura będzie wyrównana, wyniesie od 12 st. C na północnym wschodzie i w centrum kraju do 14 st. C na Śląsku. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach może rozpędzać się do 50 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com