Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Najnowsze

Niż Amy rozmywa się nad Polską. Jaka będzie pogoda

|
Deszczowo
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
W nadchodzących dniach pogoda w Polsce będzie kształtowana przez układy niżowe znad północnego Atlantyku. Opady deszczu przeplatać się mają z przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie 17 stopni.

Ciśnienie atmosferyczne rośnie, gdyż przemieszczający się nad Polską pochmurny układ niżowy Amy się wypełnia, czyli słabnie i rozmywa. Związany z nim front atmosferyczny ciągnie z północy w głąb kraju welon chmur z opadami deszczu, które we wtorek na północy i zachodzie kraju zanikną. Polska pozostaje w umiarkowanie chłodnej masie powietrza polarnego, choć nad krańce zachodnie kraju wnikną nieco łagodniejsze masy, stąd temperatura może przekroczyć 15 stopni Celsjusza.

W kolejnych dniach czeka nas ciąg dalszy pogody atlantyckiej. Polska znajdzie się pod wpływem rozległych układów niżowych znad północnego Atlantyku. Od północnego zachodu wnikać mają w nasz rejon Europy kolejne fronty atmosferyczne. Opady deszczu przeplatać się będą z przejaśnieniami. Płynąć mają do nas masy powietrza polarnego, w których temperatura chwilami przekraczać ma 15 st. C, jednak przez chmury i deszcz nie osiągnie 20 st. C. 

Pogoda na wtorek i środę

Wtorek przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, szczególnie na północy i północnym zachodzie kraju. W centrum, na wschodzie i południu okresami popada deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy. Termometry wskażą maksymalnie od 10-11 st. C na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunków północnych, będzie umiarkowany.

Środa zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami na wschodzie Polski. Na zachodzie kraju, Pomorzu i Warmii popada deszcz do 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 13-14 st. C na Kaszubach, Kujawach, Warmii i Podlasiu do 16 st. C w centrum i na południowym zachodzie. Wiatr będzie południowy, powieje umiarkowanie.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie z niewielkimi opadami deszczu do 3 l/mkw. Padać ma w pasie od Śląska, przez centrum kraju, po Warmię, Mazury i Podlasie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na wschodzie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni umiarkowany wiatr. 

Na piątek prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Poza tym przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw. Tylko na Śląsku na ogół nie powinno padać. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na zachodzie i południu. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Woda w Bałtyku się cofnęła i odkryła dno
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Woda w Bałtyku się cofnęła i odkryła dno

Polska

Pogoda na sobotę

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Okresami popada deszcz do 5-10 l/mkw., szczególnie na wschodzie i południu kraju. Temperatura będzie wyrównana, wyniesie od 12 st. C na północnym wschodzie i w centrum kraju do 14 st. C na Śląsku. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach może rozpędzać się do 50 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Czytaj także:
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Ponad połowa kraju może być objęta alarmami
Prognoza
kuchenka gazowa
Seria zgłoszeń o wycieku gazu, na miejscu znaleźli duriany
Ciekawostki
Słowenia
Masa śniegu spadła na turystów. Nie żyją
Świat
Ludzie ratowani z zerwanego mostu w Bengalu Zachodnim w Indiach
Powodzie zerwały mosty. Ludzie zjeżdżali na linach
Świat
Bociany w październiku, Wielkie Oczy (Podkarpackie)
Nie wszystkie bociany odleciały. Co robić, gdy się na nie natkniemy?
Polska
Amur biały
Te ryby mogą spowodować katastrofę ekologiczną
Świat
Niedźwiedź czarny
Rzadki atak niedźwiedzia. Turysta nie przeżył
Świat
Silny wiatr
Trwa sztorm na Bałtyku. Mocno wieje na wybrzeżu
Prognoza
Mount Everest
Setki ludzi wciąż uwięzione na Mount Everest. "Nie spaliśmy, śnieg padał zbyt mocno"
Świat
Deszcz, parasol, jesień, chłód
Tutaj na pewno przydadzą się parasole
Prognoza
Zjawisko nad Bałtykiem
Woda w Bałtyku się cofnęła i odkryła dno
Polska
Noc, deszczowo
Zapowiada się deszczowa noc
Prognoza
Tajfun Matmo uderzył
Tajfun zakłócił wielkie świętowanie. Odwołane loty, ewakuacje
Świat
Nil wylał
Nil wylał. Wezwanie do ewakuacji
Świat
Zabezpieczanie domu zniszczonego przez osuwisko w mieście Dhulikhel w Nepalu
Błoto porywało domy. Liczba zabitych się podwoiła
Świat
Wysokie temperatury w rejonie Wielkich Jezior
W kalendarzu październik, na termometrze lipiec
Świat
Usuwanie skutków sobotnich wichur
Wiało tak mocno, że łamały się drzewa
Polska
Pogoda na 16 dni
Na jaką temperaturę się szykować
Prognoza
Rzeka Tacubaya w mieście Meksyk jest wypełniona odpadami
Śmieci spowodowały powódź. Tysiące zniszczonych domów
Świat
Deszcz
Dziś spadnie deszcz, może zagrzmieć
Prognoza
Porywy wiatru we Francji w sobotę
Dwie ofiary śmiertelne burzy Amy we Francji
Świat
Mrówka rudnica (łac. Formica rufa)
Wrzucili kilka mrówek do słoika z mlekiem i zrobili jogurt
Nauka
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Noc z silnym wiatrem. Gdzie należy uważać
Prognoza
Noc, deszczowo
Przez Polskę przejdą opady. Pogoda na jutro
Prognoza
Policjanci ruszyli na pomoc myśliwemu, który utknął w kurzawce
Polował na kaczki, kurzawka zapolowała na niego
Świat
Tajfun Matmo na zdjęciach satelitarnych
Tajfun zakłóci Złoty Tydzień. Odwołane loty i wydarzenia kulturalne
Świat
Jesień, liście, park, ścieżka
Szykuje się diametralna zmiana w pogodzie
Prognoza
Sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia
Polska
Burza Amy u wybrzeży Norwegii
Odwołane loty, powalone drzewa, setki miejscowości bez prądu
Świat
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Dwa ciała znalezione w górach. Policja o podejrzeniach
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica